Arrimadas avisa de que queda una semana para que Cs logre que Sánchez y Torra «se vayan a su casa» 01:40 Ines Arrimadas. La candidata al Congreso por Barcelona asegura que la formación naranja no dará indultos ni cesiones al independentismo: «No es no» AGENCIAS Girona Domingo, 21 abril 2019, 14:34

La candidata de Cs por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo que un gobierno de Cs no indultará a los presos independentistas ni dará cesiones al independentismo, como cree que hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«No habrá indultos para los golpistas. No es no. No es no a mirar hacia otro lado. No es no a abrir embajadas separatistas. No es no a Rufián, a Torra y a Bildu», ha sostenido en un acto de campaña en Torroella de Montgrí (Girona) ante unas 150 personas.

Arrimadas ha emulado al lema 'No es no' del feminismo para explicar cómo responderán ante las demandas al independentismo y ha señalado que esto es «lo único que se debería haber escuchado con fuerza por parte del Gobierno de España» ante la demanda de diálogo del Govern de Quim Torra.

Así, ha reivindicado a Cs como la garantía para acabar con las cesiones que considera que se han dado al independentismo desde el Gobierno, y ha afirmado estar «cansada de ver cómo el PP y el PSOE solo critican un poco al nacionalismo en las elecciones o mientras están en la oposición, pero mientras están en el Gobierno siempre pactan con los nacionalistas».

También ha destacado que falta una semana para las elecciones y para que «Sánchez, Rufián y Torra se vayan a su casa y dejen de tener el futuro» de Cataluña en sus manos.

«Pensad en todos los años que hemos tenido que aguantar al nacionalismo. Pensad en décadas que lleváis advirtiendo de que va a acabar mal. Una semana para librarnos de esto. Lo tenemos en nuestra mano», ha añadido, ya que cree que es posible superar al PSOE y que Cs gobierne.

«Héroes anónimos»

Después de que Arrimadas, candidatos y diputados de Cs hayan recibido gritos de 'Fuera fascistas' en su visita a Torroella de Montgrí, ha calificado de «héroes» a todas los catalanes que se enfrentan al independentismo en Cataluña.

«Sois héroes, mis referentes. Aquellas personas a las que me quiero parecer. Personas anónimas haciendo cosas extraordinarias», ha dicho.

En este sentido, ha considerado héroes anónimos a los militantes de Cs que han montado una carpa en Torroella de Montgrí frente a los «totalitarios» independentistas y a los que se presentarán a las municipales, al concejal del partido en Blanes (Cs) que fue agredido hace meses, al colectivo S'Ha Acabat que sufrió un escrache en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a la candidata de Cs a las europeas, Maite Pagazaurtundúa, y al número cuatro en las generales, Edmundo Bal, entre otros.

Según ella, gracias a estas personas se ha avanzado en libertades en Cataluña: «Hemos podido superar una etapa negra en dictadura y podremos superar esta etapa negra de nacionalismo en Catalunya».