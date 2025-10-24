Adingabeei egindako sexu-abusuak, ez du etenik
«Isildutako indarkeria baten aurrean gaude: Espainian sexu-delituengatik egindako salaketen ia erdiek haurrak eta nerabeak dituzte biktima», gogoratu dute Save the Childrenetik
Leire Larrazabal
Viernes, 24 de octubre 2025, 22:12
Sexu-abusuen biktima diren haurrek eta nerabeek prozesu judizial luzeei egin behar diete aurre Espainian. Gainera, prozesu horiek jasandako gertakarien minaren eraginpean jartzen dituzte berriro. Horrela islatzen du Save the Childrenen 'Haurren mailako justiziaren alde' izeneko txostenak, 2023 eta 2024ra bitartean emandako 345 epairen azterketan oinarrituta eta 2021ean eta 2023an argitaratutako ikerketen arabera. Hala, analisiaren arabera, kasuen % 82,9an biktimak neskak edo nerabeak dira, eta horrek joera egonkor eta gorakorra berresten du (2023an % 80,3koa izan zen). Are gehiago, abusuak egiten hasteko batez besteko adina 12 urtekoa da. Eta hor ez da dena gelditzen, izan ere, kasuen % 5ean, biktimek desgaitasunen bat dute.
Save the Childrenek ohartarazi duenez, haurren sexu-abusua indarkeria-modu larrienetako bat da, eta, aldi berean, ezkutuenetakoa. Horren froga dira Barne Ministerioaren azken datuak. 2023an, 9.185 salaketa aurkeztu ziren haurren eta nerabeen aurka sexu-askatasunaren aurkako delituengatik. Zifra hori errealitatearen zati txiki bat da, kasu gehienetan ez baita inoiz salatzen. Horren harira, «isildutako indarkeria baten aurrean gaude: Espainian sexu-delituengatik egindako salaketen ia erdiek haurrak eta nerabeak dituzte biktima, baina sistema judiziala oraindik ez dago prest haurrak eta nerabeak babesteko. Justizia ezin da izan sexu-indarkeria jasan dutenentzako babesgabetasun eremu bat», gogoratzen du Catalina Perazzo Save the Childreneko Eragineko eta Lurralde Garapeneko zuzendariak.
Erasotzaileei dagokienez, % 98 gizonak dira. Hamar kasutik zortzitan biktimak ezagutzen duen pertsona bat da, eta horrela aurreko txostenaren joerari eusten zaio, batez ere familia-ingurunetik datozenak kasuen % 41,8an. Beste % 38,7 familiakoak ez diren pertsona ezagunei dagokie, hala nola familiako lagunei edo haurrekin lan egiten duten profesionalei. Gainerako % 19,5ean, erasotzailea ezezaguna da, eta kopuru hori bi puntu igo da aurreko txostenarekin alderatuta. Erasotzaileen aurrekariei dagokienez, hamarretik seik ez zuten aurrekari penalik. Sexu-delituak zituztenen artean, % 16 baino ez zeuden sexu-delituekin lotuta, eta horrek erakusten du erasotzaileak, kasu gehienetan, zailak direla identifikatzea.
Azterlanaren arabera, kasuen % 40,9k hiru urte baino gehiago irauten du, eta % 12,1ek bost urte baino gehiago. Biktimek, gainera, behin eta berriz berpiztu behar dituzte gertaerak: biktimen erdiak baino gehiagok behin baino gehiagotan deklaratu behar izan zuen. «Prozesu luze horiek nabarmen zailtzen dute biktima diren haurren errekuperazioa. Justizia espezializatutako sistemak ezartzeak denbora horiek murrizten lagunduko luke, prozedurak arinduz eta adierazpen anitzen beharra mugatuz», gehitu du Perazzok.
«Biktima izan diren haurren testigantza da kasu gehienetan froga nagusia. Horregatik, kezkagarria da oraindik ez orokortzea aurrez eratutako froga, derrigorrezkoa baita 14 urtetik beherakoentzat, eta biktima askok trauma behin eta berriz berpiztu behar izatea prozesuan zehar, baita ahozko epaiketan ere», gaineratu du Perazzok.
Save the Childrenentzat beharrezkoa da herrialde osoan Barnahaus eredua (haurren etxea) ezartzea, biktimei ingurune lagunkoian eta profesional espezializatuek koordinatuta arreta emateko. Sexu-indarkeriaren biktima diren haurrei arreta integrala emateko eredu bat da; izan ere, haurren sexu-abusu kasu batean inplikatutako erakunde guztiek modu koordinatuan lan egiten dute teilatu beraren azpian, bigarren mailako biktimizazioa saihesteko. Horrela, 2024an, Kataluniako Barnahausek haurren sexu-indarkeriako 3.000 kasu inguru artatu zituzten. Tarragonako proiektu pilotuaren emaitzek erakusten dutenez, eredu horrek prozesu judizialen iraupena ia hiru urtetik urtebete pasatxora murrizten du, zigorrak handitzen ditu (% 65,9tik % 84,5era) eta biktimen esperientzia hobetzen du, testigantza gutxiagotan errepikatu behar baitute.