Así se trabaja en El Correo y así se hacía hace 115 años

Tenía seis páginas, costaba 5 céntimos de peseta, y el formato sábana lo volvía bastante aparatoso. El primer día lanzó 2.743 ejemplares

Era seguido por toda la intelectualidad de la ciudad y el lector era de clase media con amplia proporción femenina. La mayor competencia era La Gaceta del Norte.

Kioscos como el de Doña Pepita en El Arenal y vendedores ambulantes repartían el periódico.

Las rotativas comenzaban a utilizar un sistema de cilindros continuos, lo que se contraponía a las máquinas de tipos de movimiento plano más lentas. En 1923 El Pueblo Vasco compra una rotativa más moderna.

Los anuncios ocupaban las últimas páginas y abundaban los de fármacos, tan espectaculares como de dudosa eficacia. Como promoción se regalaba la revista ‘Novedades’ al que se suscribía un año al periódico.

El fotoperiodismo crece en una época en la que eran los dibujantes los que contaban la actualidad. El fotograbado permitía trasladar por medios fotoquímicos a planchas de zinc imágenes tramadas con unos puntos de distinto grosor que simulaban una gama de grises.

Sobre marcos metálicos (‘ramas’) se componían las columnas ordenadas, con sus titulares y párrafos.

Estos lingotes de plomo, apilados formaban las columnas de texto. Antes de la linotipia, la composición era letra a letra.

En la linotipia, utilizada durante buena parte del siglo XX, un operario copiaba el texto de los redactores. Cada tecla liberaba unos moldes metálicos (matrices) que se ensamblaban para componer líneas de texto.

En los primeros años, los periódicos se hacían componiendo a mano cada carácter de tipo móvil (letra a letra) sobre una plancha de impresión. La linotipia llegará en la siguiente década y permitirá crear líneas completas. Los ordenadores aparecerán en la redacción de El Correo en 1983.

DE LOS TIPOS MÓVILES A LA LINOTIPIA

Las máquinas de escribir llegarán en la siguiente década.

No había secciones aunque sí espacios habituales. Los temas políticos de ‘Documentos parlamentarios’, ‘En las Cámaras’ o ‘Habla Canalejas’ se mezclaban con noticias del extranjero de la sección ‘Por ahí’ o con la crónica rosa de ‘Ecos de sociedad’. Las últimas páginas eran para las bolsas, las horas de misas, espectáculos o deportes.

En la Plaza Circular y Estación, nº5. A los dos años se trasladaron a Ledesma. Bilbao tenía 93.000 habitantes y Vitoria 32.000. El número de teléfono del periódico era el 1725.

Los periodistas ya trabajan con un salario en vez de a destajo, aunque la velocidad a la que llenaban aquellas cuartillas era la misma.

Los temas locales eran prioridad. Aquel primer número del periódico estuvo marcado por la Fiesta del Trabajo y por varios accidentes en una época en la que carros tirados por burros convivían con los primeros automóviles.

Desde Madrid, Pamplona o París, transmitían sus crónicas por teléfono. Entre sus columnistas destacaban Azorín, Valle-Inclán o Pío Baroja.

Aquel 1 de mayo de 1910 era noticia el primer vuelo en España, la llegada del cometa Halley y la muerte de Mark Twain.

Gabriel de Ybarra y de la Revilla fue el fundador y Juan de la Cruz Elizondo el primer director.

Así se hacía en 1910

EL PUEBLO VASCO

Gabriel de Ybarra y de la Revilla fue el fundador y Juan de la Cruz Elizondo el primer director.

Aquel 1 de mayo de 1910 era noticia el primer vuelo en España, la llegada del cometa Halley y la muerte de Mark Twain.

CORRESPONSALES Desde Madrid, Pamplona o París, transmitían sus crónicas por teléfono. Entre sus columnistas destacaban Azorín, Valle-Inclán o Pío Baroja.

LA NOTICIA Los temas locales eran prioridad. Aquel primer número del periódico estuvo marcado por la Fiesta del Trabajo y por varios accidentes en una época en la que carros tirados por burros convivían con los primeros automóviles.

EL REDACTOR Los periodistas ya trabajan con un salario en vez de a destajo, aunque la velocidad a la que llenaban aquellas cuartillas era la misma.

REDACCIÓN Y TALLERES En la Plaza Circular y Estación, nº5. A los dos años se trasladaron a Ledesma. Bilbao tenía 93.000 habitantes y Vitoria 32.000. El número de teléfono del periódico era el 1725.

SECCIONES No había secciones aunque sí espacios habituales. Los temas políticos de ‘Documentos parlamentarios’, ‘En las Cámaras’ o ‘Habla Canalejas’ se mezclaban con noticias del extranjero de la sección ‘Por ahí’ o con la crónica rosa de ‘Ecos de sociedad’. Las últimas páginas eran para las bolsas, las horas de misas, espectáculos o deportes.

DE LOS TIPOS MÓVILES A LA LINOTIPIA En los primeros años, los periódicos se hacían componiendo a mano cada carácter de tipo móvil (letra a letra) sobre una plancha de impresión. La linotipia llegará en la siguiente década y permitirá crear líneas completas. Los ordenadores aparecerán en la redacción de El Correo en 1983.

Las máquinas de escribir llegarán en la siguiente década.

LINOTIPIA En la linotipia, utilizada durante buena parte del siglo XX, un operario copiaba el texto de los redactores. Cada tecla liberaba unos moldes metálicos (matrices) que se ensamblaban para componer líneas de texto.

Cuando se formaba una línea se fundía con una aleación de plomo y las matrices se devolvían al almacén para su reutilización.

Leche para contrarrestar los efectos del plomo

COMPOSICIÓN Sobre marcos metálicos (‘ramas’) se componían las columnas ordenadas, con sus titulares y párrafos.

Estos lingotes de plomo, apilados formaban las columnas de texto.

Las rotativas de los periódicos comenzaban a utilizar un

Las rotativas de los periódicos comenzaban a utilizar un

FOTOGRAFÍA Y DIBUJO El fotoperiodismo crece en una época en la que eran los dibujantes los que contaban la actualidad. El fotograbado permitía trasladar por medios fotoquímicos a planchas de zinc imágenes tramadas con unos puntos de distinto grosor que simulaban una gama de grises.

PUBLICIDAD Los anuncios ocupaban las últimas páginas y abundaban los de fármacos, tan espectaculares como de dudosa eficacia. Como promoción se regalaba la revista ‘Novedades’ al que se suscribía un año al periódico.

IMPRESIÓN Las rotativas comenzaban a utilizar un sistema de cilindros continuos, lo que se contraponía a las máquinas de tipos de movimiento plano más lentas. En 1923 El Pueblo Vasco compra una rotativa más moderna.

DISTRIBUCIÓN Kioscos como el de Doña Pepita en El Arenal y vendedores ambulantes repartían el periódico.

EL LECTOR Era seguido por toda la intelectualidad de la ciudad y el lector era de clase media con amplia proporción femenina. La mayor competencia era La Gaceta del Norte.

Formato sábana (61 x 41 cm) 6 columnas

