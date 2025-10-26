«Para mí las madres son una prueba de que la reducción de jornada funciona perfectamente y el trabajo sale» Laura Camps de Agorreta publica el ensayo 'No nos da la vida', en el que analiza si de verdad merece la pena trabajar tantas horas para no llegar a fin de mes

Leire Fernández Domingo, 26 de octubre 2025, 21:50

Laura Camps de Agorreta publica el ensayo 'No nos da la vida' un título que ya evoca sobre qué girará el contenido. Con unos salarios que apenas nos permiten llegar a fin de mes, pocas opciones de prosperar y sin tiempo libre para dedicarlo a lo que de verdad nos gustaría, la autora se pregunta si vale la pena trabajar tantas horas o es le momento de repensar el sistema.

-En el libro hablas de que no tenemos opción de prosperar, pero la historia que nos habían contado de pequeños era otra, esfuérzate y tendrás recompensa...

Creo que es uno de los grandes engaños que hemos vivido la generación millenial. Efectivamente, nuestras madres y padres vivieron un tiempo en el que, esforzándose, prosperaron. Y entonces nos transmitieron esta idea, con toda la bondad del mundo, porque así lo creían. Lo que pasa es que resultó ser mentira. Nosotras nos hemos encontrado que por mucho que nos esforzásemos y que hiciésemos prácticas no remuneradas, horas extra, másteres carísimos, etcétera, no prosperábamos. En este sentido, nosotros los millenials nos hemos dado cuenta en un momento en el que ya tenemos responsabilidades, personas a cargo tanto mayores como menores como buena generación sándwich. Pero yo siempre digo que hay mucha esperanza puesta en la generación Z, porque creo que se han dado cuenta mucho antes. Nunca han llegado a creer en esta estafa piramidal, digamos, y no tienen todavía, en general, personas a cargo por lo que tienen mucha más libertad de acción. Tienen mucho menos que perder, viven en una situación de no poder emanciparse y eso es una faena, pero te da mucha fuerza.

-¿Cómo podemos criar en este contexto?

Esa es la pregunta del millón. Yo creo que uno de los elementos necesarios y fundamentales sobre el cual estructuro el libro es el tiempo. Porque al final el tiempo es como la materia prima de la vida. Necesitamos tiempo para poder vivir. Y vivir, en parte, es criar, porque está el trabajo doméstico, que no deja de ser trabajo. Pero criar es otra historia. Va más allá. Sin embargo, a veces el trabajo doméstico nos ocupa tanto tiempo, del poco que ya tenemos después del trabajo remunerado, que nos queda poco tiempo para criar. Así que la solución que yo veo clarísimamente es trabajar menos horas, tanto de trabajo remunerado como de trabajo doméstico, y tener más tiempo no solamente para criar, también para aficiones, amistades, y demás actividades que nos gusten. También para asociaciones vecinales, para participar.

No llegar agotado a esas horas que nos quedan del día para pasar con los peques que necesitan de mucha atención. Y, claro, si no estamos descansados, si no tenemos tiempo, pues, la atención nos falla. Y es una lástima, pero también es una motivación para cambiar las cosas.

-En uno de los capítulos, hablando del autocuidado describes la realidad de una madre actual que bastante tiene con llegar al final del día, como para sacar tiempo para hacer ejercicio, por ejemplo.

La verdad es que en este capítulo que comentas, sí que quería hablar de nosotras. Es una historia compartida. Y no es solamente para las madres. ¿Cómo podemos sacar tiempo para cuidarnos? Y cuidarnos no es solamente hacer deporte es muchas cosas.

Una vez más, pienso que la solución es trabajar menos horas por el mismo salario. ¿Y cómo hacemos para trabajar menos horas? Creo que organizándonos. Reclamando esta reducción de la jornada en los espacios en los que podemos hacerlo. No se ha podido conseguir legislativamente, pero hay muchos otros espacios en los que podemos ganar esta reducción de la jornada y también una adaptación de los horarios. Por ejemplo, las jornadas partidas son un sinsentido que nos amarga la vida. Si adaptamos las jornadas y las hacemos todas continuadas, ya ganamos tiempo.

Luego, los desplazamientos al trabajo. Garantizar el derecho a la vivienda es una manera de que la gente no dedique tanto tiempo a desplazarse hacia el trabajo por se tengan que ir a otro sitio porque no puedan pagar el alquiler.

Al final es multicausal y por eso empezar dedicando tiempo a participar en espacios vecinales, huertos urbanos, movimiento de vivienda. Es ya como la semilla que contribuye a este cambio social. Y también otra cosa que me gusta decir es que participar en espacios comunes, comunitarios, nos hace conocer a otras personas que piensan distinto y eso es muy bueno para la salud. Además nos da como una motivación extra. Ya no lo haces solo para ti, lo haces por el común.

-En otra parte del libro, hablas del ascensor social y de la lucha colectiva. ¿Esta sociedad es cada vez más individualista?

Sí, totalmente. Es decir, yo creo que no somos individualistas de 'per sé'. Lo que pasa es que al sistema que nos tiene sin tiempo, le interesa que seamos individualistas, porque así nos sentimos aislados, sentimos que no podemos cambiar nada y consumimos más. Por ejemplo, estoy tan agotada que me he ido a comer a domicilio, estoy tan agotada que miro plataformas todo el rato, estoy tan agotada que consumo, consumo, consumo.

