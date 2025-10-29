«No añoro nada la noche de 2017; la primera época fue más divertida, con música pachanguera»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:40h. Comenta Compartir

El artista y hostelero La Otxoa triunfó en su bar primero en el Casco Viejo y luego en la calle Lersundi. Por su local pasaba todo el mundo, desde los futbolistas del Athletic, «incluidas todas las plantillas de Primera», hasta el mismísimo agente 007 Pierce Brosnan. Sin embargo, bajó la persiana a principios de 2017. «Yo no deseaba guetos ni un pub solo para gais. Quería que prevaleciera la mezcla», explica José Antonio Nielfa, que se declara «nada nostálgico» de los últimos tiempos que vivió en la barra de su pub. «Ya no me gustaba la noche, tampoco cómo se comportaba la gente ni la música que había que poner. La primera época fue divertida, no había problemas, la música era súper simpática y tan pachanguera que la gente entraba bailando desde la calle. Se respiraba libertad y el ambiente era maravilloso».

