«Más que demonizar los videojuegos, lo esencial es la corresponsabilidad de los adultos» Los progenitores y educadores deben informarse, probar los juegos antes de que los utilicen los menores y asegurarse de que sean adecuados para su edad

Leire Larrazabal Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:08

«Los padres y madres deben implicarse activamente en la experiencia digital de sus hijos. No basta con instalar un control parental: es necesario probar los juegos antes, entender qué ofrecen y acompañar después el uso que hacen los menores. Este seguimiento es especialmente crucial en los videojuegos gratuitos con un fuerte componente social, como Roblox o Fortnite, porque su atractivo reside en que cualquiera puede jugar y crear, pero ese mismo carácter abierto aumenta la exposición a riesgos como el contacto con desconocidos, el ciberacoso o la presión de gasto», empieza explicando Judit Cuesta García, directora del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad de la Rioja (UNIR).

Una segunda cuestión a tener en cuenta es que «el diálogo familiar es la herramienta más efectiva de prevención. Los filtros tecnológicos pueden fallar o ser burlados, pero una conversación abierta sobre qué se juega, con quién y en qué condiciones ofrece un marco de seguridad mucho más sólido», añade. Y finalmente, es importante subrayar que los videojuegos, cuando se utilizan de forma adecuada y supervisada, pueden ser beneficiosos. «Favorecen la atención, la creatividad, la resiliencia y la socialización. Lo que marca la diferencia no es el juego en sí, sino el acompañamiento adulto y la adaptación a la edad del menor. El mensaje clave no es prohibir, sino acompañar: los padres deben probar antes los juegos y seguir de cerca lo que hacen sus hijos, sobre todo en los gratuitos con fuerte componente social. La seguridad real se logra con implicación adulta y conversación abierta», advierte la experta.

- ¿Qué es Roblox?

No es un único videojuego, sino una plataforma que alberga millones de juegos creados por los propios usuarios. Podría compararse con un 'YouTube de videojuegos': en lugar de subir vídeos, la gente diseña experiencias interactivas a las que cualquiera puede acceder. Es gratuito registrarse y jugar, aunque dentro se pueden adquirir mejoras y accesorios mediante la moneda virtual Robux. La plataforma puede usarse en ordenador, móvil o consola, y tiene además una fuerte dimensión social: los jugadores pueden conversar en chats, unirse a comunidades y participar en partidas con amigos. Esta combinación explica su enorme atractivo para niños y adolescentes, pero también plantea riesgos, porque hablamos de un ecosistema abierto donde los menores pueden interactuar con desconocidos, acceder a contenidos inadecuados o gastar dinero sin una comprensión clara de lo que supone. Roblox es como un YouTube de los videojuegos: infinito en posibilidades, pero también lleno de riesgos si no hay acompañamiento adulto.

- ¿Cuáles son las nuevas medidas de protección que plantea Roblox?

En 2025, Roblox ha anunciado varias medidas de seguridad relevantes. Entre ellas, un sistema de verificación de edad apoyado en inteligencia artificial, que combina reconocimiento facial con documento de identidad y consentimiento paterno; la función denominada Trusted Connections, que permite mantener chats sin filtros únicamente con personas conocidas en la vida real; y un algoritmo llamado Sentinel, diseñado para vigilar conversaciones y conductas dentro de la plataforma con el fin de detectar posibles riesgos. A estas medidas se suman mejoras en los filtros de chat y de voz, así como una mayor capacidad de los padres para gestionar contactos y compras. La compañía afirma haber lanzado más de cien iniciativas de seguridad en lo que llevamos del año. Roblox presume de nuevas iniciativas de seguridad en 2025, pero la pregunta clave es si realmente funcionan para los menores, ya que los expertos en ciberseguridad advierten que son muy fáciles de eludir.

- ¿Cree que estas medidas son efectivas para proteger a los menores?

Se trata de pasos relevantes, pero aún insuficientes. Los estudios independientes siguen demostrando que los menores pueden acceder a contenidos sexualizadoso ser contactados por adultos incluso después de estas mejoras técnicas. Del mismo modo, las investigaciones académicas han evidenciado que los sistemas de monetización de Roblox resultan confusos para los niños, lo que significa que, aunque existan filtros y controles, el riesgo no desaparece si no se acompaña de educación digital y de un acompañamiento familiar activo. En definitiva, la tecnología contribuye a la protección, pero no la garantiza por sí sola. La tecnología ayuda, pero sin educación digital y acompañamiento familiar los riesgos en Roblos persisten.

- Los depredadores sexuales siempre se encuentran al acecho para captar 'clientes'.

El 'grooming' es un riesgo real y documentado en entornos donde existen chats y sistemas de mensajería abiertos a gran escala. En estos espacios, algunos menores reciben solicitudes sexuales, y el contacto entre adultos y niños puede camuflarse en interacciones aparentemente normales de juego. Una investigación reciente como la del Grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), dirigido por Joaquín González-Cabrera ha demostrado, además, que estos riesgos rara vez aparecen de manera aislada: el grooming suele coexistir con otras problemáticas como el ciberacosos o el sexting, lo que denominamos polivictimización. Este patrón multiplica las consecuencias negativas en la salud emocional, en la vida familiar y en el rendimiento académico de los adolescentes. Por eso, las medidas de verificación de edad y los algoritmos de detección son importantes, pero deben complementarse con una implicación activa de las familias.

