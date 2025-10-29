El equipo de EL CORREO

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:42h. Comenta Compartir

Detrás de El Correo hay mucho más que noticias; hay un equipo de personas comprometidas que hacen posible que la información llegue a tus manos cada día. No solo se trata de redactar artículos o diseñar portadas, sino de la pasión, dedicación y trabajo constante de quienes buscan contar las historias que importan, desde las más cercanas hasta las de impacto global.

Cada noticia es el resultado del esfuerzo de un grupo diverso de profesionales, desde periodistas y editores hasta fotógrafos y diseñadores gráficos, todos unidos por un objetivo común: informar. Si te has preguntado alguna vez quién está detrás de esas noticias que te acompañan a diario, te invitamos a seguir leyendo y conocer a las personas que, con sus propias historias, motivaciones y desafíos, trabajan para hacer posible que tú tengas acceso a toda la información que importa.

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN Los responsables de todo

De izquierda a derecha, Carmen Manrique (directora de Negocio), Adolfo Lorente (subdirector), Oscar Villasante (director), Íñigo Barrenechea (director general), Fernando Castiella (director de Recursos Humanos) y Zuriñe Ortiz de Latierro (directora del periódico en Álava).

CIUDADANOS Los primeros que te encuentras

Abres el periódico y ahí estamos. Los de Local. Somos los primeros que te encuentras una vez que has echado un vistazo a la portada, ese menú del día en el que te anunciamos lo más importante de lo que viene dentro. En la página 2 te puedes encontrar una exclusiva, un suceso, una noticia institucional, el seguimiento de un caso de actualidad... Quién sabe, cada día es diferente. Suena hueco decir que tratamos de hablar a diario de los temas que te interesan, pero es que es así. Lo hacemos en el papel y al minuto en la web. Procuramos que nuestra agenda sea la tuya: la vivienda, la seguridad, la sanidad, la educación, el progreso de Bilbao y Bizkaia... Ese es nuestro empeño.

De izquierda a derecha: María de Maintenant, David Olabarri, Josu García, Luis Gómez, Alba Cárcamo, Eva Molano, Luis López, Carlos Benito, Leire Pérez y Ainhoa de las Heras

De izquierda a derecha: Octavio Igea, Terry Basterra, Andrea Cimadevilla, Jan Echevarría, Aitor Alonso, Íñigo Fernández de Lucio, Juncal Munduate y Alba Peláez

DELEGACIONES La voz en los municipios

La fotografía del Puente Colgante que preside esta página solo es una de las cientos de imágenes que podían haberlo hecho como parte de unas ediciones que trabajan a pie de calle en los diferentes municipios del territorio. De punta a punta, de Ondarroa a Barakaldo y Carranza, de Getxo a Orduña, Durango o Ermua... un pequeño mapamundi de localidades a las que damos voz a través de sus vecinos, asociaciones y entidades. Unas informaciones 'kilómetro 0' recogidas en seis ediciones comarcales distintas en papel y en la web, donde las personas y su entorno están en el epicentro de nuestro trabajo.

De izquierda a derecha: Letizia Gómez, Ainhoa Lasuen, Jose Luis Ondovilla, Mirari Artime, Johana Gil, Javier García Legorburu, Ane Ontoso, Diana Martínez, Leire Merino, Iratxe Astui, Iñigo Agiriano12 y Laura González

EL CORREO DIGITAL Somos los 'bomberos' de la redacción

La verdad es que en esta fotografía podrían estar presentes todos los periodistas de EL CORREO. El equipo de la web es el que sube y baja la persiana porque la información en internet no entiende de horas; lo mismo cubrimos un asesinato en Bilbao que la masacre de Gaza. Somos el primer retén de 'bomberos' en reaccionar cuando prende el fuego. Respondemos al impacto inicial de las noticias, a la espera de que nuestros compañeros de las diferentes secciones, los corresponsales en el extranjero, los fotógrafos, los infógrafos, los editores de vídeos... completen el sello de calidad de un producto que ya suma 26.000 suscriptores.

De izquierda a derecha: Marina León, Iñaki Juez, Juanma Mallo, Nerea Vieytez, Iker Álava, Bruno Vergara y Helena Rodríguez.

De izquierda a derecha: Silvia Osorio, Alberto Tellitu, Leire Moro, Gabriel Cuesta, Hizkuntze Zarandona, Sergio Eguía, Alain Mateos y Lorena Gil.

