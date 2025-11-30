Despertar la curiosidad de los pequeños científicos con experimentos sencillos Los experimentos caseros refuerzan la observación, la creatividad y el aprendizaje en familia

Nuestros hijos e hijas son exploradores natos. Desde que son pequeños, sienten una curiosidad insaciable por el mundo que les rodea. Desmontan juguetes para ver cómo funcionan, mezclan colores para descubrir nuevas tonalidades y se preguntan por qué llueve o por qué el pan sube en el horno. Esa curiosidad es la semilla del pensamiento científico, y como familias, tenemos la oportunidad de regarla y verla crecer.

Convertir nuestra casa en un pequeño laboratorio no requiere grandes inversiones ni conocimientos avanzados de ciencia. Solo necesitamos una buena dosis de imaginación, ganas de experimentar y, sobre todo, de compartir tiempo de calidad con nuestros txikis. Porque la ciencia, más que una asignatura, es una forma de mirar el mundo.

Experimentos caseros

No hace falta un laboratorio para hacer ciencia. Nuestra cocina, el salón o el balcón pueden convertirse en el escenario perfecto para un sinfín de experimentos sencillos y seguros. Germinar una lenteja en un bote de yogur, jugar con imanes para descubrir el magnetismo o crear un volcán de bicarbonato y vinagre son actividades que les fascinan y les enseñan conceptos científicos de forma práctica y divertida.

Lo más importante es que estos experimentos les permitan observar, hacerse preguntas y sacar sus propias conclusiones. No buscamos que memoricen fórmulas, sino que desarrollen un pensamiento crítico y una actitud proactiva ante el aprendizaje. Y, por supuesto, que se diviertan en el proceso.

La ciencia de lo cotidiano: preguntas que despiertan la curiosidad

La ciencia está en todas partes, solo hay que aprender a mirar. Cuando cocinamos juntos, podemos preguntarnos por qué el aceite y el agua no se mezclan. Cuando salimos a pasear por el parque, podemos observar los diferentes tipos de hojas de los árboles. Cada pregunta es una invitación a investigar, a buscar respuestas y a aprender juntos.

Relacionar los experimentos con situaciones cotidianas les ayuda a entender que la ciencia no es algo abstracto, sino una herramienta para comprender el mundo. Si hacemos un experimento sobre la densidad de los líquidos, podemos relacionarlo con por qué los barcos flotan en el mar. Si aprendemos sobre las fases de la luna, podemos observarla cada noche desde nuestra ventana.

Un equipo de científicos en familia

Experimentar en familia es una oportunidad maravillosa para reforzar los lazos y crear recuerdos inolvidables. Podemos repartir los roles como si fuéramos un verdadero equipo de laboratorio: uno se encarga de mezclar los ingredientes, otro de tomar notas y un tercero de observar los resultados. Todos somos «compañeros de laboratorio», aprendiendo y descubriendo juntos.

En Bizkaia, además, tenemos la suerte de contar con iniciativas que nos acercan a la ciencia de una forma amena y participativa. Como la Zientzia Astea, la Semana de la Ciencia que organiza la EHU, en Bilbao, Barakaldo, Donostia y Vitoria-Gasteiz. O eventos como Naukas Kids, que tuvo lugar hace unas semanas en Bizkaia Aretoa, nos demuestra que la ciencia puede ser un espectáculo lleno de magia y diversión.

Más allá de los experimentos: alimentar la curiosidad

Fomentar el espíritu científico de nuestros hijos e hijas no se limita a hacer experimentos. Visitar museos como el Eureka! Zientzia Museoa en Donostia, leer libros de divulgación científica adaptados a su edad o ver documentales sobre la naturaleza son formas excelentes de alimentar su curiosidad y de abrirles las puertas a nuevos mundos.

Porque ser un pequeño científico no es solo una cuestión de conocimientos, sino de actitud. Es atreverse a preguntar, a equivocarse, a volver a intentarlo y, sobre todo, a no perder nunca la capacidad de asombro. Y esa, sin duda, es una de las lecciones más valiosas que podemos enseñarles.