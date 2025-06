Aita, ama, ¿qué es la diversidad? Nadie tiene prejuicios de nacimiento pero, a medida que crecemos, nos vamos empapando de opiniones tóxicas y rechazo ante lo que no se ajusta a la norma

Domingo, 8 de junio 2025

La familia es el primer entorno de socialización y muchas veces toca enseñar a plantarse contra los estigmas, el bullying y las actitudes discriminatorias, es decir: enseñar lo que es la diversidad.

¿Qué es la diversidad?

El término 'diversidad' se refiere a la gran variedad de características individuales, sociales y culturales que encontramos en una sociedad, como la raza, el género, la orientación sexual, la religión, la edad o la capacidad física y mental, y muchas otras. La existencia de la diversidad debería ser innegable porque es la única manera de contemplar nuestra sociedad desde un punto de vista realista: la diferencia es lo que es normal.

Y sin embargo, muchas personas que no se ajustan a lo que tradicionalmente ha constituido la norma sufren cada día discriminaciones de diversa índole. Reconocer a quien tenemos delante, sea como sea esa persona, poner el foco en nuestra actitud y no en aquello que nos separa de los demás y hacer todo lo posible para comportarnos con respeto es una responsabilidad que se inculca en casa.

Está muy anticuado ya eso de decir «uf, es que ahora es todo muy complicado». En lugar de eso, ¿qué tal si paramos, reflexionamos e introducimos cambios pequeños que van a hacer nuestras vidas y las de los demás algo mejores?

Cómo puedes hablarles de diversidad según su edad

Muchas veces, la enseñanza de lo que es la diversidad ocurre de una manera reactiva, es decir, cuando ha sucedido algo grave y los peques preguntan por ello, pero puede resultar útil introducir ejemplos de diversidad cada día para adelantarnos a esos momentos. Te ponemos ideas:

• Si ven a personas de diferentes razas conviviendo en una película, les parecerá más raro que no sea así en la vida real.

• Si las familias que nos rodean son variadas sexoafectivamente y os relacionais con afecto con todo el mundo, ese será también su comportamiento.

• Si algún compañero o compañera de clase tiene una discapacidad, ayúdales

a adaptar sus juegos para incluirlos.

• Si en su clase hay niños y niñas que vienen de otros países, aprovecha para fomentar su curiosidad y aprender sobre sus lugares de procedencia. Pero atención: enséñales también que no tienen por qué asumir que esas personas no han nacido aquí solo por el color de su piel.

Cuando son pequeños se pueden sentar unas bases sólidas, pero en la preadolescencia y adolescencia, todo puede saltar por los aires, y no tiene que ser por nada que tú hayas (o no) hecho o dicho. Es el momento de promover pensamiento crítico, hablar de derechos humanos y representación social y enseñarles a plantear opiniones con calma y recurriendo a la razón y no a la imposición.

Consejos y apoyos para hablar en casa

Una de las cosas más difíciles para educar en la empatía y el respeto es crear un clima de confianza en casa, plantear las conversaciones sin emitir juicios de valor que puedan llevar a una discusión en lugar de a una conversación productiva. Te damos algunas ideas:

1. Escucha con atención y sin juzgar, para que todo el mundo sienta que está en un lugar seguro para expresarse.

2. Evita los estereotipos con juguetes y actividades que no tengan carga de género. Por ejemplo: no le regales un juego de química de juguete a los niños y uno de hacer pulseras a las niñas, aunque sea lo que pidan. En su lugar, intenta encontrar juegos en los que participe todo el mundo (como la jenga).

3. Permite que expresen sus emociones libremente pero, sobre todo, que las identifiquen.

4. Habla con naturalidad sobre distintos tipos de familia: menciona sin tabúes las familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas...

5. Reacciona con empatía si expresan una vivencia o identidad diversa, no corrijas ni minimices sus palabras. Acompaña desde el respeto.

6. Refuerza valores positivos hablando sobre la importancia de respetar las diferencias y de ponerse en el lugar del otro.

7. Introduce referentes como libros, películas y series o historias reales que muestren diversidad y aceptación como algo natural.

La diversidad de nuestra sociedad es una realidad que ya no se puede obviar, pero no todo tiene que recaer sobre nuestros hombros. Educar para que nuestros peques sean seres humanos empáticos y con una salud emocional a prueba de bombas empieza por casa y se extiende a nuestra familia extendida, amistades, entornos…¡Pide ayuda si la necesitas y recurre a profesionales que te puedan guiar si te hace falta!