«Ser el maillot amarillo del Tour de francia es como ganar todos los días»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:39

En la mañana de julio de 2002 que Igor González de Galdeano acaparó las noticias deportivas, el ciclista vitoriano pasó un apuro. «Cuando eres líder del Tour te dan una bolsa con varios maillots para el día siguiente», recuerda. El de manga corta le quedaba pequeño, así que se las cortó al de largas. Al director de la carrera, Jean-Marie Leblanc, le dio un vuelco el corazón al enterarse. «Tenía que haber pedido otro», reflexiona con inocencia tras el pequeño lío que se montó. Ya no volvieron a fallar con la talla. Lo vistió durante siete días. El último vasco en hacerlo. «Ser el maillot amarillo es como ganar todos los días». Ninguna de sus 12 victorias como profesional, ni siquiera la que le convirtió en líder de La Vuelta en 1999, supuso tanto en su carrera. Acabó quinto el Tour de su vida.