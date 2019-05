El cuestionario...Raquel González «Voy a suspender el primer examen de mi vida con 42 años» 02:21 YVONNE ITURGAIZ LUIS GÓMEZ Miércoles, 22 mayo 2019, 07:36

– ¿Cuántos lobos incluye el escudo de Bilbao?

– Dos de sable.

– Correcto. ¿Cuántos restaurantes trabajan en la villa con la estrella Michelin?

– Cuatro, pero yo soy de Burger King, ¿sabes? Por los niños.

– Le han faltado dos. ¿Sabe dónde está la única estrella del pavimento bilbaíno?

– ¿Al margen de cuando yo la paseo? Pero no lo sé.

– En la esquina de Pelota con Santa María. ¿Cuál fue el último busto de un torero colocado a la entrada de Vista Alegre?

– No controlo el mundo del toro. Ni me gusta ni me disgusta. No soy torera, no soy futbolera...

– A Fandiño. ¿Cuántas columnas tiene Azkuna Zentroa?

– El número no lo sé, pero a mí me gusta la del dragón. A mis hijos les gusta mucho corretear entre ellas.

– Son 43. ¿En qué calle nació Miguel de Unamuno?

– En el Casco Viejo, pero la calle... no te puedo decir.

– Ronda. ¿Cuál es la arteria más antigua de Bilbao?

– Pues... ¿Qué poco pasado, no? Yo es que ando con la mente en el futuro.

– Somera. ¿Me puede decir el nombre de tres jugadoras del Athletic?

– Ehhh... Oihane, Nerea, Idanaris o algo así... No sé si se dice así. El nombre es curioso.

– Se llama Damaris y Nerea ya se retiró. ¿El nombre de dos directores de cine bilbaínos?

– ¿Amenábar?

– Bilbaínos.

– Ah, bueno... (Se queda bloqueada).

– ¿Su grupo de música preferido de Bilbao?

– Fito.

– ¿Hace nudismo en la playa?

– No, no. Me parece muy bien que lo haga el resto, ¿eh?, pero yo voy más cómoda como voy.

– ¿El último capricho que se ha dado?

– Comerme una carolina así de grande. Ja, ja.

– ¿Con quién de sus rivales se tomaría un pote?

– Con Ana Viñals, que casi no la conozco. Creo que es una chica que igual conecta más conmigo. Quizá por la edad o porque el otro día fue su cumpleaños, sí me tomaría un café con ella. Voy a suspender el primer examen de mi vida. ¡Con 42 años! ¡A ver cómo le digo a mi hijo que no puede suspender!