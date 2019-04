Demasiada demagogia Deprime bastante ver a cuatro señores prometer lo que no está en su mano garantizar IGNACIO MARCO-GARDOQUI Martes, 23 abril 2019, 23:19

Lo confieso, no he aprendido nada de los debates. Le aseguro que he estado atento y me he esforzado, pero nada, ni por esas. En lugar de salir más sabio y de concebir nuevas ilusiones me he quedado bastante frustrado. Deprime bastante ver a cuatro señores -tres de ellos demasiado jóvenes, y el cuarto de una cierta madurez poco aprovechada-, pasear por lugares comunes, insistir en obviedades estériles, predicar la bondad universal, repartir lo que no tienen y prometer lo que no está en su mano garantizar. Una perfecta muestra de ilusionismo electoral.

El dúo Sánchez-Iglesias (¡que Dios nos coja confesados!) se equivoca al considerar que las subidas de impuestos que proponen son lesivas solo para «los ricos y la banca» que son sus destinatarios iniciales. Lo será también para la actividad, es decir para el empleo de presente y la inversión de futuro. El trío Casado-Rivera-Abascal se equivoca porque en un momento de pérdida de fuelle de la economía (eso es cierto y se deriva de causas externas, más que de las iniciales torpezas del gobierno generoso) las bajadas de impuestos pueden no producir los efectos esperados sobre la actividad.

Pero hay dos cosas que me ponen muy nervioso. Una es esa actitud soberbia que pretende conocer cómo debe ser el empleo, sin haber creado ni uno solo en el pasado ni pensar hacerlo en el futuro. La otra es suponer -¡ilusos!-, que para obtener un derecho basta con desearlo y para garantizarlo basta con escribirlo en un papel, aunque sea de tan elevado nivel jurídico como es la Constitución. Como a ellos les llega la nómina caída del cielo se olvidan de que la sostenibilidad en el tiempo de los derechos que deseamos percibir solo es posible si garantizamos personal y colectivamente el cumplimiento de los deberes que necesitamos cumplir. ¿Ha oído una sola frase relativa a los deberes? Se les habrá olvidado...

Y un apunte final para el Señor Iglesias. ¿Cuántas veces hay que decirle que ni la banca, ni sus accionistas han recibido 60.000 millones de euros de ayudas? ¿Cuántas veces hay que decirle que los 42.000 millones de ayudas públicas fueron destinados a proteger a los depositantes de las antiguas Cajas de Ahorro semipúblicas y gestionadas por políticos y sindicalistas de todo pelaje y condición? ¿Cuántas veces hay que decirle que el sistema fiscal es progresivo desde que se implantó? ¿Cuántas veces hay que decirle que los impuestos que paga la banca hay que distribuirlos entre los países en los que genera sus beneficios? ¿No es eso lo que queremos que hagan los Googles de turno? ¿Es necesaria tanta demagogia? No, no lo es.