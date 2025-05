«Nunca hay que escatimar en el seguro de viaje si vas con niños»

Leire Fernández Domingo, 18 de mayo 2025, 19:19 Compartir

Cuando se tienen hijos no falta quien te dice que vas a tener que cambiar tu forma de hacer las cosas, y razón no les falta. Pero eso no significa necesariamente que tengas que dejar de hacer todo lo que te gusta, sino que tendrás que adaptarte a las nuevas condiciones. Esto lo tuvo claro Natalia Ovejero desde que se quedó embarazada, así que simplemente cambió su forma de viajar para adecuarse a hacerlo con niños. De su pasión por conocer otros lugares nació el perfil @elmundo.en.mispies y ahora ha lanzado el libro 'Viajar en familia' en el que ofrece consejos prácticos y aplicables a cada etapa del desarrollo de los hijos, desde el embarazo a la adolescencia, para que la experiencia no se convierta en un drama.

- Natalia, partimos de la idea de que se puede viajar con niños a cualquier sitio...

Correcto. Es que los impedimentos nos los ponemos nosotros mismos, como padres, nos ponemos barreras, o puede que porque nos diga la familia, «oye, tienes que adecuar un poco tu vida».

También nos planteamos el a ver si me va a pasar algo, cómo nos vamos a ir tan lejos, ya habrá tiempo, o voy a disfrutar ahora todo lo máximo posible porque luego no voy a poder. Cosas así. Y entonces, al final, entre unas cosas y otras, no continúas con eso que te gustaba, y te estás perdiendo esta nueva faceta de hacerlo en familia cuando, en realidad, te aporta muchísimo más que hacerlo solo o en pareja.

- ¿Hay edades más adecuadas para unos viajes u otros?

Yo considero que sí, porque, aunque todos los países están cualificados para que, si tienes algún problema, puedas ir al hospital, hay médicos 24 horas, hay farmacias, sitios para comprar cualquier cosa que necesites... sí que es verdad que a lo mejor, con un bebé, pues no sales a ciertos países, te quedas un poco más viajando por España o por países de la Unión Europea, porque, claro, ¿cómo te vas a ir con un bebé a la India? Podría ser posible porque no hay ningún problema, pero sí que mides un poco el destino.

- ¿Qué beneficios tiene viajar con niños, aunque ellos no lo recuerden?

Ellos no se van a acordar de cuando fuimos a este museo, vimos este cuadro o esta estatua, pero se van a acordar del momento. De ese helado que se te cayó y lo mucho que te reíste. Hay muchos momentos de los que sí que te acuerdas porque estás haciendo un vínculo con tu familia y este vínculo cada vez es más fuerte. Es que lo tenemos comprobado. Las niñas no se acuerdan de los lugares, pero cuando los vemos en fotos sí que recuerdan haber estado ahí y cosas que han pasado.

Aunque la gente diga que no, que es una pérdida de tiempo.

Consejos básicos Entretenimiento, no solo la tablet «Está bien que utilices la tablet durante el recorrido un ratito de avión o de coche para un poco desahogar. Pero de verdad que no más, porque es muy bonito conectar cuando te vas de viaje».

Seguro de viaje, imprescindible «Que nadie se las juegue con eso».

Comidas «Salir de viaje implica también salirse un poco de la dieta que normalmente hacemos en casa. Pero que haya un equilibrio. Intentar seguir llevando esta dieta sana y equilibrada».

No seguir una rutina, entre comillas. «Si no luego les cuesta mucho también volver a su zona de confort. Que se cumpla un poco el descanso dentro de las jornadas que haces en el viaje es primordial, luego se nota, en el resto del día vas a evitar muchas lloreras».

Involucrarles «Hay que dejarles buscar planes, que puedan elegir ellos también qué quieren hacer».

- ¿Qué hacemos cuando los niños se marean o no les gusta nada montar en coche?

Sí, puede llegar a ser un infierno. Si no hay alternativas, que si o si tiene que ser en coche, pues nos tendremos que aguantar un poco nosotros, que somos los adultos, y quizás es mejor hacerlo de noche, que si o si se van a dormir. Nosotros muchas veces hemos viajado de noche. A lo mejor es un viaje muy largo y se pasa más rápido, van dormidos, no se alteran demasiado, no están demasiado pesados. Además no hay tráfico, vas más tranquilo. Es una buena opción. Si no hay tu tía, porque es verdad que hay gente que sí o sí tienen que ir en coche o porque las circunstancias de que los vuelos sean muy caros o lo que sea, bueno, salir de noche, la verdad, es beneficioso para muchas cosas.

Te quitas la caravana. Si hace calor te vas al fresquito. Te llevas ahí medio dormidito y si puedes cambiarte con tu pareja para conducir, ni tan mal.

