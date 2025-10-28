«Ese día fue la culminación de toda la trayectoria del fútbol femenino alavés»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:43 Comenta Compartir

El Alavés también habla en femenino, como bien sabe una de las 'históricas' del club, Mery Ortiz de Pinedo. En 2017 renació un proyecto de las Gloriosas al que la crisis había afectado poco después de su primer nacimiento. Pero su resurgimiento fue más potente que nunca y el 30 de mayo de 2021, bajo el calor de Alcalá de Henares, el equipo logró situar su chincheta por primera vez en la máxima categoría. «Es el recuerdo más bonito que tengo como 'Gloriosa'», explica la entonces capitana y referente de esa plantilla. Entendía de primera mano su simbolismo. «Fue el día que culminó no sólo un año complicado por las lesiones, sino mi carrera futbolística y toda la trayectoria del fútbol femenino. La recompensa a tantos años en los que hemos luchado en precariedad».