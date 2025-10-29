El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«No sabíamos cómo iba a salir: cuando vimos El Arenal lleno de gente, nos echamos a llorar»

20.08.78 ·

Primera Aste Nagusia

Lunes, 27 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

En 1978, el Ayuntamiento, aún en manos franquistas, convocó un concurso para dinamizar las fiestas y lo ganó el Movimiento Comunista de Euskadi, con el seudónimo Txomin Barullo. Marga Vázquez, Bittor Allende, Santi Burutxaga, Leonor Bilbao, Karmelo Landa y Natxo de Felipe (en la fotografía) estaban entre aquellos conspiradores que impulsaron la primera Aste Nagusia. «Se rompieron todas las leyes de la ciudad, la invadimos sin orden ni concierto», resume Leonor. «Nadie apostaba un céntimo: entonces Bilbao se cerraba en agosto», recuerda Santi. «Hicimos una comisión muy lucida. Lúcida solo a ratos», bromea Karmelo. Y Bittor evoca un momento clave: «Se tiró el cohete en Begoña, bajamos y nos encontramos El Arenal lleno de gente. Nos echamos a llorar: ¡hasta entonces no sabíamos cómo iba a salir!».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No sabíamos cómo iba a salir: cuando vimos El Arenal lleno de gente, nos echamos a llorar»

«No sabíamos cómo iba a salir: cuando vimos El Arenal lleno de gente, nos echamos a llorar»