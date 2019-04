Casado dice que Pedro Sánchez está «negociando la sedición, la independencia y la autodeterminación» 00:16 Mitin de Pablo Casado en Murcia. / EP El candidato del PP asegura que el presidente del Gobierno puede «hacer las maletas y empaquetar el colchón» EFE Murcia Jueves, 25 abril 2019, 22:28

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado este jueves a votar a su partido para acabar con Pedro Sánchez y «sus secuaces», un Gobierno que, según ha dicho, «está negociando la sedición, la independencia y la autodeterminación» de una parte del territorio «a espaldas de la soberanía nacional».

En un mitin en el Jardín del Malecón de Murcia, ante unas 4.000 personas, según la organización, ha dicho que no estamos en la época del Cantón de Cartagena y no se puede permitir que los independentistas catalanes puedan promover la separación con la «complicidad» de Sánchez.

Al presidente del Gobierno y candidato a la reelección le ha advertido que le quedan «dos días» para estar en la Moncloa, así que puede «hacer las maletas y empaquetar el colchón» porque el PP está convencido de que va a ganar las elecciones y volverá «la dignidad y el aplomo» frente a quienes «quieren romper España».

En el día en el que el PP ha recurrido ante la Junta Electoral la candidatura de JxCat a las elecciones europeas, encabezada por Carles Puigdemont, también le ha lanzado una advertencia al expresidente catalán, a quien le ha dicho que no puede ser candidato porque no es residente en España. «Que se quede en Waterloo o venga ya a comparecer ante el juez», le ha reclamado, además de asegurar que el PP, si llega al Gobierno, va a «poner orden» en Cataluña y, aparte de no dejar que Puigdemont se presente a las elecciones, tampoco permitirá que los políticos presos den ruedas de prensa desde la cárcel.

También se ha referido al fichaje de Leopoldo López, padre del «héroe» opositor venezolano «encarcelado por Maduro», quien representa «el legado de unos héroes que han estado muriendo en las calles de Caracas», ha asegurado. Ha definido a López como un «gran hombre» que va a ayudar al PP para ganar la lucha por una España y una Venezuela en libertad y para decir ante la UE que Maduro «tiene que caer» y Sánchez no puede «ir a visitar dictadores a Cuba y no renegar del reconocimiento de Guaidó».