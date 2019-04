Del mitin al debate En televisión el político se dirige a todo quisque, lo cual supone un riesgo añadido JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Martes, 23 abril 2019, 23:19

Dicen los que saben que los debates electorales solo mueven entre el 1 y el 4% del electorado. A mí, visto el primero y a expensas de lo que haya ocurrido en el de anoche, mucho me parece. Nada que no supiéramos dijeron los debatientes. Pero la fuerza del debate está, según aquellos dicen, más en el cómo que en el qué. A diferencia del mitin, donde el político habla a los suyos, en televisión se dirige a todo quisque, lo cual es un riesgo añadido. Y, aunque tanto en el mitin como en el debate, la palabra, gracias a los medios, se difunde por doquier, el debate revela la naturalidad o el encorsetamiento, lo espontáneo o lo aprendido -«tu discurso huele al aceite del candil a cuya luz lo has escrito esta noche», le espetó Demóstenes a Esquines-, y de este modo la persona se despoja del personaje y deja al descubierto su personalidad.

Visto así, quien más cambió del mitin al debate fue, sin duda, Pablo Casado. Sin parecer encorsetado, expuso unas posiciones mucho más templadas que en sus intervenciones de campaña. Su llamado 'minuto de oro' hizo olvidar por un momento los exabruptos y las ocurrencias a que nos había acostumbrado. Pareció, por primera vez, haber asumido el papel de aspirante. Lo contrario de Pedro Sánchez, quien nunca abandonó la pose de presidente y osciló entre la frase dictada por sus asesores y el aturdimiento en que sus oponentes lo sumieron. Para colmo, su incomparecencia ante los medios tras el debate y su sustitución por un locuaz escudero, que pareció querer aclarar, matizar, ampliar y corregir lo que el jefe había dicho, así como repartir estopa a diestro y siniestro, ayudó a subrayar su inseguridad. Albert Rivera, por su parte, se mostró en el debate el mismo que en los mítines. Parece su natural. Vehemente, agresivo y obsesionado con la unidad de la patria, cuyo riesgo de ruptura, si a alguien conmueve, no lo hace desde luego hasta el punto de las lágrimas o porque, como a Unamuno, le duela España, como el líder de C's declamó. Y, para cerrar, allá, en un extremo del estrado, Pablo Iglesias pareció querer representar con su vestimenta una marginalidad impostada. A quién apelaba con ello no lo sé, pues, en mi pueblo y en mis tiempos, también los obreros se ponían guapos los domingos. Pero el bolígrafo, con el nuevo añadido del librito, aparte del tono reprobatorio, le desmentía y delataba su verdadera extracción profesoral.

Pero quién ganó, o a quién convenció quién, no me lo pregunten. Sobre esto, los del entre el 1 y el 4% de arriba.