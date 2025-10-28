«Los niños que montaban nos aplaudían y había quien se largaba al ver que conducía una mujer»

Martes, 28 de octubre 2025, 11:26 Comenta Compartir

María José Navas, Maite Villamor (Getxo y Galdakao, 76 años) y otras cinco compañeras fueron las primeras conductoras de transporte público de España. Eran cobradoras en los 'azulitos', los microbuses Mercedes que circulaban por Bilbao y paraban a demanda. Empezaron a conducirlos a los 21 años tras recibir formación. «Fue un experimento», explican. Entonces sorprendía ver a una mujer al volante. «Los niños que montaban nos aplaudían», cuenta Maite. Había viajeros que paraban la unidad y al ver que el chófer era mujer, «se daban la vuelta y se largaban, pero en general la gente era majísima». Ejercieron durante años. Pero «nos echaban cuando nos casábamos». También cuando conducían su coche llamaban la atención. «Siempre nos paraba la Guardia Civil», recuerdan.

