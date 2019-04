Ortuzar: «Cada cosa que dice el PP es un insulto para los vascos» Sandra Espinosa Los jeltzales piden el voto porque su partido es «el único que dialoga, pacta y cumple un programa en Madrid» frente a la política de bloques JOSU GARCÍA Sábado, 13 abril 2019, 21:27

El PNV dedicó buena parte de su mitin de este sábado en Llodio a lanzar críticas y ataques contra el PP vasco. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, arremetió contra los dirigentes populares Javier Maroto e Iñaki Oyarzábal, de los que dijo «merecen que tengan un nuevo título en su currículum madrileño: el de exdiputado y exsenador». ¿Por qué? «Por no plantarse ante sus jefes ante tamaño disparate de exigir que no se cumpliera el Estatuto de Gernika, que no se transfieran competencias a Euskadi y que no se cumpla la ley que tanto dicen defender».

Ortuzar sostuvo que «cada cosa que dice el PP es un insulto a la mayoría de vascos y vascas, a nuestras instituciones, a nuestro autogobierno y a nuestra historia». El presidente jeltzale quiso hacer hincapié en que «Euskadi se juega en las próximas elecciones ser más Euskadi o ser más Madrid».

El PNV planteó el mitin de Llodio en estos términos. Ortuzar, que estuvo acompañado por el cabeza de lista de Álava al Senado, Mikel Legarda, y la candidata alavesa al Congreso, Almudena Otaola, manifestó que el PP quiere que «nuestra tierra sea más España», pero «nosostros vamos a defender nuestra agenda vasca: autogobierno y apoyo a la economía vasca, fundamentalmente». Pero la agenda vasca, prosiguió el máximo responsable jeltzale en un guiño a la comarca alavesa, es también «una rebaja de la tarifa eléctrica para las fábricas de vidrio, fabricación tubular y madera» de la zona. «Así como desbloquear el saneamiento del Alto Nervión o lograr el paso subterráneo de la estación de Areta».

Huir del 'hooliganismo'

En esta línea ahondó Mikel Legarda: «El PNV es el que pone encima de la mesa los asuntos que nos preocupan a los alaveses y vascos de manera real, como la prosperidad y el desarrollo económico, el bienestar, el empleo de calidad y la precariedad laboral, la convivencia pluralista o el tener el futuro en nuestras manos a través de un autogobierno pleno».

El candidato al Senado destacó que «sólo el PNV ha estado a la pelea, a lo que prometió». A su juicio, el resto de partidos en Madrid «han estado al 'hooliganismo' político, a las murallas y no a los puentes, a la polarización y a los bloques, a los discursos estridentes y a las polémicas estériles, a las mentiras conscientes y medias verdades, a la inestabilidad, en definitiva». Por el contrario, planteó, «nosotros hemos estado a dialogar, a negociar, pactar y a cumplir un programa. Ahí están nuestros logros para Álava y Euskadi».

Por su parte, Almudena Otaola, natural de Okondo, destacó igualmente que los jeltzales han sido «determinantes» en Madrid. «Tenemos que estar allí con las 'tres erres'», planteó: «Recordar, Reclamar y Reivindicar».