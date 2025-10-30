Así se trabaja en El Correo y así se hacía hace 115 años
En 1910 nació el periódico El Pueblo Vasco que con los años se convirtió en El Correo. La forma de trabajar de los periodistas ha cambiado, pero lo que no ha variado es el objetivo de una información rigurosa y cercana.
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:33
La redacción es el motor del periódico y se encuentra en el corazón de la ciudad, en plena Gran Vía bilbaína y en la calle Postas en el caso de Vitoria. Un centenar de periodistas -entre corresponsales por todo el mundo, redactores, editores web, fotógrafos, diseñadores, desarrolladores web, infografistas, editores y cámaras de vídeo, redes sociales...- trabajan codo con codo con el departamento técnico, comerciales, suscripciones, márketing y administración para ofrecer la actualidad de manera constante en elcorreo.com y todos los días en la edición impresa. Hace 115 años los periodistas llenaban sus cuartillas a la misma velocidad que lo hacen hoy en sus portátiles. Así es como lo hacían antes y cómo lo hacemos ahora.
CORRESPONSALES
Los periodistas en Oriente Medio, Roma, París, Berlín, Londres, Nueva York, Bruselas, Moscú y Pekín, se comparten con los otros diarios de Vocento.
ENVIADOS ESPECIALES
El redactor que va a cubrir la noticia escribe en la web, en el papel y también graba vídeos para redes.
1
LA NOTICIA Y
EL REDACTOR
El objetivo es una información rigurosa, completa, inmediata y cercana.
Por eso muchas veces escriben en su portátil y publican directamente en la web.
2
elcorreo.com
En la web, creada en 1996, actualizan las noticias constantemente.
La furgoneta eléctrica más
vendida se producirá
en Vitoria
3
LA REDACCIÓN
En la reunión de las 9.30 h los Redactores Jefe cuentan los temas que van a abordar en sus secciones. Vuelven a hacerlo a las 15.30 h.
Los redactores también graban vídeos, escriben newsletters y participan en redes sociales, encuentros con los suscriptores...
4
ELCORREO ON+
La ‘app’ ofrece a sus 26.000 suscriptores una mejor experiencia y la posibilidad de participar con sus comentarios. elcorreo.com tiene unos 600.000 usuarios únicos diarios y más de 60 millones de páginas vistas al mes.
5
SECCIONES
IMPRESO/WEB
Un equipo coordina la edición impresa y otro la digital.
Un centenar de periodistas integran Ciudadanos, Política, Deportes, Cultura, Sociedad, Vivir, Economía, Mundo y Opinión; los suplementos de Domingo, Territorios y Zurekin, Jantour y GPS; Diseño, Infografía y Fotografía; Documentación, Continuidad y Cierre. Diseñadores web, desarrolladores, grafistas y redactores trabajan en Nuevas narrativas más visuales para elcorreo.com
El departamento técnico es fundamental para resolver los problemas de la redacción y para la implantación de nuevos programas.
6
PUBLICIDAD
Los departamentos comerciales ofrecen los espacios publicitarios en la web y el papel a los anunciantes.
EVENTOS
El Correo organiza más de 70 actividades entre congresos, conferencias, foros, ferias o competiciones deportivas.
7
ENVÍO DE
PÁGINAS
A ROTATIVA
Tras incorporar las últimas noticias, se genera un archivo PDF y se manda al programa de imposición de la rotativa. De ahí, se generan las correspondientes planchas con las separaciones de color en Cian, Magenta, Amarillo y Negro.
8
IMPRESIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
Una vez colocadas las planchas en los cilindros de rotativa, recibirán la tinta que será transferida al papel para la obtención del periodico. Desde las 24.00h se imprimen y empaquetan los periódicos y los suplementos en una de las rotativas más modernas de Europa. Una flota de furgonetas los lleva a los puntos de venta.
El Correo se encuentra en el Top 5 de los diarios más leídos de España y es líder en Euskadi.
Así se hacía en 1910
EL PUEBLO VASCO
Gabriel de Ybarra y de la Revilla fue el fundador y Juan de la Cruz Elizondo el primer director.
