Feijoó pide a Casado que frene el giro a la derecha y recupere el centro político Feijoó, hoy en el Parlamento gallego / EFE El presidente gallego vuelve a sonar con fuerza como principal alternativa tras la debacle electoral del 28-A ADOLFO LORENTE Martes, 30 abril 2019, 14:37

Si hay un nombre que sobrevuela en la grave crisis en la que está inmerso el Partido Popular de Pablo Casado ese es el de Alberto Nuñez Feijoó, el nombre que siempre sobresalió como la alternativa natural de Mariano Rajoy y que vuelve a sonar con mucha fuerza. Hoy, ha hablado desde Galicia y lo ha hecho para pedir a Casado que redefina su estrategia y frene su giro a la derecha «ensanchando» la base de su electorado y «abrir» las puertas del PP para que sea «punto de encuentro entre muchas sensibilidades» políticas, como «siempre ha sido». «Cuando hemos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no hemos ganado»

El líder gallego no estará hoy en el comité ejecutivo convocado por Casado en la sede de la calle Génova para analizar el varapalo electoral sufrido el domingo. No es un desplante, sino que ha tenido que asistir a la sesión de control celebrada en el Parlamento gallego. «Ayer tuve ocasión de hablar con el presidente del partido (Pablo Casado), de darle mi opinión. Me hubiese gustado estar allí, pero mis obligaciones me obligan a estar aquí», ha explicado a su llegada.

Respecto al 28-A, ha aprovechado para lanzar un aviso a navegantes de cara a las elecciones municipales que se celebran en Galicia el 26 de mayo. Lo que busca es frenar la sangría de votantes originada por las políticas que su formación está llevando a cabo desde Madrid. «Debemos ensanchar el PP. Siempre ha sido un punto de encuentro entre muchas sensibilidades, de gente que es más de derechas, más liberal, más conservadora, más de centro, más reformista«, e incluso »más de centro izquierda«.

Preguntado sobre si Casado debe seguir al frente de la formación, el líder gallego ha dicho que «no es el momento de cerrar puertas». «Tenemos que abrir puertas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el PSOE y si nos dividimos el PSOE, con los independentistas y los populistas, van a gobernar España», ha aseverado.

Tras recordar que «el Partido Popular es el partido alternativo al PSOE, porque lo hemos visto en las urnas.», ha señalado que «la mayoría de los votantes de Vox estarán decepcionados porque habrán visto cómo han colaborado, sin saberlo, en el triunfo del PSOE». «Y también creo que hay muchos votantes de Ciudadanos que tienen cabida en el PSOE», ha apostillado.