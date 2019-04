Casado atribuye a las «fake news» su propio enredo sobre el salario mínimo El presidente del PP, Pablo Casado, durante su visita al Campus Google en Madrid. / EP El presidente del PP niega que su intención sea rebajar a 850 euros el SMI y se compromete a dialogar con sindicatos y empresarios «para saber cómo se tiene que actualizar» NURIA VEGA Madrid Miércoles, 10 abril 2019, 15:33

En plena cuenta atrás para la campaña electoral, Pablo Casado se ha enredado este miércoles con un asunto especialmente sensible para el electorado: el Salario Mínimo Interprofesional. Le preguntaban esta mañana en Onda Cero si, en caso de llegar a la Moncloa, desharía la subida hasta los 900 euros que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para 2019. Y la respuesta disparó la polémica: «Lo que haré es cumplir, ahora que hablamos de cumplimiento de negociaciones, la negociación que llevó el Gobierno, con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, para subir el salario mínimo a 850 euros en el año 2020 y, además, respetando la subida que ya hicimos el año pasado de un 4% y, del año anterior, un 8%. Lecciones de política social al PP ni una».

En la precampaña, pese a las críticas al Ejecutivo por actuar de manera unilateral en esta materia, Casado no había hablado de dejar el SMI en 850 euros en 2020. Y horas después de su intervención radiofónica, se ha precipitado a negar que la marcha atrás figure en los planes del PP. «¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la 'fake news' de la semana ya? (…) Yo no he dicho eso», ha atribuido la polémica al fenómeno de las noticias falsas.

Fuentes del PP han descartado la rebaja de 50 euros. «Sería -han apuntado- suicida». Más aún a dos días de que comience una campaña en la que un 40% de indecisos tiene la oportunidad de decidir su opción electoral. Según las mismas voces, lo que intentaba el líder de los populares era censurar al Gobierno «por no haber dialogado con sindicatos y patronal».

Ya en su tercer acto de la jornada, en el Foro ABC, ha vuelto a retomar el asunto. «Nosotros también nos comprometemos a rebajar las cotizaciones sociales lo que sea posible, lo que se pueda pactar con los sindicatos y la patronal, como también queremos sentarnos nada más llegar al Gobierno con los sindicatos y los empresarios para saber cómo se tiene que actualizar el SMI como nosotros habíamos pactado en la pasada legislatura», ha reiterado.

Cargos del PP llevan mucho tiempo advirtiendo sobre los riesgos de una precampaña en la que la aceleración es la tónica. La que la agenda del presidente registra hasta cuatro actos al día y Casado suele vanagloriarse de lanzar muchas ideas en un mismo discurso. Pero fuentes populares advierten de una cierta sensación de «desorden» y de «improvisación» que puede generar malentendidos arriesgados a dos semanas de que se abran las urnas.