«La creatividad no es solo hacer cosas con las manos, es encontrar otras soluciones a los problemas de siempre»

El cansancio, la posibilidad de que todo acabe sucio o la falta de tiempo para organizarse suele ser una de las excusas más habituales para evitar hacer algunas actividades con los peques. Naiara Briones ha publicado 'Agujetas maternales' un libro que sirve de manual con actividades fáciles para evitar cualquier conflicto y dedicarse solo a disfrutar.

- Naiara ¡qué creativa es la maternidad!

Sí, totalmente. A mí la creatividad siempre me ha apasionado, la capacidad del ser humano de crear nuevas soluciones a problemas conocidos, pero con la maternidad, esa pasión, en mi caso, se ha multiplicado.

- ¿Qué son las agujetas maternales?

Pues ese título que tiene el libro, mi cuenta de Instagram y mi blog, tiene varias capas. Por un lado, hace referencia al cansancio profundo que muchas madres sentimos, no solo físico, sino también mental, emocional, a la carga invisible que nos acompaña casi desde que nos convertimos en madres, planificar las preocupaciones, el estar siempre disponible, que son estas agujetas maternales. Pero también es un guiño personal, porque cuando era más joven tenía otro blog que se llamaba 'Agujetas Mentales', donde escribía reflexiones y cosas que me revolvían en ese momento. Cuando me planteé crear un nuevo blog decidí mantener ese espíritu de las agujetas, porque siempre he sido una persona muy reflexiva, y adaptarlo a mi nuevo yo como madre, y de ahí nacieron las 'Agujetas maternales', que ya enlazado con el cansancio fue como cerrarle el círculo.

- El cerebro de una madre siempre tiene algo pendiente en lo que pensar...

Efectivamente, yo siempre lo pienso, si de repente le pusiéramos como un altavoz, un micro a los pensamientos de una cabeza de una madre, jamás estaría en silencio, además el 95% de esos pensamientos, si no más, estaría dedicado a alguna preocupación relacionada con alguno de sus hijos, en alguna de las facetas de su vida. Yo a mi marido le pregunto, en qué piensas y dice en nada. ¿En serio? ¡Qué suerte! Yo estoy incapaz de desconectar el cerebro, de dejar de pensar, y siempre estoy, además, saltando de un tema a otro, de un niño a otro, y te vas adelantando a todos los problemas. Me encantaría poder desconectar.

- Naiara ¿nos la metieron doblada con la incorporación de la mujer al trabajo?

Totalmente. Es que ahora tenemos una doble jornada, que es imposible. Además, yo creo que todas tenemos la idea de que vas a tener hijos y que vas a seguir con todo, que los hijos se crían solos, como con un trabajo mágico, que no pasa nada, que tú sigues como estabas.

Y luego te das cuenta que tener hijos es un trabajo en sí mismo. Y entonces tú tienes que seguir adelante con tu carrera profesional, y al final, el porcentaje de mujeres que tenemos que modificar nuestra carga laboral profesional de alguna manera para poder llevar la maternidad en paralelo con una carrera profesional es muy alto, porque es imposible. Al final son dos trabajos.

Es igual que cuando te pones de parto. Has visto miles de pelis donde se ponen de parto y al minuto han tenido al niño empujando dos veces y ya está. Y luego tú estás tres días de parto y dices, ¿perdona qué es esto? Pues es igual. Es la historia con la que crecemos. Y cuando te conviertes en madre, el jarro de agua fría es tremendo.

Y también es tremendo que en la sociedad sigamos asumiendo nosotras todavía en un porcentaje tan alto esta modificación de nuestra vida profesional. Porque sí es verdad que se empiezan a ver cambios, pero queda muchísimo por hacer.

- En el libro dices, cuando nos convertimos en madres se espera que nos pongamos en un segundo plano, sin quejas, pero sin reconocimiento...

Sí, es que yo totalmente lo veo así. Te voy a poner un ejemplo que seguro que ha vivido cualquier madre. Todas las cosas que tú haces por tus hijos, se esperan de ti porque eres su madre. Ahora que el padre hoy día prepare un arroz el fin de semana para comer, o que les lleve al pediatra, ¡Ostras, vaya padrazo! Es tremendo. Y oye, nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Ese doble estándar, ese doble rasero que vivimos las madres. Y cuando trabajas, te piden en el trabajo, se te exige lo mismo que si no los tuvieras. Y como madre, también te exigen que seas madre con una dedicación como si no tuvieras otra ocupación. Entonces, vivimos con unos estándares que son totalmente imposibles, y estamos con agujetas maternales, claro.

