«Ahí me sentía feliz, como el ciclista que ha subido un col del tour y se cierra el maillot para bajar»

Bernardo Atxaga

Al contemplarse Bernardo Atxaga en esa portada de 2013 que celebraba los 25 años de su novela más leída, 'Obabakoak', dice que se dejó llevar « ... por el consejo de un fotógrafo inglés»: «Me decía que nunca saliera sonriendo. Que risueño estaba bien para estar en casa o con la familia, pero que para las fotos mejor con cara de palo para parecer más intelectual, más profundo. Me veo y me digo 'qué serio estoy'». Recuerda que en ese momento se sentía «tranquilo»: «Cuando uno empieza a escribir, a publicar, no sabe si ese camino le llevará a alguna parte, o si tendrá que recular, retroceder. Y ahí la sensación es que ya estaba en un punto de no retorno. Como el ciclista que sube un col del Tour y se cierra la cremallera del maillot porque va a empezar a bajar. Un momento bastante feliz».