VIDEO Y REDES SOCIALES Los que cuentan las noticias de otra forma

En la sección Audiovisual buscamos que los contenidos de EL CORREO lleguen al máximo número de personas por medio de los vídeos. Montamos historias visuales a través del objetivo, ya sea de una cámara o de un móvil. La sección más joven acerca el trabajo de los compañeros a los que no paran de 'scrollear' en Tik Tok e Instagram. Desde la búsqueda de la viralidad a crear marcas personales de nuestros periodistas gracias a la política, la gastronomía, los sucesos, los viajes o el Athletic. Si ves un vídeo nuestro, dale 'me gusta' y comparte.

María Godoy, Miriam Guadilla, Marta Madruga, Pablo Ariza y Silvia Cantera conforman esta sección.

DEPARTAMENTO DE ARTE Todo pasa por nuestras manos

En el departamento de Arte y Diseño de la Redacción no solo hacemos que EL CORREO se vea atractivo… ¡lo hacemos brillar! Todas las secciones pasan por nosotros, los arquitectos del papel y de la web. Damos forma a cada página, suplemento y especial como si fueran obras de arte informativas. Entre tipografías, fotos, ilustraciones y colores, convertimos las noticias en experiencias visuales, para que las informaciones que leas y veas en el periódico y en la web tengan ritmo y orden.

El equipo de arte lo componen Mikel García Macías, Tanya Aguilera, Alejandro Belman, Laura Piedra, Anartz Madariaga, Ana Espligares, Noelia Martínez y Jose Luís Abendaño.

FOTOGRAFÍA Cazadores de momentos

Si aquellos colegas de hace 115 años pudiesen hojear un periódico de hoy, les pasmaría la importancia de las imágenes, que entonces aparecían con cuentagotas –y en blanco y negro, claro– y en nuestra época brindan un completo resumen de cada jornada. Esa es nuestra tarea, la de los fotoperiodistas, los fotógrafos o los 'foteros', que de las tres maneras nos llaman: somos los ojos del diario y, de algún modo, también los ojos de los lectores, siempre alerta para cazar momentos únicos –la vida se resiste a repetir pose– o atrapar en algún gesto revelador la esencia de un personaje.

De izquierda a derecha: Yvonne Iturgaiz, Pablo Fernández-Polanco, Mireya López, Jordi Alemany, Maite Bartolomé, Manu Cecilio, Bernardo Corral, Luis Calabor, Ricardo Aguinaga, Maika Salguero, Ignacio Pérez y Luis Ángel Gómez.

INFOGRAFÍA ¿Y eso, para cuándo?

Aquí estamos para contar con imágenes lo que a veces no es tan evidente como para advertirse del primer vistazo. Tradicionalmente conocidos como los 'dibus'. Pese a que llevamos veinte años sin cambiar de sección, al contrario que los dinosaurios, no nos hemos extinguido, quizás porque hemos evolucionado. Tenemos la suerte de trabajar con el resto de secciones de la redacción: lo mismo una gráfica para economía, una doble página dibujada por completo o una animación pensada para la pantalla del teléfono móvil. ¿Mañana? Lo que haga falta.

Isabel Toledo, Gonzalo de las Heras y Josemi Benitez son los responsables de las infografías de EL CORREO.

POLÍTICA Y OPINIÓN Secciones sin crispación

Contar la actualidad política, la vasca y la nacional, y fomentar la conciencia crítica desde la opinión publicada nos obliga a convivir a diario con el griterío, la hipérbole y la polarización y a afinar el olfato periodístico para distinguir el grano de la paja, la declaración vacía de los movimientos de fondo. Pero también nos acerca al noble arte de la negociación, el acuerdo y las propuestas para mejorar la vida de la gente, que es de lo que va esto a fin de cuentas. Entre crónicas parlamentarias, análisis, artículos y editoriales mantenemos el buen rollo. Cero crispación.

De izquierda a derecha: José Mari Reviriego, Xabier Garmendia, Pablo M. Zarracina, Jesús Hernández, Olatz Barriuso, David Guadilla y Koldo Domínguez.

CONTINUIDAD Y CIERRE La última trinchera

Cuidar al máximo la edición del periódico de papel hasta el cierre al filo de la medianoche, actualizar la web al final del día y preparar la portada que los lectores digitales se encontrarán al despertarse. Y después de eso, mejorar corriendo las últimas ediciones del papel hasta las dos de la madrugada para salir al quiosco con un periódico lo más actualizado posible. Esa es la labor de los integrantes de las secciones de Continuidad y Cierre y de los regentes, los encargados de la coordinación con la rotativa. La última trinchera en la Redacción.

