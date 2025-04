«Es difícil criar cuando todo el mundo opina sobre lo que haces o dejas de hacer»

Leire Larrazabal Domingo, 20 de abril 2025, 19:32 Compartir

Es madre de tres hijos, ahí es nada, y matrona. Publicó 'Ser mamá, guía del embarazo, parto y postparto con ciencia y emoción' y 'Nace un bebé, un cuento sobre lo que pasa dentro de la barriga de mamá'. Su último libro es 'Ser bebé. Guía de cuidados del bebé con evidencia y mucha emoción'. Es Nazareth Olivera Belart, que también divulga sus conocimientos en redes sociales a través de su web y su perfil @comadronaenlaola, e imparte formaciones, cursos y talleres para mujeres y parejas de preparación integral al parto.

- Primero publicó 'Ser mamá'. Ahora llega con 'Ser bebé'. Eso sí, quieres dejar claro que no se trata de ninguna guía médica, abordas los cuidados del bebé, tanto en el aspecto físico como emocional.

- Efectivamente. Comienzo el libro resaltando que no es una guía médica de enfermedades del bebé, pues hay muchísimos libros escritos por pediatras, que es a quienes compete y son libros muy completos.

Yo quería hablar de cuidados del bebé desde su punto de vista, quería poner sobre la mesa las necesidades biológicas del bebé como una cría mamífera que es. Quería motivar la recuperación por parte de las familias, y especialmente a las madres, de su soberanía en la crianza. De confiar en sus sentimientos y en sus instintos. El instinto es algo real. Existe en los animales, incluido en el ser humano. Está bien tener el apoyo de profesionales para cuestiones de salud, pero la crianza de los bebés no pertenece a nadie más que a las familias.

Volver a entender que los bebés nacen siendo muy inmaduros y que esa alta necesidad de contacto y brazos solo obedece a necesidades de especie, me parece una cuestión clave. Lo que veo y acompaño como matrona en el postparto gira en torno a esta cuestión.

- En el libro te centras en los seis primeros meses de vida. ¿Todas las etapas son complicadas pero las iniciales de un bebé resultan cruciales?

- Me centro en los seis primeros meses porque es el tiempo donde como matrona más sigo acompañando a las familias tras el parto y nacimiento. Veo que se repiten casi siempre las mismas dudas, miedos o retos. Y, por otro lado, para poder profundizar en cuestiones clave como el desarrollo del bebé en las últimas semanas antes de nacer. Sus adaptaciones durante el parto y las primeras semanas de vida. Me centro mucho en todo ello porque ahí reside el inicio de la crianza. Siento que damos valor a lo que viven y atraviesan los bebés. Les damos voz. Sentamos las bases para fortalecer el amor que sentimos por ellos desde antes de nacer.

Es difícil criar cuando todo el mundo opina sobre lo que haces o dejas de hacer. En muchos de los consejos, de las opiniones, e incluso de las recomendaciones que se dan, el gran olvidado es el propio bebé.

Y por otro lado, es en las primeras semanas donde surgen problemas para establecer la alimentación y el bienestar del bebé. Cuestiones diversas como síntomas digestivos, lactancias a demanda o la ganancia de peso. Las familias pasan por semanas muy duras y en ocasiones con poco apoyo.

Es imposible abarcar mucho más tiempo si queremos profundizar en determinados aspectos. Lo bueno de los libros es que hay uno para cada cosa. Para profundizar en Baby Led Weaning o en desarrollo psicomotor, ya hay libros de otros profesionales más expertos en esa materia.

- 'La idea del bebé que duerme, que no demanda, como una especie de muñeco no ayuda'. ¡Qué reflexión más interesante!

- Intento muchísimo huir de sonar o parecer paternalista, pero es cierto que observamos que en el contexto sociocultural actual, no tenemos ni idea de lo que es un bebé humano. Muchas familias se llevan una gran sorpresa al ver que el bebé solo quiere estar en brazos, que no puede separarse de mamá o que hace muchísimas tomas al día. Que si lo dejas en la cuna se despierta y que no tiene botón de apagado para un momento de tregua. De alguna manera, 'Ser bebé' intenta que recuperemos conocimiento y conexión con nuestros bebés, a pesar de la intensidad de la etapa y de la energía tan inmensa que conlleva el cuidado de un recién nacido.

«Algunos productos parece que te van a salvar la vida, pero el bebé solo necesita el contacto humano»

- ¿La maternidad que algunos venden dista mucho de la realidad y del día a día?

- De alguna forma, actualmente, las redes sociales son las grandes ventanas donde vemos a otras madres, a otras familias. Antes eran las revistas, los anuncios y las películas. Pero originalmente, era la vida en sociedad, en grupo. Crecíamos cerca de otras maternidades. Por observación se aprendían muchas cosas. Ahora solo vemos mostrar. Aunque cada vez hay más movimiento de mostrar realidades más acordes, es imposible saber lo que conlleva un bebé 24 horas, una lactancia a demanda o problemas con las mismas (hablo indistintamente de materna o con fórmula). Seguir viendo imágenes estáticas, o vídeos de 30 segundos en Tik Tok, no se corresponde con las 24 horas, 7 días a la semana, que implica la maternidad. Necesitamos juntarnos, vernos, tocarnos, hablarnos y acompañarnos.