Aquel 1 de mayo de 1910 era noticia el primer vuelo en España, la llegada del cometa Halley y la muerte de Mark Twain.
LA NOTICIA
Los temas locales eran prioridad. Aquel primer número del periódico estuvo marcado por la Fiesta del Trabajo y por varios accidentes en una época en la que carros tirados por burros convivían con los primeros automóviles.
CORRESPONSALES
Desde Madrid, Pamplona o París, transmitían sus crónicas por teléfono. Entre sus columnistas destacaban Azorín, Valle-Inclán o Pío Baroja.
EL REDACTOR
Los periodistas ya trabajan con un salario en vez de a destajo, aunque la velocidad a la que llenaban aquellas cuartillas era la misma.
REDACCIÓN Y TALLERES
En la Plaza Circular y Estación, nº5. A los dos años se trasladaron a Ledesma. Bilbao tenía 93.000 habitantes y Vitoria 32.000. El número de teléfono del periódico era el 1725.
1
SECCIONES
No había secciones aunque sí espacios habituales. Los temas políticos de ‘Documentos parlamentarios’, ‘En las Cámaras’ o ‘Habla Canalejas’ se mezclaban con noticias del extranjero de la sección ‘Por ahí’ o con la crónica rosa de ‘Ecos de sociedad’. Las últimas páginas eran para las bolsas, las horas de misas, espectáculos o deportes.
2
DE LOS TIPOS MÓVILES
A LA LINOTIPIA
En los primeros años, los periódicos se hacían componiendo a mano cada carácter de tipo móvil (letra a letra) sobre una plancha de impresión. La linotipia llegará en la siguiente década y permitirá crear líneas completas. Los ordenadores aparecerán en la redacción de El Correo en 1983.
Las máquinas de escribir llegarán en la siguiente década.
LINOTIPIA
En la linotipia, utilizada durante buena parte del siglo XX, un operario copiaba el texto de los redactores. Cada tecla liberaba unos moldes metálicos (matrices) que se ensamblaban para componer líneas de texto.
Leche para contrarrestar los efectos del plomo
Cuando se formaba una línea se fundía con una aleación de plomo y las matrices se devolvían al almacén para su reutilización.
Las rotativas de los periódicos comenzaban a utilizar un
Estos lingotes de plomo, apilados formaban las columnas de texto. Antes de la linotipia, la composición era letra a letra.
Las rotativas de los periódicos comenzaban a utilizar un
4
COMPOSICIÓN
Sobre marcos metálicos (‘ramas’) se componían las columnas ordenadas, con sus titulares y párrafos.
5
FOTOGRAFÍA Y DIBUJO
El fotoperiodismo crece en una época en la que eran los dibujantes los que contaban la actualidad. El fotograbado permitía trasladar por medios fotoquímicos a planchas de zinc imágenes tramadas con unos puntos de distinto grosor que simulaban una gama de grises.
6
PUBLICIDAD
Los anuncios ocupaban las últimas páginas y abundaban los de fármacos, tan espectaculares como de dudosa eficacia. Como promoción se regalaba la revista ‘Novedades’ al que se suscribía un año al periódico.
7
IMPRESIÓN
Las rotativas comenzaban a utilizar un sistema de cilindros continuos, lo que se contraponía a las máquinas de tipos de movimiento plano más lentas. En 1923 El Pueblo Vasco compra una rotativa más moderna.
8
DISTRIBUCIÓN
Kioscos como el de Doña Pepita en El Arenal y vendedores ambulantes repartían el periódico.
9
EL LECTOR
Era seguido por toda la intelectualidad de la ciudad y el lector era de clase media con amplia proporción femenina. La mayor competencia era La Gaceta del Norte.
Formato sábana
(61 x 41 cm)
6 columnas
10
EL PERIÓDICO
Tenía seis páginas, costaba
5 céntimos de peseta, y el formato sábana lo volvía bastante aparatoso. El primer día lanzó 2.743 ejemplares
