Los contendientes, uno a uno Ponemos nota a los cuatro protagonistas del primer debate electoral YOLANDA VEIGA Martes, 23 abril 2019, 00:58

Pablo Casado (PP) El hombre de la sonrisa permanente

Tiene Pablo Casado una sonrisa que lo mismo le vale para el ataque que para la defensa. Estuvo más por lo primero y no dio tregua a Pedro Sánchez. Buscó al espectador con las alusiones a «los batasunos», a «los presupuestos comunistas»... por si alguno se había quedado amodorrado en casa. Con los sondeos en contra, Casado podía permitirse unas licencias que no tenía Sánchez. Articuló su estrategia en torno a dos cuestiones: el 'acoso' al líder socialista y el ensalzamiento al buen hacer del gobierno del PP. La beligerancia que en ocasiones mostró en el argumento, no se correspondió con su imagen de tipo correcto que no se sale de los márgenes. De ahí lo de la sonrisa permanente. Y lo de «queridos españoles». Y la gesticulación con las manos, invitadoras cuando presentaba las propuestas de su programa electoral, y acusadoras cuando las volvía hacia Sánchez. En el rifirrafe de las pensiones le devolvió al actual presidente el dardo que un poco antes le había lanzado el otro a cuenta del 'No es no'. Le habría gustado un cara a cara con el líder del PSOE. Y prueba de que lo de anoche para el PP era un debate a dos y no a cuatro es que Casado prácticamente ignoró a Rivera y a Iglesias. Por sorteo le tocó colocarse en un extremo, y en el otro al candidato de Unidos Podemos. Y esta vez los extremos no se tocaron.

Pedro Sánchez (PSOE) Resignado y con perfil bajo

Lo mejor que le pasó a Pedro Sánchez anoche es que el debate fue quince minutos más corto de lo previsto. El candidato socialista pareció cansado, resignado a ser el objeto del 'pim, pam, pum' de Casado y de Rivera. No le favoreció la posición de los atriles, que le atrapó entre sus dos adversarios de una manera muy visual para el espectador. Y pidió tantas veces un 'detector de verdades' que acabó por desgastar este argumento. Consciente de que iba a ser el destinatario de casi todos los ataques, había ensayado una pose 'zen' que mantuvo a duras penas porque la máscara con la que salió (al principio ni miraba a sus contrincantes cuando lo atacaban) fue resquebrajándose poco a poco, desgastado por la política de acoso y derribo a la que fue sometido. Con las 'tres derechas' habría tenido más margen de maniobra, pero con dos... Favorito en las encuestas, Sánchez optó por el perfil bajo porque sabe que en estos debates un error gordo le puede hacer dar un tropezón. No lo cometió (un error gordo) y protagonizó uno de los mejores momentos del debate, cuando se giró hacia Casado para recordar a los suyos que 'No es no'. Con eso Sánchez habría entrado al cuerpo a cuerpo, porque sabía que no corría riesgos. Quizá no pilló desprevenido a Casado, que tendría prevista alguna alusión, pero logró dejarle sin palabras.

Pablo Iglesias (Unidas Podemos Con vocación pacificadora

Rompió los esquemas al espectador al presentarse como el pacificador entre sus «compañeros» (sic). El líder de Unidas Podemos no era ésta vez el objetivo de nadie y apenas recibió dardos, ni siquiera le dieron réplica. Inusualmente pausado en el tono, tiró de 'librillo' y presentó su argumentario alternando la lectura de varios artículos de la Constitución (los llevaba marcados con colorines). Solo el ceño fruncido delataba al Iglesias de siempre, al vehemente, al del puño en alto que anunciaba aquel cartel con el que se equivocaron (él mismo reconoció que no se encontraba a gusto en esa suerte de adoración al líder, y menos aún así, en masculino). En el debate de anoche hasta aflojó el ceño a ratos. Había otra estrategia detrás, habrá que ver con qué resultado. Iglesias parecía que estaba más a mantener lo ganado que a lograr nuevas adhesiones, probablemente consciente de que eso es empresa harto complicada. El candidato 'constitucionalista' abusó un poco de la pose de profesor 'progre' al pedir «diálogo, empatía, menos insultos y monólogos» e hizo hincapié en el valor de lo público (la televisión, la sanidad, la educación). Equivocó el plano al mirar continuamente al presentador, de manera que no 'miraba' a los ojos al espectador. Cordial e invitador con Sánchez, le puso en apuros con cariño.

Albert Rivera (Ciudadanos) Beligerante en el tono y en el lenguaje

Presentó sus credenciales en el minuto inicial, con un inesperado y beligerante arranque contra la 'anfitriona' Rosa María Mateo y el 'objetivo número uno' Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos hizo honor al lema de su campaña: '¡Vamos!' y anoche le añadió unas cuantas exclamaciones al eslogan. Lo suyo, más que una exposición del programa electoral, fue una 'performance' que habrá dejado encantados a los suyos e indiferente a nadie (para bien y para mal). Eficaz en el mensaje, tiró de cartulinas con números (le deslizó una en el atril a Sánchez), y hasta llevó enmarcada la foto de Sánchez y Torra (no se la posó en el atril a Sánchez de milagro). Claramente el más beligerante de los cuatro contendientes. No solo en el tono, también en el lenguaje: habló de los «enchufados» de Sánchez que cobran «2.500 eurazos», como ese «que no sabe pegar un sello», dijo que «le van a meter la mano en la cartera» a los españoles, que «van a ir a saco»... A Sánchez le acusó de todo, hasta de ser un «carca». Tanto empeño puso en la empresa, que hasta logró desquiciar un poco a candidato socialista: «No se ponga nervioso», le repetía encantado Rivera. El nuevo estado zen de Pablo Iglesias hizo que el líder de Ciudadanos pareciera más intenso que de costumbre. Sobreactuado en el minuto final.