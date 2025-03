Conexiones y desconexiones

Lunes, 17 de marzo 2025, 12:47 Compartir

La educación emocional de los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad supone un reto fundamental en cualquier ámbito. Comprender que el conocimiento de las emociones y la gestión de las mismas es relevante para un crecimiento sano, es una tarea que compete a cualquier persona que trabaje con la infancia en el ámbito deportivo y socio-educativo.

Damos por hecho que las actividades deportivas y socioeducativas son sanas y seguras para la infancia. Creemos que proporcionan, disciplina, respeto y otra serie de innumerables valores de manera automática a todas las personas menores de edad que participan en ellas. Entendemos que como son espacios de teórica libertad para la infancia (porque ellos/as los eligen libremente), automáticamente suponen espacios de crecimiento personal.

Obviamente que pueden serlo. Indudablemente el deporte y las actividades socioeducativas son una herramienta fundamental que debe ser usada de una manera adecuada. Pero solamente tendrán esta utilidad sí se desarrollan en un ambiente seguro, sano, protector y de buen trato.

Muchos chicos y chicas deportistas pueden conectar en el desarrollo de su actividad deportiva con oportunidades vitales para gestionar adecuadamente sus emociones. Sin duda alguna que pueden sentir y practicar cómo relajarse, cómo centrarse, cómo canalizar la frustración, cómo enfrentar adversidades. Al mismo tiempo pueden desconectar en su práctica deportiva con situaciones que les preocupan en su vida diaria. Los adultos referentes debemos comprender en el ámbito del deporte que podemos ser una referencia clara en el acompañamiento sano y seguro de situaciones de preocupación que viven los deportistas menores de edad en su vida diaria.

Para acompañar el camino de la conexión y de la desconexión, debemos comprender como adultos referentes, que la generación de espacios de confianza, de comunicación, de conversación, de interés por el bienestar de las personas menores que practican deporte, Tienen que ver fundamentalmente con establecer vínculos. Y estos vínculos deben asentarse en algunos principios fundamentales: no juzgar, no etiquetar, no minusvalorar los problemas, tener empatía, ser honesto de una manera sensible y por supuesto acompañar con el ejemplo.

Vivamos el deporte Entre emociones, porque la vida se vive Entre emociones, pero para poder vivirla debemos comprenderlas, gestionarlas y ayudar a los niños, niñas y adolescentes a ello.