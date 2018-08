«Adiviné el nombre de la localidad por una calle muy famosa que tiene», dice la sexta ganadora del concurso '¿Adivinas dónde estamos?' Gartze Mentxaka ha ganado una comida o una cena en el restaurante Etxanobe y la posibilidad de conducir el nuevo Citroën C4 Cactus durante dos días EL CORREO Martes, 28 agosto 2018, 01:33

Gartze Mentxaka identificó pronto el nombre de la localidad a la que pertenece la sexta prueba del concurso 'Adivinas dónde estamos?, de EL CORREO. «Adiviné el nombre por una calle muy famosa que tiene», cuenta al otro lado del téfono. Esta lectora de elcorreo.com ha resultado agraciada con una comida o una cena para dos personas en el restaurante La Despensa de Etxanobe valorada en 140 euros y la oportunidad de probar durante dos días el nuevo Citroën C4 Cactus.

La mecánica del concurso es muy sencilla. Cada quince días se publica un nuevo vídeo en el que los reporteros recorren un municipio vizcaíno, cuentan algunas de sus peculiaridades y hablan con los vecinos. Con estas pistas, los usuarios de elcorreo.com tienen un plazo de una semana para adivinar el nombre de la localidad. El lunes de la semana siguiente se publica otro vídeo grabado en ese pueblo en el que aparte de la solución, se dan más datos.

Gartze Mentxaka ha sido la sexta ganadora al reconocer el nombre de la calle 'La Pela', perteneciente a la localidad de Sestao. «Lo había oído antes. Este destino no me costó acertarlo», asegura la joven de 31 años, que se ha alegrado mucho al recibir la noticia. «He estado participando en todos los destinos que han ido saliendo y, aunque algunos no los he acertado, en este he tenido suerte», añade. Disfrutará de los fogones de la Despensa del Etxanobe junto a su pareja, algo que le «hace ilusión». También tendrá la ocasión de probar el nuevo Citroën C4 Cactus durante dos días. «Seguro que es una buena experiencia», cuenta ilusionada.