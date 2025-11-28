¿Qué se debe hacer frente al ciberacoso? El profesor P. Duchement ofrece en el libro 'Te espero a la salida' algunas de las claves para afrontarlo

En el libro 'Te espero a la salida' se presentan nociones sobre cómo actuar frente al ciberbullying, esa forma de acoso que pasa más desapercibida, por no pertenecer al mundo tangible. Pero está ahí, afectando a gran parte de la población: puede llegar a ser incluso más peligrosa que la forma convencional. Se usurpan identidades, se comparten imágenes explícitas o se lleva a la víctima a situaciones desafortunadas. P. Duchement, ingeniero informático, profesor y perito judicial, experto en delitos en redes sociales perpetrados por menores y también contra estos mismos, ofrece en este volumen una serie de pautas a seguir en caso de sufrirlo.

Según P. Duchement, en internet se debe ser desconfiado, ya que encontrarse con gebnte con malas intenciones es algo más que probable. El experto insta a no hablar con desconocidos, así como a rechazar los mensajes de contenido sexual o pornográfico. Estipula que no deben establecerse videollamadas con extraños, pues estas pueden derivar en un severo robo de imágenes (las cuales podrían utilizarse con fines perversos). Sin ir más lejos, el 75% de los menores con presencia en la red han sufrido 'grooming', lo sepan o no.

Grooming ¿Qué es? El 'grooming' y, en su evolución digital, el 'online grooming' (acoso y abuso sexual online) son formas delictivas de acoso, que implican que un adulto se ponga en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse su confianza, para luego involucrarle en una actividad sexual.

El profesor recomienda ignorar las provocaciones, ya que podría ser contraproducente. Por eso, según él, nunca se debe devolver la amenaza, el insulto o la provocación, sino, por ejemplo, «contar hasta cien y dejar que la rabia que se produce mengüe paulatinamente». Uno siempre habrá de comportarse con educación en la web, «si molestan, es mejor abandonar la conexión. Los agresores perderán la forma de hacer llegar los ataques», comenta el profesor. Otro de los consejos sería eliminar contactos o amistades cuya presencia en redes pueda causar incomodidad y no dudar en pedir ayuda. «Si te acosan, guarda las pruebas. También se puede pedir ayuda a los gestores».

Podría parecer obvio, pero algo que debe llevarse a rajatabla es no facilitar datos personales. Se debe ser precavido, y revisar que la gente no publique la información personal de uno, ya que esto puede tener consecuencias. Dutchement subraya que «no se debe pensar que se está seguro al otro lado de la pantalla». Considera, de la misma forma, que se debe advertir a los implicados de que están cometiendo un delito, y es que «nadie merece ser víctima de confabulaciones».

Si hubiera amenazas graves, se habría de pedir ayuda con urgencia. Tampoco se habrá de confiar en quienes envíen aparentes regalos o descargas, y es que estos podrían contener un virus. «Huelga decir que, si se recibe contenido inadecuado, este deberá eliminarse, para uno no convertirse en cómplice». Y es que, si se sabe que otra persona está siendo víctima, se debe actuar de forma inmediata.

Nuevas amistades

Duchement anima a siempre mantener la autoestima alta, no dejarse denigrar, y desde luego, a no normalizar la situación. «Es aconsejable buscar nuevas amistades no relacionadas con el entorno en el que se sufre el acoso». Además de eso, conviene revisar los dispositivos de conexión, para asegurarse de que no se tienen activos posibles procesos de espionaje. Comenta que «una obligación es cambiar todas las claves de vez en cuando. Se deberían configurar las opciones de privacidad de las cuentas, para volverlas más restrictivas. Y nunca se debe abrir un link directamente desde un correo electrónico, ni acceder a un banco mediante un link, además de no llamar a números de teléfono de desconocidos que lleguen por correo electrónico».

Es muy importante no enviar información personal por correo electrónico, ni siquiera a conocidos. Asimismo, nunca se deben rellenar formularios o enviar información adicional de cuentas que se hayan solicitado por correo. Y es que uno nunca debería sentirse obligado a publicar información personal. Se habrá de sospechar de todos aquellos contactos que llaman a la curiosidad, que amenazan, o simplemente, mandan mensajes inesperados. Algo provechoso sería mantenerse informado sobre noticias y novedades de malware, tener un antivirus y que esté actualizado. Incluso, si se manda alguna información por error, se debe avisar a los posibles perjudicados. «Por no hablar de algunas ventanas emergentes, que son publicidad contaminada. Y cuidado con participar en cadenas: cuando se envía un correo, se debe borrar el historial de datos que queda como parte del cuerpo del nuevo correo», recuerda Duchement.

Para evitar las estafas por internet: 1 -Si se recibe un enlace, en vez de pinchar en el link es mejor escribir la dirección en la barra del navegador. 2 -Solo entrar en páginas que comienzan por < https://> 3 -Que las contraseñas no tengan relación con el nombre de usuario. 4 -Evitar correos como 'hotmail' o 'yahoo', asemejados a entidades reales, escritos con vocabulario neutro o equivocado, un idioma inesperado, traducciones inexactas, promesas tentadoras o asuntos de dinero

Para evitar los problemas por contenido sexual: 1 -No acceder a cuentas desde dispositivos que no sean propios. 2 -No hacer sexting, ya que expone y vuelve vulnerable. Si se lleva a cabo, asegurarse que no se muestran los rostros o los rasgos identificativos 3 -No enviar contenido sexting de otros. 4 -Recordar que la minoría de edad y desnudez significa pornografía infantil. 5 -Asegurarse de que las fotos no lleven las coordenadas de geolocalización. 6 -Pedir a la pareja que elimine fotos sexuales o comprometidas. 7 -Tener cuidado con servicios como iCloud, ya que pueden hacer copias automáticas del contenido. 8 -Tapar la cámara web del dispositivo cuando no se esté utilizando. 9 -Tener cuidado con aplicaciones como snapchat, que en teoría te avisan si alguien captura el contenido, pero este siempre se podría, por ejemplo, fotografiar desde un dispositivo externo. 10 -No usar aplicaciones para ligar, ya que pueden dar lugar a situaciones desafortunadas