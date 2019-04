Las frases de la campaña Los candidatos en campaña. Los candidatos de los diferentes partidos han tratado por todos los medios de convencer a los votantes. Para ello, han hecho todo tipo de declaraciones OCTAVIO IGEA Domingo, 28 abril 2019, 02:17

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, en un acto de campaña.

-«Es necesario vencer a los tres 'temores'. Van juntos a todos lados, a la manifestación de Colón, a tomarse un vino... y se irán juntos a la oposición».

-«Estamos en las primarias de la derecha, a ver quien dice la mayor burrada».

-«La buena gente de este país no roba, la buena gente de este país no insulta, no crispa, la buena gente de este país no espía».

-«La sede del PP era el gran bazar de la corrupción».

-«No está en mis planes pactar con Ciudadanos».

Pablo Casado

Pablo Casado, en un acto de campaña.

-«Sánchez es rehén de Podemos y de los independentistas».

-«El PSOE pacta con Otegi, en el PP somos unas monjas clarisas comparados con Sánchez».

-«Dejar a Sánchez en La Moncloa es dejar al zorro al cuidado de las gallinas».

-«Cada vez que Sánchez abre la boca sube el pan, el diésel y la luz».

-«Quien no quiera que gobierne Sánchez solo tiene como alternativa al PP, ya que no habrá ni segunda vuelta ni libro de reclamaciones tras las elecciones».

Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, en un acto de campaña.

-«Estas elecciones son formalmente generales, pero realmente son constituyentes. Nos jugamos cómo será el país en la próxima década».

-«El trío de Colón dice que son patriotas, pero no lo son. Son patrioteros de charanga y pandereta».

-«El domingo será un día extraño, tu voto valdrá lo mismo que el de Botín».

-«Los espectadores no se merecen este intercambio de libros que estamos presenciando».

-«Da la impresión de que todos venimos con el monólogo aprendido, soltamos una chapa independientemente de la pregunta que haga el moderador».

Albert Rivera

Albert Rivera, en un acto de campaña.

-«¿Oyen eso? Es el silencio».

-«Se me saltaban la lágrimas de ver que en mi país daban un golpe de Estado. A mí me duele España».

-«El milagro económico del PP está en la cárcel».

-«España no se merece un presidente así. Es usted un 'fake', qué nervioso está, ya sé por qué no quería debatir»

-«Con quienes quieren liquidar mi país no voy ni a la vuelta de la esquina. Sánchez lleva diez meses rindiendo pleitesía a los independentistas»

Santiago Abascal

Santiago Abascal, en un acto de campaña.

-«A esos locos que van al museo del jamón a decir que eso es un cerdo muerto... ¡Vamos a seguir comiendo jamón!».

-«Cuántas casas demoscópicas cerrarán el 29 de abril».

-«No nos van a intimidar los politicuchos y periodicuchos que se ríen de nosotros porque amemos a España».

-«El domingo se elige entre la continuidad de España o el caos y la violencia».

-La dictadura progre pretende robar el alma de los niños enseñándoles cosas raras en los colegios

Aitor Esteban

Aitor Esteban, en un acto de campaña.

-«Vox y Ciudadanos solo buscaban una foto en Euskadi».

-«Pararemos a la derechona y defenderemos el autogobierno».

-«¿Bildu en Madrid? La gente prefiere el original a la copia».

-«El próximo Congreso va a estar complicado, con generales pululando por los escaños».

-«Cuando Sánchez dice que no pactará con Ciudadanos lo dice con la boca pequeña».

Arnaldo Otegi

Arnaldo Otegi, en un acto de campaña.

-«El trifachito no puede vivir sin EH Bildu».

-«Me han nombrado nueve veces y han sacado dos fotos mías, soy el ganador del debate electoral».

-«Nos enfrentamos a una ola autoritaria y a la involución democrática».

-«Hay que construir una república de iguales, no para fachas y oligarcas».

-«Ciudadanos y Vox buscaban ruido en Euskadi, no votos».

Gabriel Rufián

Gabriel Rufián, en un acto de campaña.

-«Ciudadanos no da tanto miedo como Vox porque no van a caballo y no llevan pistola».

-«Un pacto PSOE-Cs es fascismo 'cool'».

Quim Torra

Quim Torra, en un acto de campaña.

-«Todo vale para ir en contra de los independentistas».

-«Condeno cualquier acto contra la libertad de expresión o ataque como el que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo».