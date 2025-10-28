«Mi padre, que me seguía en silencio, guardaba recortes. Y lo hacía con todo el amor del mundo»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

Eneko Atxa Azurmendi recibió la segunda estrella en 2010. Fue portada. «Nunca he sido de guardar periódicos o recortes; pero sé de buena fe que ... mi madre (Teresita) tiene cositas guardadas. No me las enseña porque sabe que no me gusta verme en fotografías ni escucharme. Pero, sobre todo, mi padre (Jesús Mari), que ya no está con nosotros, que me seguía siempre en silencio y con discreción, como era él, era una persona que solía guardar algunos recortes y artículos para él, para su propio recuerdo. Me consta y me hace mucha ilusión saber que lo hacía con todo el amor del mundo», explica el cocinero. «No soy nada nostálgico, pero me acuerdo de platos de aquel año: hacíamos la huerta, una papada a baja temperatura, empezamos con el huevo, hicimos Cala Ogeia porque trabajábamos los entornos, los aromas florales. La segunda nos abrió muchas puertas».

