Una 'marcha de hierro' en defensa de Altos Hornos
28.10.92 ·Néstor Álvarez
Martes, 28 de octubre 2025
Néstor Álvarez, de 75 años, recuerda bien cómo era la 'rana' que presidía la Herriko Plaza de Barakaldo y cómo ésta se llenó de gente ... el 27 de octubre de 1992. Entonces, como narró EL CORREO, el pueblo fabril dio un «caluroso recibimiento» a los cientos de trabajadores que marcharon a pie hasta Madrid para defender la continuidad de Altos Hornos de Vizcaya, una empresa que llegó a sumar 14.000 trabajadores repartidos por la Margen Izquierda. A su vuelta, los micrófonos esperaban su testimonio como secretario del comité de empresa (pertenecía a CC OO, un sindicato del que formó parte hasta hace sólo dos años). «Aquello fue muy emocionante. Marchamos durante 23 días y la gente en los pueblos por los que pasábamos nos recibía como 'defensores del empleo'», rememora.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión