Gau Beltzaren misterioak
Badago Euskal Herrian Halloween-en antzerakoa den eta antzinatik berreskuratu dezakegun tradizio bat
Domingo, 26 de octubre 2025, 21:49
Kultura askotan, udazkenean, argia, iluntasuna, oroimenak eta komunitatea aipatzen dituzten erritu eta ospakizun ugari azaltzen dira. Euskal Herrian, gaur egun indarrez berpizten ari den adierazpen horietako bat Gau Beltza da, familiaren baitan esparru berria aurki dezakeen antzinako tradizioa. Artikulu honetan, familian berrasmatzea proposatuko dizugu, ez moda soil gisa, baizik eta kulturarekin, sentimenduekin eta sormenarekin lotuta, belaunaldien arteko zubi bezala.
Zer da Gau Beltza eta nondik dator?
Gau Beltza urriaren 31ko gauean ospatzen da Euskal Herriko hainbat herritan antzinako oroigarri gisa: Halloween baino lehen, gure herrian arimak ohoratzeko, beldurrak uxatzeko eta udazkeneko iluntasuna sinbologia oso sakonekin jasotzeko modu propioak genituen, Gau Beltzari «arimen gaua» ere esaten baitzaio.
Euskal nekazaritza munduan, Gau Beltza nekazaritza zikloarekin lotuta zegoen: uztaren amaierak eta neguaren hasierak pausu sinbolikoa adierazten zuten. Hostoak erortzean, azken kuiak edo arbiak jasotzean, komunitateek indar ikusezinak, arimak eta urtearen joana gogoratzen zituzten. Leku askotan, kuiak hustu egiten ziren, aurpegiak zizelkatu eta barruan kandela bat pizten zitzaien haizetik eta euritik babesteko; batzuetan, hildakoei fruitu lehorren, gaztainen edo ogi eskaintzak ere egiten ziren. Gau hartan, bizidunen eta hildakoen munduak inoiz baino urbilako zeudela pentsatzen zen, eta argi xume hura arimak gidatzeko edo haiek bidea aurkitzen laguntzeko erabiltzen zen.
XX. mendeak aurrera egin ahala, ohitura horietako asko galdu edo baztertu egin ziren. Baina azken hamarkadetan berpiztu egin dira: elkarteak, kultur etxeak eta herriak Gau Beltza berreskuratzen ari dira beraien kultur agendetan.
Euskal ikuspegitik Halloween berrasmatu
Mundu globalean, Halloween mozorroekin, kuiekin eta gozokiekin lotutako festa bat bezala iritsi zaigu, haur askok dagoeneko ezagutzen dutena. Baina Gau Beltzaren magia,Halloweenekin batera bizi daitekeela da, bertako nortasuna galdu gabe. Hau da: kontua ez da globala dena baztertzea, baizik eta gure euskal sustraietatik berrinterpretatzea, badugulako nondik jo.
Adibidez, euskara jolasak eta abestiak berreskuratu ditzakegu, bertsoak edo ipuin herrikoiak kontatu, euskal musika herrikoia entzun (txalaparta, alboka, panderoa, ahots koralak) edo tokiko mitoen narrazioak gehitu (lamiak, jentilak, arimak, galtxagorriak) munstro generikoen ordez. Halloweenek, dagoeneko Gau Beltzean dauden sinboloak erabiltzen ditu: kuia, kandela, basoko beste elementuak… Mundu honetan eta bestean dagoenaren arteko kontrastea funtsezkoa da: oreka hori birsortzean, haurrek gaueko zirrara bizi dezakete azaleko izuan galdu gabe.
Familian ospatzeko ideiak
Hona hemen familian Gau Beltza xarmaz eta zentzuz bizitzeko iradokizun batzuk:
• Kuiak elkarrekin aukeratzea, hustea, aurpegiak zizelkatzea eta euskal motiboekin edo naturako sinboloekin apaintzea.
• Gurasoen eta seme-alaben artean euskal ipuin beldurgarriak irakurtzea edo sortzea: bakoitzak istorioaren zati bat eman dezake bertako pertsonaiekin (lamiak, jentilak, arimak).
• Trapu zaharrekin mozorroak egin ondoren, zuziekin, linternekin eta musika inprobisatuarekin auzoan edo herriko parke batean kalejira txiki bat antolatzea.
• Gure herrietako elkarteek eskainitako Gau Beltzaren inguruko tailerretan parte hartzea: ipuin-kontalariak, dantza, musika, maskarak, dekorazioak… denetik dago!
• «Arimen txoko» bat muntatzea etxean: kandelak, objektu esanguratsuak, eskaintza sinboliko txikiak (hostoak, fruitu lehorrak, loreak) egitea pertsona maiteak gogoratzeko.
• «Beldurrak erretzeko» erritual sinboliko bat asmatzea: adibidez, pertsona bakoitzak izutzen duen edo atzean utzi nahi duen zerbait idatzi, eta modu kontrolatuan erretzea edo lurperatzea.
Balio hezitzaileak eta emozionalak
Gau Beltza familian ospatzea ez da bakarrik dibertitzea: hezkuntza emozionala ere bada. Beldurra ez da desagerrarazten, eraldatzen baizik: jolasa bihurtzen da, partekatutako istorio eta esperientzia kolektiboen ondorioz, non haurrek beldurra sentitzea naturala dela ulertzen duten, prozesu hau bakarrik pasatu beharra izan gabe. Auzokoekin, lagunekin eta beste haurrekin ospatzean, komunitatearen balioa indartzen da partekatzea eta kolaboratzea zer den ikasiz. Etxeko isolamendua hausten da: ospakizuna zerbait kolektibo, bizi bihurtzen da.
Gainera, tradizioa zaindu eta berrasmatzean, helduek kultura bizia transmititzen diete gaztetxoei: elkarrekin euskaraz irakurtzen dute, familiako memoriak kontatzen dituzte eta kantu edo bertso zaharrak berreskuratzen dituzte. Hau da, nortasuna indartzen da eta, aldi berean, tradizioak finkoak ez direla irakasten da: sormenez eboluzionatu dezakete, sustraiak errespetatuz eta orainaldira irekiz. Familian euskal tradizio zahar hau berrasmatzea gonbidapen bat da: haurrei beren kulturaren aurkikuntzan laguntzen diegu eta belaunaldiak argiarekin, istorioekin eta komunitatearekin elkartzen ditugu. Urriaren 31n kandela bat piztu, euskal ipuin bat kontatu eta elkarrekin iluntasunera begiratu maitasunez, zerbait ederra aurkitzea espero duenak bezala.