Inés Arrimadas, la Khaleesi de Ciudadanos
Candidatos en serie
Lunes, 15 abril 2019, 01:16

A Inés Arrimadas en su partido la llaman Khaleesi. ¿Porque a todo el que no está de acuerdo con ella le grita 'dracarys' y muere abrasado por sus dragones? No, hombre no. ¿Porque en ocasiones peque de soberbia y eso le conduzca a malas decisiones? ¡Qué va!, tampoco. Es por sus dotes de mando, que a veces somos unos malpensados. Tal vez quepa la posibilidad de que sea inmune al fuego, aunque ella nunca se ha enfrentado a un incendio como el de Vaes Dothrak. Al parecer en Ciudadanos confían en ella plenamente y consideran que cuenta con posibilidades de acabar ocupando el Trono de Hierro.

¿Por encima del propio Albert Rivera? El actual líder del partido naranja no sería un escollo para la política nacida en Jerez de la Frontera. Y más con la manera que tienen de despacharse personajes en 'Juego de Tronos'... La pregunta es si la de Ciudadanos guardará fuego valyrio en alguna parte para conseguir sus propósitos de otros modos. Dragones no nos consta que esconda en ninguna parte y no le sigue, que se sepa, ejército dothraki alguno. Al menos de momento.

LA CLAVE Se erigió como princesa de los catalanes que pensaban diferente, aunque de momento no la hemos visto salir a hombros como a Khaleesi

Lo de la ambición por ostentar mayor poder en el reino no es descabellado. De hecho en estas elecciones Arrimadas ha dado el salto a la política nacional. Deja atrás su conquista en Cataluña -como si aquello fuera Essos- para intentar hacer lo propio en Madrid, porque ella sabe que por muchos méritos que haya logrado en otros lugares hasta que no suceden en Desembarco del Rey no son bien reconocidos (y recompensados). Y quiere glorias y vítores.

Vidas paralelas

Vayamos atrás y comparemos los primeros pasos en política de la Targaryen y la Arrimadas para ver si encontramos puntos en común que convenzan de lo apropiado del título. A la primera la conocimos como hermana de Viserys y más tarde esposa de Khal Drogo. Eran sus principales defensores y valedores y ansiaban para ella una buena vida a su lado.

Sin embargo ellos murieron y fue entonces cuando la joven tomó las riendas para iniciar la reconquista de un territorio que asumía como propio. Su principal objetivo fue alcanzar las localidades donde la esclavitud siguiese estando presente y procurar abolirla. De este modo, Khaleesi conseguía ganar adeptos e ir formando un ejército que iba a necesitar para luchar con las tropas imperantes en Poniente.

Inés Arrimadas había dirigido su trayectoria hacia el Derecho y la Administración y Dirección de empresas pero la política se cruzó por su lado y decidió acudir a Cataluña a liberar a los 'esclavos' del independentismo.

Ella se erigió como princesa de los catalanes que pensaban diferente, y lo que empezó como una mera anécdota, terminó haciéndole ganar las elecciones (aunque no consiguió escaños suficientes para la sesión de investidura a la presidencia). No la hemos visto salir a hombros como a Khaleesi, eso sí, pero el regocijo que logró entre los afiliados a Ciudadanos fue enorme.

Número uno por Barcelona al Congreso, ahora ansía conseguir una victoria similar en la política nacional. Quizá ahí si la manteen. Arrimadas de la Tormenta, rompedora de cadenas, ya se dirige hacia la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey para arrebatar el poder a quienes ella cree que no lo obtuvieron de manera legítima.