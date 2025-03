«La envidia es una emoción que si supiéramos utilizarla bien nos reconciliaríamos con ella»

Leire Fernández Domingo, 2 de marzo 2025, 19:00 Compartir

Isabel Cuesta y Daniel Pérez, creadores del proyecto Educa en positivo, analizan todas las emociones y muestran a las familias, con ejemplos prácticos, cómo ayudar a adultos y niños a familiarizarse con las emociones y encontrar recursos para regularse emocionalmente.

¿Debemos desterrar de una vez por todas lo de que hay emociones buenas y malas?

Isabel: Sí, por favor, pero además creo que hay que explicarlo un poquito más porque al final queda como una frase hecha pero no nos la terminamos de creer. Entonces yo lo diferenciaría entre emociones agradables que hay que atravesar y otras emociones que no son tan agradables pero que sin embargo nos ayudan a estar vivos, a adaptarnos, a sobrevivir, por lo tanto deberíamos de aprender a entender qué nos dice cada emoción para darnos cuenta de que efectivamente no hay emociones buenas y malas.

¿Los primeros que tenemos que aprender a gestionar las emociones y no etiquetar somos las familias?

Daniel: Los primeros que tenemos que aprender somos los adultos y esto viene un poco por un tema cultural y tradicional.

A nosotros no nos educaron en las emociones, a la mayoría, habrá alguno que sí. Nos educaron en lo contrario, en tratar de evitar determinadas emociones que se denominaban como negativas, el miedo, la tristeza, la ira... Si nosotros no supimos identificar esas emociones y qué nos querían decir, ¿cómo vamos a hacerlo ahora con nuestros hijos?

Pero es verdad que somos la primera generación que estamos tratando de cambiar eso y que estamos tratando de darle la importancia que se merece la gestión de las emociones. Por ejemplo, la ira nos sirve para identificar cuáles son aquellas actuaciones que consideramos injustas y que lo que nos está diciendo la emoción es que tenemos que actuar para solventar esa injusticia.

¿Eso quiere decir que la ira nos da legitimidad para poder utilizar la violencia física o verbal? No, lo que tenemos que tratar es de identificar que esa emoción nos está diciendo que algo no consideramos justo y que tenemos que tomar iniciativas para tratar de solventarlo. De esto trata nuestro libro, de establecer ese diálogo entre adultos y niños para identificar esas emociones y tener claro cómo actuar ante ellas.

Y ¿cómo trabajamos la paciencia? Porque en general todas las familias empezamos el día con muy buena predisposición pero llega un punto que nos sobrepasa lo que va sucediendo.

Isabel: Es que la paciencia no es infinita y hay días que ni siquiera empiezas con paciencia porque ya has dormido mal, por ejemplo. Si dejamos todo en manos de la paciencia estamos perdidos.

Nosotros lo que abogamos es por conocer mejor al ser humano, empezar a entender qué nos están diciendo nuestros hijos con su comportamiento y cuando tú eres capaz de cambiar la interpretación ocurre algo y es que tu emoción cambia.

Antes ha hablado Dani de que, por ejemplo, la ira lo que nos dice es que hay una situación de injusticia. Si yo siento injusticia porque mi hijo no me está haciendo caso o porque mi hija está pinchando a su hermano, me va a salir del enfado con más facilidad. Si yo soy capaz de entender que el ser humano lo que busca es la pertenencia a través de la contribución, que cada uno de mis hijos tiene que encontrar ese papel importante en la familia y que cuando mi hijo no me hace caso no es que me esté ignorando, sino que está con la atención plena en una actividad que está haciendo, entonces me va a costar mucho menos tomar la responsabilidad de acercarme a su altura y decirle 'cariño, ahora nos tenemos que ir al cole'. Parece más trabajo pero es más laborioso empezar con paciencia y 'venga vámonos', no me escucha, y acabar gritando. Porque además yo no conozco a ningún padre ni madre que después de gritar a sus hijos, por mucho que le hagan caso, se sientan bien.

Por lo tanto, lo que nosotros abogamos es por hacer ese trabajo con los adultos, ayudarles a entender qué hay detrás del comportamiento de sus hijos, porque entonces tu emoción va a cambiar. Si yo entiendo que mi hijo me está pidiendo ayuda y no me está tocando las narices... es que hasta mi lenguaje corporal cambia, mi tono de voz cambia, mi interés por llegar a él cambia.

Y tener en cuenta que no es algo que estén haciendo contra nosotros, que a veces ponemos por encima el sentimiento que nos provoca a nosotros, su emoción, que lo que ellos mismos están sintiendo.

Daniel: Eso yo creo que es importante, no tomárselo nunca como algo personal.

Los niños no son maquiavélicos, no están buscando fastidiarnos la vida, ni mucho menos. Los niños lo que tratan en última instancia es sobrevivir. Y para sobrevivir el ser humano necesita sentir que es útil, que se sienta capaz y que es necesario para la comunidad.

