«No sabíamos cómo iba a salir: cuando vimos El Arenal lleno de gente, nos echamos a llorar»

En 1978, el Ayuntamiento, aún en manos franquistas, convocó un concurso para dinamizar las fiestas y lo ganó el Movimiento Comunista de Euskadi, con el seudónimo Txomin Barullo. Marga Vázquez, Bittor Allende, Santi Burutxaga, Leonor Bilbao, Karmelo Landa y Natxo de Felipe (en la fotografía) estaban entre aquellos conspiradores que impulsaron la primera Aste Nagusia. «Se rompieron todas las leyes de la ciudad, la invadimos sin orden ni concierto», resume Leonor. «Nadie apostaba un céntimo: entonces Bilbao se cerraba en agosto», recuerda Santi. «Hicimos una comisión muy lucida. Lúcida solo a ratos», bromea Karmelo. Y Bittor evoca un momento clave: «Se tiró el cohete en Begoña, bajamos y nos encontramos El Arenal lleno de gente. Nos echamos a llorar: ¡hasta entonces no sabíamos cómo iba a salir!».