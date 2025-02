BBK lanza un programa para ayudar a identificar y gestionar las emociones de adolescentes en el entorno deportivo

Leire Fernández Miércoles, 26 de febrero 2025, 22:15 Compartir

La importancia de la gestión de emociones y el cuidado de la salud mental de la infancia y la adolescencia está en la actualidad fuera de toda duda. Para fomentar su importancia, BBK ha lanzado la campaña 'Entre emociones', una iniciativa que desde el ámbito deportivo y socioeducativo tiene como objetivo poner el foco en la salud emocional y acompañar a la juventud, a los profesionales y a las familias en el proceso. «Entre emociones busca sensibilizar, formar, asesorar y acompañar», destacó Koldo Bilbao, responsable del área de BBK, durante la presentación del proyecto, que cuenta con la participación de clubes de referencia del territorio como el Bilbao Basket, el Athletic, el Lointek Gernika, el Sestao Voley y el Zuazo, entre otros.

A la presentación acudieron Tzibi Jauristi, excapitana del Athletic femenino; Danel Elezkano, expelotari; y Araia Salazar, gimnasta de Sakoneta y medallista de bronce por equipos en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. «Yo he sido deportista txiki también, y entonces ni yo era capaz de saber si me encontraba bien, mal o regular, ni tenía alrededor personas adultas que supiesen cómo manejarlo. No se conocían las herramientas», reconoció Tzibi Jauristi.

Para dar el pistoletazo de salida al programa, que se desarrollará a lo largo de 2025, nada mejor que tomar como referencia el Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes que se celebra este domingo 2 de marzo. Para conmemorarlo se llevará a cabo una programación especial para dar a conocer el proyecto en distintos municipios de Bizkaia. Durante el fin de semana tendrán lugar acciones en los partidos del Bilbao Basket, Gernika Basket y el Athletic Club femenino, con mensajes u contenido especial en videomarcadores y otros soportes.

El proyecto cuenta con la colaboración de entidades deportivas y socioeducativas de seis municipios de Bizkaia: Barakaldo, Santurtzi, Leioa, Durango, Mungia y Zalla, localidade que acogerán diferentes actividades durante los próximos meses.

Además de los eventos, la rapera, poeta y cantautora vasca Lova Lois, conocida por su compromiso con el cambio social a través de la música y la palabra, ha creado una canción para la campaña con una letra que invita a normalizar y a expresar las emociones.