- El tema del presupuesto, no es lo mismo viajar dos que cuatro por ejemplo, y más cuando empiezan a pagar como adultos, ¿qué debemos tener el cuenta para que sea factible económicamente?

Yo siempre, cuando la gente me pregunta, 'es que quiero ir a este sitio y está por las nubes'. Nosotros nunca viajamos a donde queremos, entre comillas, sino que miramos dónde está la oferta. ¿Cuáles son las posibilidades? Tenemos este rango de destinos a estos precios que nos parecen bien. Si por ejemplo, nos encantaría ir a Perú pero si ahora es imposible porque los precios estén desorbitados, o el boom de Japón que ya está empezando a subir... Bueno, pues a lo mejor no es el momento. Si no tienes ese presupuesto que parece desmesurado, elegir otro destino entre el abanico de posibilidades.

- En el caso de viajar embarazada o con niños muy pequeños, ¿qué consejos darías? ¿Por ejemplo el tema de la comida sería importante?

Hay mucha gente embarazada que se va al sudeste asiático y no hay ningún problema. Pero yo, por ejemplo, embarazada al sudeste asiático, no me metería en mercados callejeros a comer y nada de eso, porque las condiciones... Así evitas cualquier cosa. En el libro como consejo, que por favor consultes a tu médico, porque no todas las embarazadas llevan la misma línea. Entonces, siempre consultar dentro de tus posibilidades si te puedes mover o no. Yo, por ejemplo, con la primera, tuve un embarazo súper bueno, podía hacer de todo. Con la segunda me dijeron, tienes que ir más tranquila, se me desprendió un poco de placenta, te puedo provocar un aborto, puedes viajar, pero en coche, no distancias largas...

-¿Un seguro de viaje es fundamental para viajar con niños?

Fundamental. Jamás saldríamos sin un buen seguro de viaje. Nunca. Si estás dentro de la Unión Europea es muy fácil, porque tú puedes sacar la tarjeta sanitaria europea, que es gratuita, nosotros hemos hecho uso de ella. No hay ningún problema. Pero ni una persona sola que viaja fuera tiene que jugar con su vida, mucho menos si tienes una persona tu cargo. Ahí, de verdad, no hay que escatimar.

-¿Cómo gestionamos las protestas en vacaciones? Porque de bebés muy bien que no protestan, pero cuando empiezan a hablar...

A nosotros también nos pasa, protestan, se cansan y demás. Pero nosotros solemos hacer una balanza. Oye, hay todas estas cosas, ¿qué os apetece hacer hoy? Como involucrarlos un poco.

No porque seamos los padres mandamos. Es que eso hay que quitar un poco el concepto de la cabeza. Aquí nadie manda nada y todos podemos hacer un montón de planes.

Entonces, si vamos a hacer X cosas, también nosotros tenemos que ser un poco empáticos. Habrá que tener un momento de parque, un momento de un museo lúdico o más ambientado para ellos... O nosotros sabemos también que si madrugamos muchísimo, pues a la hora de comer, ya buscas algo más tranquilo, o nos echamos una siesta y luego nos quedamos hasta más tarde. Un poco equilibrado. Para que todos tengamos todos los tipos de planes.

- Luego está el tema de viajar con adolescentes, ¿cómo hacemos para que a ellos no les resulte un rollo viajar con sus padres y podamos disfrutar de la experiencia?

Yo no soy experta en adolescente. Tengo que decirlo porque no he llegado a esa etapa. Pero hablo desde la experiencia personal en esa edad en la que me sentía frustrada y no me apetecía en absoluto viajar con mis padres.

Yo sé que ellos ya quieren salir con sus amigos y demás, pero no vamos a hacer viajes muermos. O sea, vamos a buscar un destino que les apetezca, o decir, 'oye, mira, tengo estas vacaciones, ¿dónde se apetecería ir?'. Involucrarlos en la decisión de elegir el destino, los planes, que busquen sitios donde comer, búscame a ver dónde podemos ir. Entonces, esa implicación mola, o cualquier otra actividad que no solamente sean museos, también puede ser otro tipo de cosas. Podemos ir a un sitio de viaje y hacer, por ejemplo, un juego de escape o paintball, cosas de esas, que aunque lo tengas en tu ciudad, sirva para compensar esa balanza con los adolescentes.

En el caso de tener niños de edades muy diferentes, ¿cómo podemos amoldarnos a todos?

A mí no me gusta mucho dividirnos, porque ya que vamos en familia, se supone que estamos en familia, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando tienes un hijo que es muy mayor y otro que es muy pequeño, pues que tú te dividas y uno se vaya con el pequeño y otro con el mayor para hacer algún plan, tampoco está tan mal. Porque el mayor tampoco va a estar todo el rato soportando al niño pequeño haciendo los mismos planes. Hay que ser un poco también consecuente con eso.