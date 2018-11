«Las pistas me llevaron a Valdegovía», dice el cuarto ganador del concurso '¿Adivinas dónde estamos?' José Ramón Suso ha ganado un menú en el restaurante Ikea de Vitoria EL CORREO Jueves, 15 noviembre 2018, 01:35

«Pasé por Valdegovía hace muchos años, pero de entrada no me sonaba», reconoce José Ramón Suso. Él es el ganador de la cuarta entrega del concurso '¿Adivinas dónde estamos?'. Descubrió que el municipio alavés que se mostraba en el vídeo era Valdegovía. Gracias a su acierto, se ha llevado un menú para dos personas en el Ikea. «Todavía no he decidido» con quién degustará los suculentos platos de este reputado restaurante, pero «seguro que no me faltan voluntarios», asegura en tono de broma.

«Soy vitoriano desde hace mucho tiempo, aunque nací en Bilbao», comenta «muy animado» tras recibir la llamada de EL CORREO anunciándole que había resultado ganador del concurso.

A pesar de que inicialmente el lugar mostrado en el vídeo no le resultaba familiar, pronto se comenzó a acercar a la solución. «Conocí esa zona hace muchos años, pero fueron las pistas las que me llevaron a Valdegovía», comenta José Ramón. «Antes de tenerlo claro dudé entre la zona de Tuesta y Valdegovía», admite el ganador del acertijo semanal de EL CORREO que consiste adivinar la localidad alavesa que se muestra en el vídeo. «Me parecía Valdegovía, pero con algunas de las pistas me empezó a sonar y para rematar tuve que mirar por internet».

Tras convertirse en el ganador del premio asegura que seguirá participando, «eso seguro que sí». Y posibilidades no le van a faltar. Todavía quedan unas cuantas localidades vizcaínas y alavesas que descubrir a través de nuestros vídeos del concurso '¿Adivinas dónde estamos?'. Los lunes y los miércoles se publicarán en la web nuevas oportunidades y ganar suculentos premios.