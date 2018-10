«Tengo pendiente una visita a la playa de EA», dice la ganadora del concurso '¿Adivinas dónde estamos?' Patricia Aguirre ha ganado una comida o una cena en el restaurante Etxanobe y la posibilidad de conducir el nuevo Citroën C4 Cactus durante dos días EL CORREO Lunes, 22 octubre 2018, 22:12

«Me sonaba mucho el pueblo, pero no caía. Tuve que consultar en internet», reconoce Patricia Aguirre. Ella es la ganadora de la décima entrega del concurso '¿Adivinas dónde estamos?' . Descubrió que la localidad costera que se mostraba en el vídeo era Ea. Gracias a su acierto, se ha llevado una comida o una cena para dos personas en el restaurante La Despensa de Etxanobe valorada en 140 euros, y la oportunidad de probar durante dos días el nuevo Citroën C4 Cactus.

«Sabía que había visto esa playa en algún momento. Me la recomendaron unos amigos, pero aún no he estado. Ahora tengo pendiente una visita, aunque probablemente espere al año que viene, cuando haga bueno», comenta Patricia. La ganadora del acertijo semanal de EL CORREO participa «desde el principio» en el concurso en el que se muestra en vídeo una localidad y los lectores tienen que acertar cuál es. «Ha sido una sorpresa que me tocara porque participa mucha gente». Vitoriana pero actualmente residente en Durango, también estaba pendiente de los vídeos de '¿Adivinas dónde estamos?' grabados en Álava.

Aún quedan unas cuantas localidades vizcaínas y alavesas que descubrir a través de nuestros vídeos del concurso '¿Adivinas dónde estamos?'. Los lunes y los miércoles se publicarán en la web nuevas oportunidades y ganar suculentos premios. El que se obtiene por acertar la localidad vizcaína es el mismo que se ha llevado Patricia, y en caso de dar con el destino alavés, la recompensa será un menú para dos personas en el restaurante Zaldiaran o en el Ikea.