En el fondo de la individualización consiste en aislarnos y también consiste en cargarnos de toda la responsabilidad de nuestro fracaso. Porque como el discurso está en nuestras manos, depende de lo bien que lo hagamos, el fracaso es culpa nuestra, porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Creo que es una receta para dificultarnos este cambio social que merecemos y que conseguiremos, lo que pasa es que fácil no es.

-Otro tema peliagudo es el de la reducción de jornada en el caso de las madres, pero que en muchos casos no supone una reducción real en la carga de trabajo, pero sí del sueldo...

Esta conversación la he tenido con muchas madres. Y es así. No conozco todavía a una madre que me haya dicho lo contrario. Es increíble. Por eso cuando alguien me dice «es que no va a salir todo el trabajo en menos horas», es como, a ver todas las madres de España saben que esto es mentira. Claro que va a salir todo el trabajo porque nosotros lo sacamos. Y es más, cuando te reduces la jornada, normalmente por crianza de un menor de 12 años, te compactan la jornada. Entonces, te sacan las horas y además la jornada continua funciona perfectamente, que no tenemos que tener jornada partida. Para mí es que eso es una prueba de que funciona perfectamente, de que sí puede funcionar.

-¿Se nos exige y nos exigimos demasiado?

Porque nos han dicho desde pequeñas que teníamos que exceler y que debíamos estar siempre en la excelencia. También porque el sistema en un momento dado creyó que tener a las trabajadoras y trabajadores siempre en la excelencia era bueno, pero al final se demostró que es muy nocivo. En el libro hablo de los casos de burnout y depresión e incluso suicidio que fue una oleada de casos que hubo en Francia. Está comprobado que un equipo no puede estar en tensión extrema siempre porque se rompe.

Así que es bueno, aparte de no tener a los equipos tan al límite, poder a veces ser mediocres, hacer su trabajo simplemente, hacerlo bien, pero punto, que esté hecho. Que, además, el trabajo a veces simplemente necesita ser hecho para poder apretar mucho más cuando sea necesario.

Porque si siempre estás apretando terminas, bueno, mal, explotando, enfermas. La ONU tiene en previsión que más del 50% de las bajas laborales en 2030 serán por enfermedades mentales, por salud mental y solo estamos a cinco años del 2030.

-Llama la atención el dato del porcentaje de abuelos que hay ayudando en las crianzas en España frente a otros países de Europa, ¿es por mayor sentimiento de tribu o porque no queda otra?

Es que no nos queda otra. Pero no significa que para las generaciones más jóvenes y para las generaciones mayores no sea súper bueno estar juntos, porque todos los estudios lo indican. Lo que pasa que cuando es un trabajo, una carga de trabajo para las abuelas y los abuelos, entonces ya no está eso.

Hace como un mes o así, leía un artículo que salía también sobre las abuelas que quieren estar con sus nietos y sus nietas, pero no por obligación, sino para hacer las actividades que les dé la gana. Yo sí creo que en España, como tenemos una descompensación absoluta entre los horarios laborales y los horarios de la escuela, hace falta que los abuelos y las abuelas estén trabajando para las madres y padres. Y quien no tiene esta posibilidad, que es muchísimo gente, pues tiene que pagar canguros, si se lo puede permitir.

-Los horarios escolares y los laborales no van a la par, pero igual se les ocurre ampliar los escolares como se ha llegado a sugerir...

No se trata de ampliar los horarios escolares, ni hablar, creo que los horarios escolares ya están bien como están.

Pero se trata de, por un lado, reducir nuestra jornada laboral, por supuestísimo, y por otro, generar más espacios que no sean escolares, pero que sean lúdicos, de aprendizaje y de socialización para niños y niñas, y que sean públicos, y que sean gratuitos. Este tipo de servicio existe en Barcelona, pero es que en Europa los hay en muchos sitios.

Porque al final, si nos reducimos la jornada laboral, tampoco es para estar criando todo el rato. También necesitamos tiempo para nosotras, para hacer nuestras cosas. Entonces, también necesitamos que si los niños terminan la escuela a las cuatro de la tarde, pues haya una oferta pública y gratuita hasta las cinco, hasta las seis,... Necesitamos espacios de cuidados adaptados, con personas competentes, con personas formadas, que sean públicos y gratuitos, accesibles a todo el mundo, para nosotras poder conciliar con nuestras vidas, con nuestras pasiones, con nuestros intereses, nuestras motivaciones,... Para vivir.

Si no hay opción de prosperar y encima no llegamos a final de mes, ¿vale la pena trabajar tantas horas?

No, no vale la pena. No, porque tenemos que romper con la idea esta de trabajar para vivir o vivir para trabajar y vivir para vivir, ¿sabes? El objetivo es vivir para vivir.

El mundo está estructurado en tiempo y quienes tienen tiempo lo tienen porque tienen dinero y compran el tiempo de los demás. Las personas trabajadoras tenemos tiempo y lo vendemos a cambio del dinero. Si lo que compran las personas ricas es tiempo, será que es lo más valioso del mundo, ¿no? Entonces, no vale la pena trabajar tantas horas. Lo que pasa es que, tal y como está montado, nos obligan. Porque si no, no llegamos a fin de mes.