Antonio Santos, Sergio García, Alberto Rodríguez, Óscar Alonso, Jose Domínguez, Juan Ángel Martín, José Ignacio Martín y José Félix Cachorro son los responsables de la sección.

ECONOMÍA Poner rostro a los datos

Economía es supuestamente la sección de los números pero nuestro objetivo es precisamente contar las historias que hay detrás de esas cifras y explicarlas de forma que todo el mundo pueda entenderlas. En nuestras páginas y en la web seguimos el devenir de las empresas del territorio, las preocupaciones de los trabajadores y los quebraderos de cabeza de los autónomos. Tratamos de traducir el impacto que suponen las decisiones políticas en los bolsillos de los ciudadanos y también los vaivenes de la geopolítica. En definitiva, nuestra misión es poner rostro a los fríos datos económicos.

Jorge Murcia, Ignacio Marco-Gardoqui, Sergio Llamas, Manfred Nolte, Lucas Irigoyen, Ana Barandiaran, Félix Montero, Iratxe Bernal y Gonzalo Ruiz conforman la sección de economía.

MUNDO El mundo a sus pies

A quienes trabajamos en esta sección se nos promete la felicidad: «Vais a ver mundo». Y, claro, así es. Pero con mayúsculas: Mundo. En esta sección se trata de condensar la avalancha de informaciones que suceden, da igual en qué rincón del planeta. Porque Mundo es una especie de farmacia de guardia que vive al minuto. Funciona cuando una parte del planeta arranca y la otra se marcha a dormir. Salvo Trump. Siempre queda Trump y sus tuits. Por fortuna, una gran y profesional red de corresponsales obra la magia y hace que todo salga: cumbres políticas, sucesos y guerras, lo último de lo que querríamos informar.

De izquierda a derecha: Ivia Ugalde, María Rego, Jesús Gómez Peña, Miguel Pérez y Zigor Aldama.

Mercedes Gallego, Enric Bonet, Olatz Hernández, Darío Menor, Juan Carlos Barrena, Álex Bustos, Mikel Ayestaran, Jaime Santirso son los corresponsales internacionales de EL CORREO.

CULTURA Un refugio en la vorágine

En medio de la vorágine informativa diaria, nuestra sección aspira a ser un refugio, un espacio donde celebrar la Cultura en todas sus expresiones. Aquí el lector puede encontrar información tanto de las grandes citas como de las pequeñas iniciativas locales que alientan el latido cultural del territorio. Con entrevistas a creadores, críticas de espectáculos y reportajes en profundidad, damos voz a artistas consagrados pero también a talentos emergentes, de forma atractiva y con el enfoque crítico de nuestros periodistas especializados. Y los sábados publicamos Territorios, un suplemento cultural para una lectura reposada de fin de semana.

De izquierda a derecha: Oskar Belategui, Miguel Aizpuru, Ekaitz Vargas, Elena Sierra, María José Tomé, Gerardo Elorriaga, Isabel Urrutia, Isabel Ibáñez, Teresa Abajo y Enrique Portocarrero.

JANTOUR / GPS Gastronomía y planes

Jantour es el suplemento de gastronomía que cada sábado despierta el apetito de los lectores, mientras que GPS llega los viernes con los mejores planes y rutas para disfrutar del fin de semana. Los periodistas son auténticos exploradores: analizan la actualidad, critican los restaurantes que visitan, descubren las últimas novedades del vino, la nutrición y los productos de la tierra y el mar, y dan voz a sus apasionados elaboradores. Todo ello, sin perder de vista la fascinante historia de la cocina. Cada semana, además, preparan una selección de irresistibles propuestas de ocio. Y todo lo comparten después en la web.

Iratxe López, Iratxe Pañeda, Txema Soria, Lourdes Aedo, Julián Méndez y Guillermo Elejabeitia conforman la sección.

SOCIEDAD, VIVIR Y DOMINGO Cabalgando las tendencias

Ningún tema nos es ajeno. Las más modernas tendencias sociales, por disruptoras que sean, forman parte de nuestras historias en la web. Pero nos encargamos también del área de Sociedad del periódico, en la que tratamos los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos y las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la ecología. Además, nuestra compañera Izaskun Errazti se encarga del suplemento Domingo, con los reportajes más innovadores. Y aceptamos mascotas.

De izquierda a derecha: Izaskun Errazti, Julio Arrieta, Virginia Melchor, Julia Fernández, Solange Vázquez, Yolanda Veiga, Carmen Barreiro, Jon Garay y Óscar Beltrán de Otálora con la perra Nala.

