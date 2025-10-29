El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Para mí alzar la makila ese día fue símbolo del triunfo de la mujer»

18.06.23

Maider Etxebarria

Martes, 28 de octubre 2025

Maider Etxebarria es protagonista de la historia reciente de Vitoria. El 17 de junio de 2023, la política socialista se convirtió en la primera alcaldesa de la ciudad en virtud del pacto con el PNV. Los socios le daban la vuelta a la tortilla a los acuerdos de gobierno y Etxebarria tomaba el relevo del jeltzale Gorka Urtaran a los mandos del Consistorio vitoriano, la institución más importante de Álava tras la Diputación. «Fue un momento único», rememora ella al ver la portada de ELCORREO. «Éramos cinco las mujeres portavoces de los grupos y para mí alzar la makila fue símbolo del triunfo de la mujer». Dos años después cree que ha impregnado el Ayuntamiento de «un toque femenino a la hora de negociar». «Siempre he dicho que quería ser la alcaldesa de los acuerdos y en eso estamos».

