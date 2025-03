«Hablar de emociones puede ser un camino de crecimiento y fortaleza»

L. Fernández Martes, 11 de marzo 2025, 20:14 Compartir

El proyecto 'Entre emociones-Emozioen artean' de BBK busca poner el foco en la importancia de cuidar la salud mental de la juventud y de apoyar tanto a las personas jóvenes como a sus familias. Y qué mejor que recurrir a la música para hacer llegar el mensaje. Por ello desde la fundación se pusieron en contacto con la rapera Lova Lois, que conoce bien de cerca la importancia de dar su espacio a la salud mental, para que pusiera a la iniciativa voz, música y letra.

Ozen Esan LETRA DE LA CANCIÓN: Ozen esan nola zauden Bihotza libre aske Beti gauz zuen alde Emozioak gure talden Llego a casa con la mirada cabizbaja me preguntan qué me pasa digo no me pasa nada otra cosa les demuestra los abusos por el WhatsApp me preguntó si en sus casas les preguntan qué les pasa Deja de castigarte porque tu hijo no mejore y empieza a cuestionarte si no le faltan valores un apoyo emocional en condiciones permitite escucharle y entender sus emociones Tanto corazón dicen tienes demasiado tantas decisiones pa esto quien me ha preparado tantas emociones juntas se me han enredado esa niña no es triste solo siente demasiado Le digo que descanse se tire al barro y manche los complejos que llevas deja que se te desgasten que no eres un desastre tampoco un caso aparte no tienes que cambiar solo aprender a gestionarte Ozen esan nola zauden bihotza libre aske beti gauz zuen alde emozioak gure talden Ozen esan baina nola mundua oso azkar doa ta ez dakit nora joan buru horren jabea ez galdu haren kontrola funtsezko gauza da ta ez dugu ikasi eskolan Entzun galdetu begiratu barrun azaldu ezin duzuna nik ulertu ahal dut ezagutu ahal garela besteona ulertuz lagunei entzunez ulertu ahal duzu Bide berean baina ezberdinak bakoitzak dakar bere bizipena buru gogorra eta bihotz leuna bizitza bizitzea da sentitzea Ozen esan nola zaude ba denok gaude zure ekipoan hoi bada hori lorpen bat bihotza eskuan denok aurrera Ozen esan nola zauden bihotza libre aske beti gauz zuen alde emozioak gure talden

«En el proceso creativo he tenido en mente que esta canción sea un grito de apoyo para quienes sienten demasiado, para quienes no saben cómo expresar lo que llevan dentro. Es un reflejo de lo que vivimos a diario: la presión de esconder nuestras emociones, la falta de espacios seguros para hablar y la necesidad urgente de cambiar esta realidad», detalla.

«Contando cómo nos sentimos nosotros mismos podemos ayudar a otros», asegura. «Yo pasé por una depresión y la poesía, la música me ha ayudado a identificar las emociones que he sentido y he podido salir de ahí. Todos somos responsables de que esta sociedad sea más empática y de que podamos hablar de ello sin problemas», reconoce Lois.

La letra de la canción se entremezcla en euskera y castellano, algo pensado para hacer llegar el mensaje a todas las personas. «Quería hacer gran parte de la canción en euskera y el estribillo es en euskera pero quería que pudiera entenderlo cualquiera». Además la letra conecta de manera directa y con todos los perfiles involucrados dirigiéndose a cada uno en diferentes estrofas. «La letra habla de situaciones que cualquiera ha vivido. Un adolescente que dice «no me pasa nada» cuando en realidad está sufriendo; el impacto de las redes y el abuso digital; la frustración de un padre o una madre que no sabe cómo ayudar a su hijo o la incomodidad de sentir demasiado en una sociedad que nos enseña a callar», enumera la artista.

Problema y solución

Eso sí, siempre desde el mensaje esperanzador. «La canción no solo expone el problema, sino que ofrece una solución, afirma Lois. Te habla de aprender a gestionar las emociones en lugar de reprimirlas; de crear una comunidad donde todos nos apoyemos; de escuchar a los demás, preguntar, entender y empatizar. Y de romper el tabú de que sentir mucho es un defecto. 'No tienes que cambiar, solo aprender a gestionarte'».

En definitiva Ozen Esan es un llamado directo a la acción. «La instrumental producida por Ruben G. Mateos es motivadora y enérgica, rompiendo con la idea de que hablar de emociones o salud mental debe sonar triste o melancólico. Queremos inspirar, no hundir», recalca Lova Lois. «El estribillo »Ozen esan nola zauden« (Di en alto cómo estás) es un llamado directo a la acción, a visibilizar las emociones sin miedo ni vergüenza. Hablar de emociones puede ser un camino de crecimiento y fortaleza. Queremos invitar a niños y adolescentes a hablar de las emociones, a hacerlo con el corazón en la mano y de la mano de un equipo de apoyo. Cada uno de nosotros tiene un papel en este equipo y todos nos complementamos. Nuestro mensaje es claro: Cuando nos apoyamos mutuamente y damos espacio a nuestras emociones, somos más fuertes».