«Ganar La Liga ante 35.000 personas fue perfecto»

28.04.03 ·

Iraia Iturregi

Martes, 28 de octubre 2025

Hasta la actual dinastía del Barcelona –seis títulos consecutivos para alcanzar la decena– el Athletic estaba al frente del palmarés de la Liga F. Consiguió cinco entre 2003 y 2016, las tres primeros de forma consecutiva. «Ganamos la primera Liga en San Mamés ante 35.000 personas, fue perfecto», recuerda Iraia Iturregi (Loiu, 1985). La vizcaína, emblema del club, estuvo en cuatro de esos cinco títulos y tras su retirada dirigió al primer equipo entre 2021 y 2023. Aquella celebración fue icónica. Las jugadoras dieron la vuelta de honor a La Catedral a bordo de un carrito. «Tardamos un montón porque no queríamos que se acabara ese momento».

