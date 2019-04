Aitor Esteban 'explica' a Toni Cantó cómo funciona el Cupo en un rifirrafe «Quieres ser presidente de una Comunidad Autónoma y no sabes cómo funciona el sistema de financiación, es así de triste», le ha espetado el jeltzale al candidato naranja Domingo, 21 abril 2019, 10:17

La noche de este sábado ha sido calentita. Con dos debates electorales televisivos a la vuelta de la esquina y a sólo una semana de las elecciones generales, el programa La Sexta Noche, donde reunieron a siete representantes de distintas fuerzas políticas, tenía todos los ingredientes para ser un polvorín... y, en efecto, lo fue. Los rifirrafes no tardaron en estallar. Uno de los más broncos, el protagonizado por el candidato del PNV al Congreso, Aitor Esteban, y el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. ¿El motivo que hizo saltar la chispa? El Cupo, como no, que en las últimas semanas se ha convertido en algo a atacar y defender.

En un momento del programa, en un intento por atajar los ataques al sistema de financiación de Euskadi, Esteban ha explicado cómo funciona, quizá con la confianza de que un poco de pedagogía limaría los recelos y ataques furibundos al Cupo. Y, al terminar la 'clase', ha puesto entre las cuerdas a Toni Cantó, a quien invitó a hacer lo mismo con el régimen de las Comunidades Autónomas. Como colofón, el jeltzale le ha espetado al candidato naranja: «Quieres ser presidente de una Comunidad Autónoma y no sabes cómo funciona el sistema de financiación, es así de triste».

Toni Cantó no quiso o no supo desgranar los detalles del régimen común de financiación, pero no quiso quedarse con el 'zasca' y le contestó al candidato del PNV: «Tienes casi el triple de recursos de los que tengo yo para pagar la sanidad, la educación y las ayudas a la dependencia o la discapacidad».