Además, hay un gran negocio en torno a todo lo que es la maternidad. Desde productos dirigidos a las madres, a productos dirigidos al bebé. Algunos productos parece que te van a salvar la vida, pero el bebé solo necesita el contacto humano. Por encima de todo. Y no hay producto que reemplace eso.

- Las madres vivimos una montaña rusa de emociones. Así, se pasa 'de la euforia a dónde me he metido' o de 'supermamá a no puedo más'. Un sinvivir. ¿Cómo podemos salir airosos?

- Con apoyo, con descarga de tareas reales a las madres. La madre es la figura principal de apego y cuidados para la mayoría de bebés. Lejos de verlo como una 'esclavitud' para las madres, debemos entender que ella necesita ser cuidada, descargada del resto de tareas, para poder cuidar a su bebé. Pero la sociedad no solo no propicia este entorno, sino que en realidad se despreocupa mucho de las madres tras el parto. En ciertos círculos podemos hablar de parejas corresponsables, pero no es la realidad de muchas mujeres. Las madres están exhaustas, mental y físicamente.

Por otro lado, es normal sentir ambivalencia, sentirse agotada por momentos. Poder hablar, compartir con otras madres, otras familias, ver la realidad de las demás, nos ayuda a ver que lo que estamos es más solas que la una, y que no debería ser así.

También está bien y es real sentir a ratos que no podemos más, que estamos sobrepasadas. Ojalá en esos momentos otras manos, otros brazos puedan venir a cuidarla, a sostenerla a ella o a su bebé.

- Otro aspecto que me gustaría destacar es el tema de que no debemos tener miedo a que el bebé esté 'colgado' de nuestros brazos. Incluso habla de la figura de la asesora del porteo.

- Por naturaleza, el lugar del bebé humano son los brazos. Es una realidad desde el punto de vista biológico y antropológico en la especie humana. Tenemos miedo a hablar de natural. Natural significa 'específico de especie'. Los monos se cuelgan de sus madres, los potros caminan tras ellas, los conejos duermen mientras la madre vuelve de pastar... los bebés humanos van en brazos, pegados a su madre, el único lugar que la biología considera seguro para la supervivencia de la especie.

No solo no es malo, sino que es lo normal. Los contextos socioculturales no pueden cambiar lo que somos como especie. Que sea cansado o intenso durante unos meses no significa que sea malo o que el bebé esté equivocado. El bebé irá madurando hasta ser capaz de sentarse, o caminar. Entonces dejará de necesitar los brazos de esa manera.

El porteo es la herramienta que permite al bebé seguir madurando en su lugar seguro, a la vez que las madres, los padres, pueden 'hacer cosas'. Es una herramienta que existe a lo largo y ancho del planeta, y a través de la historia. Las asesoras de porteo dominan la cantidad de diferentes portabebés que existen, situaciones especiales o dificultades con el porteo.

- ¿Las noches de un bebé dan para otro capítulo?

- La crianza nocturna es una realidad invisible. Siguiendo la misma línea, los bebés se van a despertar de noche. Necesitan alimentarse, y necesitan saber que están acompañados. Ciclos cortos que se repiten a lo largo del día. Cada noche viven durante casi 3 meses al menos, en ritmos ultradianos. en miles de hogares, hay madres, padres, familias criando de noche. Ojalá poder vernos a través de ventanitas, 'oye, aquí estoy yo también'. Con el tiempo, con mucho tiempo, el cerebro del bebé se desarrolla, poco a poco el sueño va adquiriendo las fases del sueño 'adulto' y ritmos circadianos. Pero hablamos de meses para adquirirlos y años para madurarlos. Lo que hace falta es red que sostenga durante el día a las familias que están criando durante la noche. Políticas que valoren el cuidado, la inversión en el desarrollo de los bebés, bajas decentes... en fin. La eterna lucha de siempre.

- Tampoco podemos olvidarnos de los cólicos.

- Es un tema de vital importancia. Los cólicos durante décadas han sido un cajón de sastre donde se mete todo llanto inconsolable o sostenido en el tiempo, los meses, de los bebés. Básicamente hemos llegado a tragarnos que no se puede hacer nada. Que durante 3 o 4 meses el bebé va a llorar por su inmadurez y tenemos que aguantarnos. Todos. El bebé también.

Un bebé que llora inconsolablemente durante días, semanas es un bebé que tiene dolor. No hablamos de un mal día o una mala tarde, sino de bebés que están mal. Las madres saben perfectamente decirte que su bebé no está bien. Y lo que hay que hacer es indagar, valorar exhaustivamente la situación. Desde el embarazo, al tipo de parto, la alimentación, succión, anemias, déficit de viamina D... la mayoría de cólicos mejoran o desaparecen con un buen abordaje, multidisciplinar e individualizado. Porque la mayoría tienen una causa muy concreta. Además, para una madre, un padre, es muy duro ver a su bebé sufriendo día tras día. Ellos acaban también al borde de un ataque de nervios. Necesitamos cuidar el sistema nervioso de bebés y familias. No hay derecho a desahuciarlo.