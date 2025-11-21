Lucía Serrano explica cómo fomentar la autoestima de los niños en un mundo lleno de mensajes tóxicos La autora de 'Tu cuerpo es tuyo' ha publicado 'Me quiero mucho' centrado en explicar a los más pequeños lo que supone la publicidad y la importancia de querer nuestros propios cuerpos

Cuando su hija le preguntó con solo 3 años porqué un compañero en el parque la había llamado gorda, Lucía Serrano supo que tenía que actuar. Desde ese momento fue consciente de la abrumadora cantidad de mensajes publicitarios que nos rodean en nuestro día a día y cómo la mayoría se centran en nuestras imperfecciones y en qué hacer para ser 'perfectos'. Con su último libro 'Me quiero mucho', ofrece a las familias herramientas para darnos cuenta de que nuestros cuerpos ya son perfectos como son.

-Se habla mucho de la falta de autoestima en adolescentes, ¿debemos trabajarla desde que son pequeños?

Sí, es algo que me he dado cuenta a raíz de tener pequeños alrededor, que te crees que hay cosas que están superadas ya y no. Y de repente ves que llegan a casa con 4 años diciéndote que alguien en el parque le ha llamado gorda, o es una niña y dice «es que me ha llamado niño, porque llevo el pelo corto»... y pensé que me tenía que poner las pilas. Desde que empiezan a tener relación con sus iguales y empiezan a comunicarse y a interesarse por los demás, empiezan también estos choques y se sigue hablando mucho del cuerpo de los demás. Es algo que todavía no estamos acostumbrados a educar en ese sentido, de que hay que respetar el cuerpo de los demás y no atacar.

-Otra de las cosas que se menciona mucho últimamente es que parece que la culpa de la falta de autoestima de los niños y jóvenes las tienen las redes sociales, las pantallas, pero no es algo que venga de ahora, la publicidad está en todas partes y apunta en la misma dirección.

Sí, en el libro, en las guardas, hay un mensaje que quería trabajar y no sabía muy bien cómo incluirlo y al final lo metí en las guardas. Desde que voy por la calle con peques, me supone como una violencia la publicidad que hay por todas partes, carteles enormes por todos lados, en las marquesinas de los autobuses, en las fachadas... se les está trasladando un mensaje que les llega tal cual, porque, claro, nosotros como adultos lo tenemos normalizado y no se lo explicamos porque es como algo más de la calle, un árbol, una fachada, un parque, una marquesina con una imagen publicitaria en la cual se está hipersexualizando el cuerpo de una mujer y no se lo explicamos. Entonces, lo reciben sin ningún filtro y eso va calando. De hecho, el tema es que a nosotras nos ha calado.

A mí me da pánico que mis peques y las siguientes generaciones tengan una mirada sobre su cuerpo como la que he tenido yo, la que han tenido todas las mujeres de nuestra generación, y hombres seguramente, lo que pasa es que lo hablan menos. Eso en la calle sigue ahí y las personas adultas lo hemos tenido interiorizado y se lo trasladamos. Se nos escapan comentarios sobre nuestros propios cuerpos y los de los demás. por eso en el libro también quería señalar con un dedo hacia el mundo adulto para decir, «mira, las personas adultas también lo hacemos mal», porque los peques nos imitan. Y podemos mejorar, podemos cambiar esto.

-¿Cómo criamos así, con mensajes bombardeándonos constantemente?

Es muy difícil, porque incluso en estos últimos años que se ha estado criticando la gordofobia, incluyendo más diversidad de cuerpos en la publicidad, al final se tiende a lo mismo. Vale, tienes cuerpos diversos, pero todos están hipersexualizados, entonces seguimos con más de lo mismo.

Al final, de alguna manera lo que explico a los peques en el libro es que la publicidad sirve para vendernos algo y se utiliza a los cuerpos como un material para conseguir ese fin último. Entonces pregúntate qué finalidad tiene esta imagen que estamos viendo. Con niños más pequeños es difícil pero puedes empezar por ahí.

Ojalá todas esas superficies se utilizasen para trasladarnos imágenes bellas que nos aportasen de otra manera. Pero no, son para vender. Toda la ciudad es un gran escaparate para vendernos cosas y tenemos que aprender a leer esas imágenes.

-Además es para vendernos cosas haciendo hincapié en que somos imperfectos y que necesitamos de eso para ser mejores. Y casi siempre más centrados en las mujeres...

Claro, para crearnos esa necesidad. Es algo que hemos normalizado, que el paisaje de la ciudad sea un gran anuncio publicitario. Y lo que dices ahora vas al supermercado y tienes cajas llenas de colorines y de dibujitos y súper bonitas con productos de skincare para niñas, y además a por las niñas. Y dices ya, dejadnos en paz.

La verdad es que con todo el esfuerzo que estamos haciendo, escogiendo libros que les nutran, ficción y dibujos en los que haya personajes diversos, que no esté el protagonista masculino, te acabas haciendo un máster en lo que ven, porque sabes que es importante, y luego sales a la calle y es todo lo contrario. No sé si vamos a poder obligar a que cambien las leyes publicitarias, pero sí que habrá que darles herramientas para que puedan leer el mensaje.

-Con este panorama, ¿cómo podemos fomentar su autoestima?

Es una pregunta que me hago yo también, porque en realidad el libro viene de que mi peque ya siendo muy pequeñita le hacían comentarios sobre su cuerpo y eso se le mantuvo durante muchos meses, entonces te entra el pánico total y dices, ¿cómo lo puedo hacer? Sin tener muchos referentes, porque al final en nuestra generación se nos ha educado en las dietas, no tenemos las herramientas o esos referentes para hacerlo.

Entonces, yo creo que lo primero es, desde nuestro propio ejemplo, intentar mirarnos a nosotros mismos con cariño. Si a diario estamos transmitiendo un mensaje de «mira, ¿qué mal salgo en las fotos?». «Es que esta ropa me queda fatal». «Es que mira qué culo he echado». Que son comentarios que decimos sin parar. Eso es lo que más se les queda, más que cualquier otra cosa que les podamos decir. Por lo tanto, primero hay que hacer esa revisión e intentar trasladarles, con el ejemplo, el amor hacia el propio cuerpo.

Luego yo pensaba que hay muchos libros sobre la diversidad corporal que me encantan, la verdad. Pero falta esa parte de decir, si no te gustas, no es porque hay un fallo en ti, es porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen que no nos tenemos que gustar. Al dejar de verlo como algo personal y ver que está fuera, me parece más fácil de luchar contra eso.

En mi casa, se nos ocurrió mirarnos al espejo, cantar una canción bonita, bailar juntas delante del espejo y también ponerle humor y risas y abrazos. Y ese momento de parar y decir, a ver, espera, esto no está funcionando, vamos a darnos amorcito y vamos a concentrarnos en mirarnos al espejo de una manera positiva. No sé si funcionará todo esto, pero a mí son las cosas que se me han ido ocurriendo y que también las he trasladado en el libro por si pueden ayudar como herramientas a los demás.