«Ahí me sentía feliz, como el ciclista que ha subido un col del tour y se cierra el maillot para bajar»

Martes, 28 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:49h. Comenta Compartir

Ampliar

Al contemplarse Bernardo Atxaga en esa portada de 2013 que celebraba los 25 años de su novela más leída, 'Obabakoak', dice que se dejó llevar « ... por el consejo de un fotógrafo inglés»: «Me decía que nunca saliera sonriendo. Que risueño estaba bien para estar en casa o con la familia, pero que para las fotos mejor con cara de palo para parecer más intelectual, más profundo. Me veo y me digo 'qué serio estoy'». Recuerda que en ese momento se sentía «tranquilo»: «Cuando uno empieza a escribir, a publicar, no sabe si ese camino le llevará a alguna parte, o si tendrá que recular, retroceder. Y ahí la sensación es que ya estaba en un punto de no retorno. Como el ciclista que sube un col del Tour y se cierra la cremallera del maillot porque va a empezar a bajar. Un momento bastante feliz».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión