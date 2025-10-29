El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Los cuatrillizos de Barakaldo: de preparar 24 biberones al día a enfrentarse a cuatro adolescentes

13.01.12 ·

Los Arévalo Alonso

Lunes, 27 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

Etelvina Alonso y José Antonio Arévalo no se conforman con una. Los padres de los cuatrillizos de Barakaldo –Haizea, Saioa, Aingeru y Xabier– han protagonizado tres portadas en El Correo. Desde la primera, en enero de 2011, cuando tenían que afrontar el reto de preparar 24 biberones y retirar 20 pañales al día, la familia ha encontrado una fórmula para conciliar la vida laboral y familiar gracias al local ('Master of Games') y la asociación ('Dragoitxiki') que regentan en Bilbao, muy cerca del colegio al que acuden sus hijos, ya adolescentes. Allí comparten su gusto por los juegos de mesa, las cartas coleccionables y la experiencia de disfrutar el tiempo libre en familia, una afición que comparten con el público pero que primero «probamos en casa», admiten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los cuatrillizos de Barakaldo: de preparar 24 biberones al día a enfrentarse a cuatro adolescentes

Los cuatrillizos de Barakaldo: de preparar 24 biberones al día a enfrentarse a cuatro adolescentes