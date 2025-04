Cuando las generaciones se cruzan, Bizkaia avanza

Leire Ortiz de Zarate – Coordinadora BizkaiaGara Agencia de Voluntariado y Participación Social de Bizkaia Martes, 29 de abril 2025, 21:56 Compartir

El 29 de abril no es un día más en el calendario. Es una oportunidad. Una invitación a detenernos un momento para mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿estamos construyendo una sociedad donde todas las personas importan? ¿nos estamos escuchando lo suficiente entre generaciones?

Desde BizkaiaGara, lo tenemos claro: el futuro de Bizkaia no se escribe con una sola voz ni desde una sola edad. Se construye en plural, entre quienes caminan con paso firme y quienes acaban de empezar, entre quienes aportan nuevas ideas y quienes ofrecen una mirada con perspectiva, entre quienes sienten que todo está por descubrir y quienes ya han vivido mucho. Pero también entre quienes tienen diferentes recorridos vitales, saberes técnicos, intuiciones emocionales, experiencias de lucha, de cuidados, de comunidad. Eso es la verdadera intergeneracionalidad: un cruce de vidas, de tiempos, de experiencias y de talentos.

En un mundo que a veces nos separa por etiquetas, roles, edades o prejuicios, necesitamos volver a conectar. No solo para ayudarnos unas a otras, sino para aprender. Para reconocernos. Para imaginar juntas una Bizkaia más igualitaria, más justa, más cohesionada. Una Bizkaia que no deja a nadie atrás porque todas las personas cuentan.

Y porque todas, desde donde están, tienen algo que ofrecer y algo que aprender.

Cada día vemos ejemplos que lo demuestran. Cuando una persona mayor comparte su sabiduría vital con una joven emprendedora que busca orientación. Cuando un grupo de estudiantes enseña a usar nuevas tecnologías a quienes no crecieron con ellas. Cuando alguien que ha pasado por mucho acompaña a quien lo está pasando ahora. Cuando los cuidados se convierten en un lenguaje común. Ahí nace algo poderoso: confianza, pertenencia, comunidad.

Sabemos que no es automático. Que hace falta escucharse, salir del propio círculo, atreverse a mezclar. Pero también sabemos que cuando se cruzan generaciones, se abren caminos nuevos. Porque donde antes había distancia, aparece el diálogo. Donde había desconocimiento, crece la empatía. Donde había silencio, se enciende la voz colectiva.

En Bizkaia tenemos un potencial enorme: personas diversas, con trayectorias distintas, con ganas de aportar y seguir aprendiendo. Y ese potencial solo florece cuando dejamos de vernos como generaciones enfrentadas o aisladas, y empezamos a vernos como un gran equipo interdependiente. Un equipo que cuida, que comparte, que se sostiene.

Desde BizkaiaGara, trabajamos cada día para que eso ocurra. Para crear espacios donde distintas generaciones se encuentren, se reconozcan y construyan juntas. Y no lo hacemos porque sea bonito. Lo hacemos porque es urgente. Porque lo necesitamos como sociedad. Porque una Bizkaia intergeneracional no es solo deseable, es imprescindible.

Hoy no queremos celebrar un día más. Queremos hacer un llamamiento a quienes quieran sumarse. A quienes crean que el futuro no se hereda, sino que se construye desde ahora, juntas, mezcladas, conectadas. A quienes entienden que la solidaridad no es caridad, sino compromiso mutuo. Que cooperar entre generaciones no es una moda, es una manera de estar y de ser en el mundo.

Si alguna vez has sentido que no tienes nada que aportar, o que ya lo diste todo, escúchalo claro: sí que tienes. Y sí que importas. Si alguna vez pensaste que las personas mayores ya no entienden nada, o que la juventud no quiere implicarse, acércate. Conoce. Habla. Escucha. Seguro que te sorprendes.

El 29 de abril es importante, sí. Pero el futuro empieza todos los días.

Y cuando generaciones se cruzan y se dan la mano, Bizkaia avanza.