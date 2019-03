A la caza del voto útil

Las chanclas de Groenlandia dan el relevo a Epi y Blas

Si el PP ha recurrido ahora a Epi y Blas para explicar por qué no es útil votar a Vox, hace un par de años lo hizo con otro tipo de mensajes y dirigiéndose a Ciudadanos. En la campaña autonómica del 25 de septiembre de 2016, el PP vasco difundió un vídeo recordando que, en la práctica, votar a Ciudadanos en Euskadi no servía para nada comparándolo con «llevar unas chanclas en Groenlandia». «En las últimas elecciones, los 40.000 votos de Cs no sirvieron para nada. No dividas el voto», decía la grabación.