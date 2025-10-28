El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«El oro que conseguimos fue lo máximo»

15.12.96 ·

Estíbaliz Martínez y Tania Lamarca

Martes, 28 de octubre 2025, 16:35

Las gimnastas vitorianas Tania Lamarca, Estíbaliz Martínez y Lorena Guréndez tocaron la cima en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 al colgarse el oro. Meses después, EL CORREO las visitó en su colegio de Madrid para un reportaje en el que compartieron escena con Almudena Cid. «Se generó un poco de revuelo porque posamos como cuando competíamos y teníamos a los compañeros de clase detrás», recuerdan Lamarca y Martínez. «El oro que conseguimos fue lo máximo. Además, coincidió que cuando regresamos de los Juegos eran fiestas de Vitoria y nos sacaron subidas en el camión de bomberos en el paseíllo con los blusas . También saludamos desde la balconada de San Miguel. Fue una pasada».

