Cuidar también se enseña Educar en el cuidado es sembrar en nuestros hijos e hijas la semilla de la empatía, la responsabilidad y el respeto mutuo.

En una sociedad que a menudo prima el individualismo y la autosuficiencia, educar en el valor de los cuidados se ha convertido en un acto revolucionario. Es enseñar a nuestros hijos e hijas que no hay nada de malo en necesitar ayuda y que no hay nada más valioso que ofrecerla. Es mostrarles que el mundo no es una carrera en la que solo importa llegar el primero, sino un camino que recorremos juntos.

Cuidar no es solo una lista de tareas. Cuidar es, sobre todo, una forma de estar en el mundo, una manera de relacionarnos con los demás desde el respeto, la empatía y la conciencia de que todos nos necesitamos mutuamente.

El cuidado empieza en casa (y no tiene género)

Los niños aprenden a cuidar observando cómo nos cuidamos entre nosotros. Cada vez que nos preguntamos «¿qué tal el día?», cada vez que escuchamos con atención o que ofrecemos un abrazo sin que nos lo pidan, estamos enseñando a nuestros hijos el valor incalculable de los cuidados.

Por eso es tan importante que el cuidado sea una responsabilidad compartida y equitativa. Que nuestros hijos vean a sus padres y madres cocinar, limpiar o cuidar de los abuelos. Que entiendan que el cuidado no es una cuestión de género, sino una responsabilidad de todos.

Pequeños gestos, grandes aprendizajes

Educar en el cuidado se aprende en los pequeños gestos del día a día:

Cuidar de una planta o de una mascota les enseña a ser responsables y a estar pendientes de las necesidades de otro ser vivo. Preparar juntos la cena no solo es una forma de pasar tiempo en familia, sino también de enseñarles que la comida requiere trabajo y dedicación.

Llamar a los abuelos para preguntar cómo están les enseña a preocuparse por los demás. Cuidar el entorno, ya sea recogiendo basura en el Parque Europa de Santutxu o participando en una limpieza de playas en Sopelana, les enseña que el cuidado se extiende a nuestra comunidad.

El autocuidado: la base de todo

Para poder cuidar bien de los demás, primero tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Hablar con nuestros hijos e hijas sobre las emociones les ayuda a entender que todos tenemos una vida interior que también necesita ser cuidada.

Enseñarles a identificar cuándo están cansados o cuándo necesitan un abrazo es tan importante como enseñarles a lavarse los dientes. Porque el autocuidado no es egoísmo, sino responsabilidad.

Cuidar en comunidad

En Bizkaia, tenemos una larga tradición de cuidado comunitario. Desde las cuadrillas que se organizan para ayudar en las tareas del caserío hasta las asociaciones de vecinos que cuidan de los mayores del barrio.

Participar en actividades comunitarias les enseña que el cuidado trasciende las paredes de casa. Ya sea participando en una recogida del Banco de Alimentos de Bizkaia o simplemente saludando a los vecinos mayores, estamos enseñando que el cuidado es una responsabilidad colectiva que construye una sociedad más empática.

Al final, cuidar es querer. Y enseñar a cuidar es una de las formas más bonitas de enseñar a querer a aquellos a quienes nosotros más queremos.

El valor de los pequeños momentos

A veces pensamos que educar en el cuidado requiere grandes gestos o lecciones complicadas. Pero la realidad es mucho más sencilla; se trata de aprovechar los momentos cotidianos: cuando preparamos el desayuno juntos, cuando preguntamos cómo ha ido el día en el colegio o cuando nos paramos a ayudar a alguien que lo necesita.

Estos pequeños momentos, aparentemente insignificantes, son los que realmente construyen el carácter de nuestros hijos. Son los que les enseñan que cuidar no es una obligación, sino una forma natural de relacionarse con el mundo. Una forma de ser que les acompañará toda la vida y que, esperamos, transmitirán a las siguientes generaciones.