El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«No añoro nada la noche de 2017; la primera época fue más divertida, con música pachanguera»

14.01.17 ·

La Otxoa

Lunes, 27 de octubre 2025

Comenta
Imagen -

El artista y hostelero La Otxoa triunfó en su bar primero en el Casco Viejo y luego en la calle Lersundi. Por su local pasaba todo el mundo, desde los futbolistas del Athletic, «incluidas todas las plantillas de Primera», hasta el mismísimo agente 007 Pierce Brosnan. Sin embargo, bajó la persiana a principios de 2017. «Yo no deseaba guetos ni un pub solo para gais. Quería que prevaleciera la mezcla», explica José Antonio Nielfa, que se declara «nada nostálgico» de los últimos tiempos que vivió en la barra de su pub. «Ya no me gustaba la noche, tampoco cómo se comportaba la gente ni la música que había que poner. La primera época fue divertida, no había problemas, la música era súper simpática y tan pachanguera que la gente entraba bailando desde la calle. Se respiraba libertad y el ambiente era maravilloso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «No añoro nada la noche de 2017; la primera época fue más divertida, con música pachanguera»

«No añoro nada la noche de 2017; la primera época fue más divertida, con música pachanguera»