DEPORTES Un maratón casi a diario

Dicen que nos pasamos todo el día viendo la tele (los desquiciantes horarios del fútbol nos obligan a ello) y que a veces gritamos mucho (la pasión por unos colores nos puede, como a todos). Somos los de la esquina más al fondo, los de Deportes, los que corremos un maratón casi a diario para tenerles al tanto de la actualidad al minuto en la web de sus disciplinas favoritas y los que estamos al pie del cañón casi todos los fines de semana. El Athletic, el Surne, el Lointek, el ciclismo, el tenis, el golf, el remo, el atletismo, la pelota... Es un no parar.

De izquierda a derecha: José Antonio Pérez Capetillo, Juan Carlos Latxaga, Carlos Nieto, Iván Orio, Julen Ensunza, Jon Agiriano, Juan Pablo Martín, Robert Basic, Javier Ortiz de Lazcano y Fernando Romero. Sentados Peru Olazabal, Aitor Echevarría e Igor Barcia.

EVENTOS Creatividad y mucha energía

El equipo de Eventos combina creatividad, estrategia y mucha energía para dar forma a algunos de los encuentros más relevantes de Bilbao y Bizkaia. Somos los artífices de B-Venture, Innova Bilbao, Bilbao International Games Conference (BIG), la Carrera de Empresas o la Subida Artxanda. Detrás de cada idea, detalle y patrocinio hay un equipo que podría montar un evento hasta en una tormenta… y hacerlo con una sonrisa. Y que construye experiencias que refuerzan la conexión de EL CORREO con la sociedad y dan visibilidad a marcas que buscan asociarse a la credibilidad y los valores de una cabecera con 115 años de historia.

Lucía Bergareche, Antonio Barrena, Paloma Tió, Lula Talavera, Alfonso Gómez y Patricia Uribe.

ESTRATEGIA, EXPERIENCIA DE SUSCRIPTORES Y AUDIENCIAS Dedicados a los suscriptores

Trabajamos con el objetivo de conocer en profundidad a nuestros suscriptores y a nuestra audiencia para diseñar estrategias basadas en datos, que fortalezcan la captación, retención y fidelización de todos ellos. Y todo con el foco puesto en brindar la mejor experiencia, asistencia y soporte a nuestros lectores, que tienen de la mano de Irene, en la tienda que tenemos en la Gran Vía de Bilbao, una cara amable con la que interactuar.

De izquierda a derecha: Marina Barroso, Javier Pérez, Sofía Fontán, Irene Pérez, Carmen Soler e Iñaki de Bilbao.

MARKETING Y COMUNICACIÓN COMERCIAL Conectamos con las marcas

Somos un equipo de profesionales especializados en comunicación, marketing y desarrollo de negocio. Nuestra misión es conectar a las marcas con sus públicos a través de soluciones de comunicación integradas que combinan la solidez de un medio líder como EL CORREO con la innovación de los nuevos entornos digitales. Cercanos, creativos, orientados a resultados y comprometidos con la excelencia, ofrecemos estrategias adaptadas a cada empresa, prensa print y digital, social media y eventos, con formatos eficaces y medibles que maximizan su impacto.

De izquierda a derecha: Yolanda Zorrozua, Jon Tejedor, Jon Atorrasagasti, Joseba Urgoiti, Amaia Ruiz, Juan Alberto Viejo, Leyre Blasco, Montse Mateo, Jon Arrieta, Virginia Sagarduy, Gerva Vallejo y Amaia de Juan.

PUBLICIDAD Y DISEÑO Vocación de servicio

Nos encargamos de llevar a buen puerto las estrategias del equipo comercial con la mayor rigurosidad tanto en su vertiente administrativa (carga de órdenes y facturación), como en la producción y maquetación de los anuncios y suplementos tanto para el periódico impreso como para la versión digital. Ofrecemos al equipo de Eventos y al de Suscripciones digitales un servicio integral de diseño, desde la creación de la imagen hasta su traslación a los soportes necesarios tanto físicos (planas para el periódico, photocalls) como digitales (páginas web, invitaciones, banners,…) Además, gestionamos con tacto y sensibilidad la tramitación delas esquelas.

De pie, de izquierda a derecha, Begoña Momoitio, Edurne Gómez de Cedrón, Laura Moreno, Mercedes Cabezón, Ander Plana, Sonia Díaz, Inma Mancha, Montse Ibarrondo, Alfonso Garai, Alicia Centeno y Soledad Martínez. Sentados Itxaso Tellaetxe y Luis Rebollo.