¿Qué comunidad? Pues para los niños, su primera comunidad es la familia. Por lo tanto, cuando un niño se siente tenido en cuenta, siente que le quieren de forma incondicional, se siente visto y amado, pero también que su contribución a esa familia es necesaria e importante, es cuando los niños empiezan a tomar mejores decisiones, porque no necesitan tomar malas decisiones para sentirse visibles al menos. ¿Por qué? Porque ese sentimiento hace que yo tenga la tranquilidad de que sobrevivo. Evidentemente, esto es preconsciente. Los niños no son capaces de entender esto.

Cuando no nos premian

¿Los desbordes emocionales en momentos que deberían ser positivos cómo los gestionamos?

Isabel: De hecho, nos lo tomamos incluso peor y te voy a decir por qué. Porque cuando tú planificas un viaje muy especial o planificas un cumpleaños o planificas el Día de los Reyes y todo lo haces como muy bonito y de repente las emociones de la alegría te llevan a una excitación y a unos nervios tan grandes que empiezas a tomar malas decisiones, es como peor nos sienta. Porque decimos, 'con lo que me he esforzado, con todo lo que hago por ti, ¿cómo puedes ponerte así?'. Entonces, tenemos la necesidad de la madre o del padre de sentir ese reconocimiento que es en función de la educación que hemos recibido, del premio-castigo. Ahora no entendemos cómo nuestros hijos no nos premian cuando nos esforzamos tanto.

Y luego tenemos la visión de que el niño está completamente desbordado por esta situación tan sumamente estimulante como puede ser un cumpleaños, donde hay música, globos, vienen los amiguitos, hay tarta, hay dulces, hay tantas y tantas cosas que lo normal es que se desborden. Si yo esto lo entiendo y no me lo tomo como algo personal, entonces me va a servir para poder actuar de una manera en la que mi hijo o mi hija me necesita. 'Oye, cariño, te veo un poco nervioso. ¿Quieres que salgamos un momento a coger un poco de aire?' Me tocará acompañar esa emoción y también poner los límites pero se pueden poner límites de forma amable, sin faltar al respeto, sin enfadarnos.

Pero es que lo que realmente nos cuesta a los padres es que nosotros tampoco toleramos la frustración. Si te fijas, al final mi hijo está frustrado o está enfadado o está desbordado y a mí me frustra no ser capaz de contenerlo. Mientras el objetivo sea contener esa emoción, no va a poder acompañarla como el niño lo necesita.

¿Qué emoción diríais que está más infravalorada y es primordial?

La envidia. Lo siento, me encanta y además tiene muy mala fama, porque siempre decimos que la envidia es el deporte nacional y todo lo malo viene de la envidia. Pero tiene su función. Y si supiéramos para qué sirve, entonces nos reconciliaríamos con ella y le podríamos sacar el máximo provecho.

El ser humano tiene, per se, sentimientos de inferioridad. Esos sentimientos de inferioridad no son malos. Lo que nos ayudan es ir de menos a más. Así como hay animales que aprenden a sobrevivir y ya, nosotros no. Nosotros además de sobrevivir, progresamos, evolucionamos, aprendemos, maduramos. Por lo tanto, esta inferioridad lo que a mí me puede llevar es a eso. ¿Qué ocurre si yo me siento inferior y veo a alguien que tiene algo que a mí me gustaría tener? Pues que yo voy a sentir envidia de esa persona porque ha logrado algo que yo todavía no he logrado.

Tengo dos opciones. Si yo estoy educado en esta manera de pensar de que hay gente que es mejor que otra, que unos son superiores a otros, yo lo que voy a intentar es hundir al otro para yo poder subir y destacar. O por lo menos, mira, te hundo, yo no hago nada por superar mis inferioridades, pero me siento un poco mejor hundiéndote.

Si yo digo esto, me siento un poquito mejor con mi inferioridad, pero realmente no evoluciono. Esa es la envidia que podríamos tachar como una envidia no funcional. Una envidia que no nos ayuda.

La envidia que nos ayuda es la que nos hace ver que yo siento envidia de esta persona que ha alcanzado estos objetivos. Oye, «yo he alcanzado los objetivos que yo quiero en mi vida»; «¿yo qué puedo hacer para mejorar?» Entonces, de esta manera utilizamos la envidia que viene de la admiración para influir positivamente en nuestro propio progreso.

Pero nunca buscando superar al otro, sino voy a buscar lo que yo necesito para poder utilizar esta envidia de una manera funcional y, sobre todo, que tenga en cuenta el sentimiento de comunidad. Y ese sentimiento de comunidad es, yo voy a alcanzar mis objetivos, pero no a costa de dañar a los demás, ni de dañarme a mí mismo, ni de dañar a la circunstancia.

Y la envidia, de verdad, bien utilizada te sana mucho porque ya no te toman las cosas como algo personal. Cuando una persona te critica, ya no lo notas como un ataque hacia ti, sino como una manera de proteger su propia autoestima.

Y eso te ayuda mucho también a ir viviendo en paz. Creo que ese es el objetivo de todos, vivir en paz.