El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Una 'marcha de hierro' en defensa de Altos Hornos

28.10.92 ·

Néstor Álvarez

Martes, 28 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Néstor Álvarez, de 75 años, recuerda bien cómo era la 'rana' que presidía la Herriko Plaza de Barakaldo y cómo ésta se llenó de gente ... el 27 de octubre de 1992. Entonces, como narró EL CORREO, el pueblo fabril dio un «caluroso recibimiento» a los cientos de trabajadores que marcharon a pie hasta Madrid para defender la continuidad de Altos Hornos de Vizcaya, una empresa que llegó a sumar 14.000 trabajadores repartidos por la Margen Izquierda. A su vuelta, los micrófonos esperaban su testimonio como secretario del comité de empresa (pertenecía a CC OO, un sindicato del que formó parte hasta hace sólo dos años). «Aquello fue muy emocionante. Marchamos durante 23 días y la gente en los pueblos por los que pasábamos nos recibía como 'defensores del empleo'», rememora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una 'marcha de hierro' en defensa de Altos Hornos

Una &#039;marcha de hierro&#039; en defensa de Altos Hornos