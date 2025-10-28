Martes, 28 de octubre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Ainhoa Cantalapiedra era en 2003 una joven de Galdakao de 22 años que se presentó a la segunda edición de Operación Triunfo y convenció a todos en la Academia con su talento y poderosa voz, hasta alzarse con la victoria, por delante de Manuel Carrasco y de Beth. «Desde el total desconocimiento de lo que era la fama en aquel momento, recuerdo a una niña que se sintió querida por su pueblo, feliz como una perdiz y todavía incapaz de asimilar tantas emociones nuevas a la vez», rememora sobre la portada de EL CORREO la cantante, ahora afincada en Madrid. «Recordar las cosas buenas de mi vida con la gente de mi tierra siempre es maravilloso», celebra.