- Nosotros, como padres, tenemos que estar alertas.

La mejor protección para los menores surge de combinar las herramientas técnicas con un acompañamiento parental activo. Es útil configurar límites adecuados por edad en relación con el chat, la voz, los contactos y las compras, pero eso no basta si después no hay seguimiento. Es recomendable revisar de manera periódica la lista de amigos y, sobre todo, conversar con los hijos acerca de sus interacciones en la plataforma. Compartir partidas, interesarse por los juegos que eligen y hacer un uso conjunto permite abrir la puerta a un diálogo sincero y la detección temprana de riesgos.

Tambien resulta fundamental educar en economía digital, explicándoles cómo funcionan las monedas virtuales, las microtransacciones y las llamadas cajas de botín, que muchas veces generan confusión. Establecer tiempos de juego con pausas, al igual que pautar otras rutinas de ocio, ayuda a mantener un equilibrio saludable. Todo esto debe ir acompañado de información clara sobre cómo denunciar y reportar situaciones sospechosas. La mejor herramienta de seguridad no es un filtro, sino una conversación abierta y continuada entre padres e hijos.

«La ayuda real no está en desconectarles del mundo digital, sino en acompañarles para que aprendan a moverse en él con seguridad y criterio»

-¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos?

La forma más efectiva de ayudarles es implicarnos activamente en su vida digital. No se trata de prohibir, sino de acompañar, guiar y enseñar. Esto empieza por conocer de primera mano a qué juegan, probar los títulos antes de que ellos lo hagan y asegurarnos de que son adecuados para su edad. A partir de ahí, conviene pactar reglas claras: cuánto tiempo se puede jugar, con quién, bajo qué condiciones.

La evidencia científica demuestra que los menores aprenden mejor cuando hay diálogo y coherencia familiar. Hablar de lo que ocurre en los videojuegos, de las emociones que despiertan y de las normas de convivencia online fortalece su criterio y su capacidad de protección. Si además añadimos educación financiera básica -qué significa gastar en Robux o qué implica abrir una caja de botín-, les estaremos dando herramientas para desenvolverse con seguridad en entornos que cada vez son más complejos. La ayuda real no está en desconectarles del mundo digital, sino en acompañarles para que aprendan a moverse en él con seguridad y criterio.

- Hemos comentado el problema de los depredadores sexuales pero también se puede hablar de otras cuestiones, no menos peligrosas: acoso, violencia...

El más prevalente en plataformas como Roblox es el ciberacoso entre iguales. Numerosos estudios han confirmado que se trata del riesgo online más frecuente y que, además, suele coexistir con otros como el grooming y el sexting. Esta acumulación de riesgos agrava las consecuencias psicológicas, provocando más ansiedad, depresión y conflictos familiareas, además de un impacto negativo en el rendimiento escolar. La investigación española del Grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha demostrado que las chicas sufren con mayor intensidad los riesgos sexuales y emocionales, mientras que los chicos suelen exponerse más a conductas violentas en entornos competitivos y a un uso problemático de videojuegos. Esto indica que la prevención debe adaptarse a la edad y al género, evitando soluciones universales que no atienden a las diferencias reales entre perfiles de adolescentes.

- ¿Cuáles diría que son los principales peligros y riesgos asociados a los videojuegos?

Los videojuegos por sí mismos no son inherentemente peligrosos; los riesgos suelen surgir cuando no se adaptan al desarrollo del menor, cuando no se supervisa su uso o cuando se permiten juegos cuyo contenido no corresponde con la madurez emocional del niño o la niña. Numerosos estudios demuestran que el uso excesivo puede afectar la atención, generar alteraciones en el comportamiento escolar o disminuir el interés en otras actividades. La evidencia también señala que el acceso a títulos como contenidos violentos o sexualizados, en especial aquellos destinados a mayores de edad según el código PEGI, puede tener un impacto negativo en menores.

Al mismo tiempo, investigaciones recientes también han puesto de relieve beneficios claros, pues usados de forma moderada y con la edad adecuada, los videojuegos favorecen la atención, la memoria de trabajo, la rapidez de procesamiento e incluso la creatividad. Estudios internacionales señalan que determinados títulos ayudan a reducir síntomas de ansiedad o depresión y que los juegos activos o de reto cognitivo pueden mejorar la plasticidad cerebral, tanto en adolescentes como en personas mayores. Como ha destacado Carlos Tardón, también aportan aspectos positivos en la salud mental: fomentan la resiliencia, la autoestima y la perseverancia frente a los desafíos, además de generar espacios de socialización.

Por eso, más que demonizar los videojuegos, lo esencial es la corresponsabilidad de los adultos. Padres, madres y educadores deben informarse, probar los juegos antes de que los utilicen los menores y asegurarse de que sean adecuados para su edad. Además, resulta imprescindible establecer límites claros de tiempo de uso, favorecer que se alternen con otras actividades y conversar abiertamente con los hijos sobre lo que ocurre en sus partidas. De esta forma, los videojuegos se convierten en una herramienta cultural y de ocio con beneficios reales, y se minimizan los riesgos que aparecen cuando se usan de forma inadecuada.

El problema no son los videojuegos, sino permitir que un menor juegue sin supervisión a títulos que no son aptos para su edad; con acompañamiento adulto, los beneficios superan a los riesgos.