Creatividad y disfrute

- ¿Cómo surge el libro?

Pues esto es un poco una alineación astral, me gusta a mí llamarla. Yo me estaba planteando hacer una recopilación de actividades y editar mi ebook. Y de repente a mí me ha llegado un correo estando con mis tres hijos en el pediatra, los tres malos, y viene un editor de Larousse, diciéndome que ha llegado a mi blog y a mi cuenta de Instagram, y que le parece que todo lo que cuento y que todas las actividades que propongo, y mi visión un poco de la creatividad de la maternidad, pues que podría tomar la forma de un libro.

Y en el momento ahí dije, bueno, esto no puede ser, me están timando. Pero cuando llego a casa veo que es real y ahí empiezo a darle vueltas al concepto de qué libro crearía yo si tuviera un libro solo de actividades, ¿cómo sería?

El concepto de 'Agujetas maternales' es crear ese manual para hacer que la maternidad sea un poco más llevadera, y cuando te apetezca y tengas el rato de hacer algo con tus hijos, tengas un sitio al que recurrir, donde está todo ordenado y bien explicado para pasar un ratito con ellos y pasar un rato en familia sin demasiados quebraderos de cabeza.

Globo Saltarín Materiales Un globo y cinta americana

Paso a paso Hincha el globo y hazle un nudo en la boquilla. Pega dos trozos de cinta americana que den vuelta completa al globo y estén colocados perpendicularmente entre sí.

Tips Si quieres hacerlo más divertido puede usar rotuladores permanentes para personalizarlo. Acuérdate de desechar rápidamente los restos de globos cuando estos se pinchen , ya que los peques pueden llevárselos a la boca y atragantarse con ellos.

Naturaleza creativa Materiales Piedras, conchas, palos, piñas, bellotas... Rotuladores acrílicos o de materiales

Paso a paso Recopila materiales que sirvan de lienzo. Podéis colorearlos con rotuladores acrílicos.

Tips Esta actividad da mucho juego ya que con cantos rodados o conchas se pueden hacer fichas para un tres en raya por ejemplo, o inspirándonos en las formas de las piedras se pueden hacer frutas y verduras para jugar al mercado.

- ¿Para qué sirve potenciar su creatividad?

La creatividad a veces la asociamos a las manualidades que hacen en el cole. Y la creatividad no es solo hacer cosas con las manos, la creatividad es una forma de pensar, es encontrar soluciones a los problemas de siempre, es ver oportunidades, a lo mejor donde otros solo ven obstáculos. Y eso es una habilidad muy valiosa en su futuro.

Además, existe la paradoja hoy día que la educación tradicional va como muy por detrás de la evolución de la sociedad, y no se potencia, sino que se recorta. Yo he trabajado 14 años de profe en un cole y somos muy de darles las fórmulas que sabemos que funcionan para que ellos las apliquen. No les dejamos muchas veces confundirse, no les dejamos encontrar sus caminos, aunque sean más largos, aunque les cueste más, pero son sus caminos y son los que nunca van a olvidar para llegar a las conclusiones que sean.

Yo creo que desde casa, el potenciar y fomentar la creatividad, no para que sean artistas, sino para que sean personas libres, que tengan una seguridad a la hora de mirar el mundo y que sean capaces de imaginar su propio camino.

- Una de las cosas que nos suelen agobiar a la hora de dejarles experimentar suele ser cómo queda todo después, ¿qué precauciones debemos tomar?

En casa, cuando quieres hacer actividades, tienes que tener una esquinita donde sepas que si se te cae alguna gota al suelo, no haya una alfombra que puedas pasar un paño rápido y no pase nada, tanto el suelo como la superficie. Si el suelo te preocupa, pues antes de empezar, pon unos papeles de periódico o algo para proteger. Si la ropa del niño te preocupa, que se ponga un babi antes de trabajar o que se ponga una ropa adecuada. Nosotros tenemos unas camisetas y unos pantalones que son para pintar y están llenos de goterones de pintura, pero es que son para eso, para que se los manchen.

Y entonces tú puedes disfrutar, porque si estás pendiente de todas estas cosas mientras haces una actividad con ellos no te deja disfrutar. Y al final acaba siendo un conflicto porque no has tomado estas precauciones previamente. Luego también el tener cerca un paquete de toallitas o un trapo para que en caso de que se caiga un agua o manchen donde no tienen que manchar, pues rápidamente lo recoges antes de que el desastre no sea más grave.