SRB Contenidos que conectan

SRB (Servicios Redaccionales Bilbaínos) es una empresa especializada en la generación de contenidos con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. Integrada en la estructura de EL CORREO, SRB elabora las páginas diarias de televisión, agendas, carteleras de cine, clasificaciones deportivas, etc. Realiza también la cobertura de diferentes eventos, branded content para prensa y web, así como suplementos comerciales de variadas temáticas que se incluyen de forma habitual en las páginas del periódico.

De izquierda a derecha: Leire Larrazabal, Luis M. Díez, Ainara Fernández, María Antonia Martín, Eduardo Izquierdo, Adriana Carrillo, Marian Quiñones, Leire Fernández y Nina Araluze.

De izquierda a derecha: Laura Alonso, Montse Cubillo, Marta Abad, Leire García, Mikel García, Carlos Cienfuegos, Laura de la Iglesia y María Ruano.

SISTEMAS Desde el backstage

El departamento técnico de un periódico es como el backstage de un concierto: no se ve, pero sin él, no hay show. Somos los encargados de que todo funcione como un reloj suizo, desde los servidores que almacenan las noticias hasta las plataformas digitales donde lees el contenido. Nos preocupamos de que todos los departamentos puedan realizar su trabajo, ya sea desde la oficina o desde su casa o desde el punto más remoto del globo terráqueo. Y nos encargamos de mantener la seguridad digital: somos los pesados que obligamos a cambiar las contraseñas periódicamente.

El equipo de sistemas está compuesto por Sergio Plaza, Eva Arnaiz, Pilar Álvarez, Laura Sainz de Murieta, Unai Guarrotxena, Gonzalo Peña, Luis Carrero e Íñigo Rodríguez.

ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En la trastienda del periódico

En el departamento de Administración del periódico nos juntamos los financieros y el personal de contabilidad, los que ajustamos las cuentas. También los encargados de todo el proceso de distribución del diario de papel y las secretarias, las primeras caras que verás si decides visitarnos en nuestra sede del edifico Sota en la Gran Vía de Bilbao. Está igualmente el ordenanza, una figura necesaria en una organización tan grande. Somos de facto una de las trastiendas del periódico, los encargados de procesos de coordinación, administración o distribución claves para que EL CORREO llegue hasta nuestros lectores.

De izquierda a derecha: Dani Santos, Ander Urtiaga, Ignacio Caballero, Aimar Sagarminaga, Iratxe Aborruza, Jose Bóveda y Juan Carlos Martínez. Sentadas: Laura Camiruaga y Andrea Jeréz.

INNEVENTO Experiencias que emocionan

Innevento cuenta con más de 20 años de experiencia, especializada en la conceptualización, diseño, planificación y ejecución de acciones de comunicación en vivo. Somos una agencia creativa, con un equipo multidisciplinar que aporta experiencia y profesionalidad. Nuestro objetivo es crear experiencias que conecten, emocionen y dejen huella, convirtiendo cada evento en una experiencia única. Innevento está posicionada como la agencia referente en la organización de eventos de la zona norte en las áreas corporativa, congresual y eventos de ciudad.

De izquierda a derecha: Leire Arribas, Asier García, Gloria Pérez, Ane Azcarate, Alberto Larrucea, Borja Mijangos, Zuriñe Fernández, Iris Abasolo, Irati Sagasta, Alberto Pascual y Javier Miguel. Sentados, Almudena Blanco y Gorka Cueto.

MÁSTER DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL CORREO - UPV-EHU Nuestra cantera

Ahí donde los ven, estos catorce chicos y chicas son la nueva hornada de periodistas de la 38 promoción del Máster de Periodismo Multimedia de EL CORREO-UPV/EHU, nuestra cantera. Acaban de llegar al aula, ni siquiera se conocen, pero van a pasar los próximos meses en unas instalaciones anexas a la Redacción, empapándose del oficio desde dentro y disfrutando de una enriquecedora experiencia que marcará su futuro laboral. Van a cursar un programa de posgrado intensivo impartido por periodistas de esta casa y especialistas en distintas materias que les permitirá dar el salto al mercado laboral, como hicieron los cientos de profesionales que han pasado por estas aulas en las últimas cuatro décadas. No les pierdan de vista. Ellos son los periodistas del futuro.

De izquierda a derecha, los alumnos del Máster de este curso: Liselot Verbeke, Alazne Pérez, con Yenofa Arteche (coordinadora), Javier Álamo, Andrea Montes, Iñigo Gómez y Nora Gantes.

De izquierda a derecha: Alejandro Perales, Inas Lguensat, Laura Pimenta, Lukas Otaegui, Sergio Quintana, Nerea Tomás, Rita Santamaría y Alazne Rubio.