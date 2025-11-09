La generación sándwich y el reto de cuidar a hijos y padres a la vez Una realidad cada vez más común que exige visibilidad, apoyo y corresponsabilidad social para quienes se encuentran en el epicentro del cuidado familiar

Hay una realidad silenciosa, casi invisible, que viven miles de familias en nuestro país. Es la de quienes se encuentran en una encrucijada vital: cuidar de sus hijos e hijas, que aún dependen de ellos, y al mismo tiempo, atender a sus padres y madres, que empiezan a necesitar ayuda. Es la llamada «generación sándwich», un colectivo que hace malabares con las exigencias de la crianza y el cuidado de los mayores, a menudo con una sensación de soledad y de falta de recursos.

El término, acuñado en los años 80, se ha vuelto cada vez más relevante en nuestra sociedad. El retraso de la edad de maternidad y el aumento de la esperanza de vida han creado una nueva realidad familiar en la que tres generaciones conviven y dependen unas de otras de una forma muy intensa. Y en medio, una generación de adultos que se esfuerza por sostenerlo todo, a menudo a costa de su propio bienestar.

Las presiones invisibles de un 'sándwich' de cuidados

Cuidar de hijos y padres a la vez no es solo una cuestión de organización. Implica un desgaste emocional, físico y económico que a menudo pasa desapercibido para el resto de la sociedad. El estrés, la fatiga crónica y la ansiedad son compañeros de viaje habituales para quienes se encuentran en esta situación. La sensación de no llegar a todo, de no estar a la altura de las expectativas, puede ser abrumadora.

A esto se suma la carga económica. Muchas personas, en su mayoría mujeres, se ven obligadas a reducir su jornada laboral, a renunciar a oportunidades profesionales o incluso a dejar su trabajo para poder atender a sus familiares. Una decisión que tiene un impacto directo en la economía familiar y en la futura pensión de quien cuida.

Las múltiples dimensiones del cuidado

Ser parte de la generación sándwich significa atender a múltiples frentes a la vez. Por un lado, está el cuidado «hacia abajo»: la crianza de los hijos, con todo lo que implica en términos de tiempo, energía y dedicación. Por otro lado, el cuidado «hacia arriba»: el acompañamiento a los padres y madres, que pueden necesitar ayuda con las tareas del hogar, con las visitas al médico o, simplemente, compañía para combatir la soledad.

Y en medio de todo esto, la propia vida: el trabajo, la pareja, las amistades y, si queda tiempo, el autocuidado. Un equilibrio precario que exige una planificación casi milimétrica y una capacidad de resiliencia extraordinaria.

Claves para no romperse en el intento

Aunque la situación puede ser desbordante, existen estrategias que pueden ayudarnos a sobrellevarla de una forma más saludable:

• Pedir ayuda y delegar: no podemos hacerlo todo solos. Es fundamental hablar con nuestros hermanos, con otros familiares o con nuestra red de amigos para repartir las tareas y las responsabilidades.

• Poner límites y priorizar: Aprender a decir «no» es un acto de supervivencia. No podemos estar en todas partes ni satisfacer todas las demandas. Es importante identificar qué es urgente y qué puede esperar.

• Buscar momentos para el autocuidado: Aunque parezca imposible, es fundamental reservar pequeños espacios para nosotros mismos. Un paseo, un café con una amiga, un rato de lectura… Pequeños gestos que nos ayudan a recargar las pilas y a no perdernos de vista.

• Informarse sobre los recursos disponibles: En Bizkaia existen recursos públicos y privados que pueden ser de gran ayuda. Desde los servicios de ayuda a domicilio de la Diputación Foral de Bizkaia hasta los programas de respiro familiar que ofrecen algunas asociaciones, es importante conocer las opciones que tenemos a nuestro alcance.

Un reto que nos interpela a todos

La generación sándwich no es un problema individual, sino un reto colectivo que nos interpela como sociedad. Es necesario que las instituciones, las empresas y el conjunto de la ciudadanía reconozcamos y valoremos el trabajo invisible de quienes cuidan.

Necesitamos políticas de conciliación reales, más recursos para la atención a la dependencia y una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Porque cuidar de los nuestros es una de las labores más importantes y valiosas que existen. Y es responsabilidad de todos asegurarnos de que quienes la llevan a cabo reciban el apoyo y el reconocimiento que merecen.