Los cuatrillizos de Barakaldo: de preparar 24 biberones al día a enfrentarse a cuatro adolescentes

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:44h. Comenta Compartir

Ampliar

Etelvina Alonso y José Antonio Arévalo no se conforman con una. Los padres de los cuatrillizos de Barakaldo –Haizea, Saioa, Aingeru y Xabier– han protagonizado tres portadas en El Correo. Desde la primera, en enero de 2011, cuando tenían que afrontar el reto de preparar 24 biberones y retirar 20 pañales al día, la familia ha encontrado una fórmula para conciliar la vida laboral y familiar gracias al local ('Master of Games') y la asociación ('Dragoitxiki') que regentan en Bilbao, muy cerca del colegio al que acuden sus hijos, ya adolescentes. Allí comparten su gusto por los juegos de mesa, las cartas coleccionables y la experiencia de disfrutar el tiempo libre en familia, una afición que comparten con el público pero que primero «probamos en casa», admiten.

Temas

Barakaldo