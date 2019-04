Sánchez sólo suma con Rivera o el independentismo

A menos de una semana de las elecciones generales, el tiempo no pasa por la fotografía de lo que puede ocurrir el 28 de abril. La encuesta de GAD3 para este periódico ratifica que el PSOE será el partido más votado y que disfruta de una tendencia al alza. El PP será la segunda fuerza, pero con una perspectiva declinante. Ciudadanos se consolida como tercera con un leve crecimiento, y Vox arrebata la cuarta posición a un Unidas Podemos estancado.

Los socialistas de Pedro Sánchez obtendrán, de acuerdo al sondeo, un resultado similar al que obtuvo Mariano Rajoy el 26 de junio de 2016. Cosecharán entre 134 y 139 diputados, y superarán los escaños de PP y Ciudadanos juntos, que sumarán entre 123 y 130. Pero a pesar de esta victoria, Pedro Sánchez no tiene garantizado gobernar porque su aliado natural, Unidas Podemos, sigue hundido en el pozo de los 27 escaños, los mismos que en el sondeo de GAD3 de hace un mes.

Entre socialistas y morados llegan a una horquilla de 161 y 166 con el 43,6% de los votos. En el otro bloque, aunque superan en papeletas a la izquierda -entre PP, Ciudadanos y Vox reúnen el 45,4%- obtienen menos diputados, entre 153 y 162.

Claro que todas estas cifras surgen de una encuesta realizada entre el 1 y 19 de abril, y es improbable que refleje el impacto entre el electorado de la polémica de los debates, si es que lo ha tenido.

Antes de los duelos televisivos de este lunes y mañana, el PSOE mantiene su luna de miel con el electorado. Algo que deja una sensación agridulce en el comité de campaña socialista que no disipa el temor a la desmovilización de sus votantes al creer que la victoria está en el bolsillo, pero que tampoco esconde su satisfacción por la buena marcha de su campaña a pesar del tropezón del debate.

Las claves PSOE Aumenta su ventaja como primera fuerza, pero no logra la mayoría suficiente que reclama Sánchez. PP Su discurso beligerante #no funciona y retrocede antes de entrar en la #recta final de la campaña. Ciudadanos Estabiliza sus posiciones, se consolida como tercera fuerza política y mejora su presencia en el Congreso. Unidas Podemos No consigue remontar y cae a la última posición #entre los cinco partidos #de ámbito nacional. Vox Se estanca en su evolución pero mejora sus expectativas electorales por el retroceso del PP.

Fórmulas para pactar

Sánchez dice que no se da por satisfecho con estos resultados y aspira a contar con una mayoría más amplia que mejore el margen para los pactos. Con estas cifras, podría asegurarse la investidura con el respaldo de Ciudadanos, sumarían entre 176 y 183 asientos en el Congreso. Pero Albert Rivera ya no sabe cómo decir que esa posibilidad no existe, aunque los socialistas dudan de su credibilidad y se remiten a lo que pasó hace tres años tanto con Sánchez como con Rajoy.

Si esa fórmula no es viable, los socialistas tienen la variante de pactar con Unidas Podemos, PNV y Esquerra, una alianza que se va hasta los 180 o 185 diputados. El líder del PSOE admite que los independentistas catalanes no son su primera opción para sellar acuerdos, pero distingue entre el posibilismo de los republicanos y el irredentismo de Junts per Catalunya bajo los dictados de Carles Puigdemont y Quim Torra.

El estudio señala también que el PP se enfrenta a la posibilidad de obtener los peores resultados desde que es PP, los 107 diputados que obtuvo José María Aznar en 1989. Su retroceso de casi dos puntos y 13 diputados respecto a marzo alimenta las subidas de Ciudadanos y Vox, que mejoran cada uno media docena de escaños.

Se confirma así la volatilidad del voto entre las fuerzas de la derecha, que «se levanta por la mañana siendo de Vox, es del PP al mediodía y de Ciudadanos a la hora de la cena», según el resumen de Narciso Michavila, presidente de GAD3. Pero también ratifica la hipótesis de los vasos comunicantes en los bloques, donde todo lo que pierde uno lo ganan los otros porque apenas hay transferencias de voto de izquierda a derecha y viceversa.

El estudio apunta asimismo que los nacionalistas volverán a ser una referencia política insoslayable en la próxima legislatura. Esquerra, que se disputa el liderazgo en Cataluña con el PSC, aportará 13 diputados, más del triple que JxCat, que sufre un serio revés y cae a los cuatro escaños. El PNV estará con seis, uno más que ahora, y EH Bildu repetirá sus dos actas parlamentarias. Compromís y Coalición Canaria alcanzarían una cada uno.